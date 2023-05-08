Phụ nữ lâu ngày không làm “chuyện ấy” sẽ xảy ra chuyện gì?

Tuy nhiên, do các yếu tố như áp lực cuộc sống, công việc bận rộn, điều kiện sức khỏe mà một số chị em đã lâu không có cuộc sống vợ chồng, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Quan hệ vợ chồng là một phần mới của cuộc sống con người, nó không chỉ là một cách để sinh con mà còn là một phương pháp mới để thúc đẩy mối quan hệ vợ chồng và giải tỏa áp lực.

Đối với một số phụ nữ, việc vắng mặt lâu ngày trong đời sống vợ chồng có thể ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.

Những tác động đối với phụ nữ đã lâu không có đời sống vợ chồng là gì?

Trước hết, cuộc sống không vợ không chồng lâu ngày có thể dẫn đến lãnh cảm. Phụ nữ khi kết hôn sẽ tiết ra một số hormone như testosterone và estrogen, những hormone này có thể thúc đẩy ham muốn của phụ nữ.

Và nếu không có cuộc sống vợ chồng trong một thời gian dài, ham muốn của phụ nữ có thể dần suy giảm, dẫn đến lãnh cảm. Một số phụ nữ có thể gặp các triệu chứng như không hứng thú với đời sống vợ chồng và giảm ham muốn.

Thứ hai, gây ra những thay đổi trong hệ thống sinh sản. Hệ thống sinh sản nữ là một hệ thống tương đối khép kín, nếu không có đời sống vợ chồng trong thời gian dài, chức năng tự làm sạch của hệ thống sinh sản sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó dẫn đến các vấn đề như nhiễm trùng đường sinh sản, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.

Việc vắng mặt lâu ngày trong đời sống vợ chồng có thể ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, sự vắng mặt lâu dài của cuộc sống vợ chồng cũng có thể dẫn đến chứng loãng xương. Khi quan hệ, phụ nữ tiết ra một số estrogen, một loại hormone giúp tăng cường sức khỏe của xương.

Nếu không có cuộc sống vợ chồng trong một thời gian dài, mức độ estrogen của phụ nữ có thể giảm xuống, điều này sẽ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe của xương và làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Tuy nhiên, vắng bóng lâu ngày trong đời sống vợ chồng không có nghĩa là sức khỏe của phụ nữ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kiểm soát hợp lý có thể tăng cường sức khỏe thể chất của phụ nữ.

Tiết chế phù hợp không chỉ có thể nâng cao khả năng tự kiểm soát của phụ nữ mà còn tăng khả năng miễn dịch của phụ nữ, cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm các vấn đề về hệ thống sinh sản của phụ nữ.

Có nhiều lợi ích để duy trì một cuộc sống hôn nhân đúng đắn

Cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần: Đời sống vợ chồng không chỉ có tình dục mà còn bao gồm sự tiếp xúc thân mật và giao tiếp tình cảm. Mối liên hệ mật thiết này giải phóng các hormone có thể làm giảm các vấn đề về cảm xúc như lo lắng, căng thẳng và trầm cảm, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.

Thúc đẩy sức khỏe tốt: Cuộc sống lứa đôi có thể thúc đẩy sức khỏe tốt vì nó tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngoài ra, đời sống vợ chồng cũng có thể tăng thời lượng vận động, nâng cao thể lực và sự dẻo dai.

Việc kiểm soát trong quan hệ vợ chồng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ. Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho giấc ngủ: Quan hệ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ vì việc giải phóng hormone có thể làm giảm lo lắng và căng thẳng, khiến bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Tăng cường sự thân mật: Đời sống vợ chồng là một cách mới để các cặp vợ chồng củng cố mối quan hệ mật thiết của họ. Đời sống vợ chồng có thể giúp đôi bên hiểu rõ hơn về cơ thể và nhu cầu của nhau, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

Giảm đau: Cuộc sống lứa đôi có thể làm giảm cơn đau, bởi vì việc giải phóng các hormone có thể làm giảm cơn đau, chẳng hạn như đau đầu, đau khớp và đau bụng kinh.