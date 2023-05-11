8 bí mật về "chuyện ấy" khi bạn đặt vòng tránh thai

Nhưng liệu thiết bị nhỏ đó có ảnh hưởng đến đời sống quan hệ của bạn theo những cách khác không? Đây là những gì bạn cần biết về chuyện “giường chiếu” với vòng tránh thai.

Điều gì mà bạn không thích về vòng tránh thai (IUD)? Sau khi que tránh thai nhỏ hình chữ T được cấy vào tử cung, bạn có thể không còn lo lắng về việc quên uống thuốc hay băn khoăn liệu bao cao su có bị rách hay không.

“Hiện có hai loại IUD: không có nội tiết tố và có nội tiết tố, cả hai loại này đều không ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của bạn hoặc cảm giác của bạn khi quan hệ”, Jaime Knopman, chuyên gia về sinh sản tại chi nhánh New York của Trung tâm Y tế Colorado, cho biết.

Vòng tránh thai có thể sẽ không ảnh hưởng đến ham muốn của bạn

Thực tế, bạn có lẽ sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của IUD bên trong cơ thể mình, chuyên gia Knopman cho biết. “Vì IUD được đặt trong khoang tử cung, bạn không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy nó, vì vậy nó không nên ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống tình dục của bạn”.

Đặt vòng có thể làm cho kỳ kinh nguyệt theo chiều hướng tốt hơn

Alyssa Dweck, một bác sĩ phụ khoa ở New York, cho biết những phụ nữ thường bị ra nhiều máu và chuột rút trong kỳ kinh nguyệt thường có “thời gian dễ dàng hơn” nhờ có progestin trong vòng tránh thai nội tiết tố.

Amir Marashi, chuyên gia sản khoa và giám đốc phẫu thuật của Trung tâm làm trẻ hóa thẩm mỹ New York cho biết: “Vòng tránh thai nội tiết tố sẽ làm giảm chảy máu và chuột rút trong kỳ kinh nguyệt của bạn và thậm chí có thể ngăn chặn hoàn toàn cả hai. Vì vậy nếu bạn không phải là người thích quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt thì có thể đặt vòng tránh thai”.

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Quan hệ sẽ tự nhiên hơn

Jess O'Reilly, chuyên gia về quan hệ của Astroglide nói: “Quan hệ có thể tự nhiên hơn khi bạn không cần phải nhớ việc uống thuốc”.

Bạn đời có thể cảm thấy được vòng tránh thai?

Bác sĩ Dweck nói rằng điều đó khó xảy ra. Miễn là vòng tránh thai của bạn được đặt đúng vị trí, bạn có thể tin tưởng vào thực tế là chúng được thiết kế siêu mỏng và khó nhận thấy, thậm chí mềm ra theo thời gian.

Nếu bạn lo lắng về việc đặt vòng tránh thai của mình có đúng vị trí hay không, thì có một phương pháp tự làm để kiểm tra vòng tránh thai của bạn . Bạn cũng có thể đăng ký với bác sĩ phụ khoa của mình.

Chảy máu sau khi quan hệ?

Điều này không phổ biến. Sara Twogood, trợ lý giáo sư sản phụ khoa lâm sàng tại Trường Y khoa Keck ở California cho biết: “Vòng tránh thai nội tiết làm mỏng lớp niêm mạc nội mạc tử cung, bên trong tử cung sẽ bong mỗi tháng theo thời gian. Nếu lớp lót quá mỏng, nó có thể bong ra một chút khi quan hệ tình dục, điều này sẽ gây chảy máu”.

Bạn nên liên hệ với bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác gây chảy máu sau khi quan hệ, đặc biệt nếu bạn đang bị đau. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy vòng tránh thai của bạn bị lệch, khiến bản thân không được bảo vệ.

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Rất khó có thai

Cả vòng tránh thai có nội tiết tố và không có nội tiết tố đều có hiệu quả ngừa thai hơn 99%, theo Planned Parenthood.

Khó cảm nhận đươc vòng tránh trai nếu được đặt đúng vị trí

Chuyên gia Twogood nói: “Mỗi cơ thể đều khác nhau, nhưng nếu vòng tránh thai ở đúng vị trí trong tử cung, bạn sẽ hoàn toàn không cảm thấy vòng tránh thai bên trong cơ thể của mình khi quan hệ.

Chuyên gia O'Reilly đồng ý: “Hầu hết phụ nữ nói rằng đời sống của họ và các tư thế yêu thích sẽ không bị ảnh hưởng”.

Quan hệ mạnh mẽ sẽ khiến vòng tránh thai bị rơi ra?

Trường hợp này rất hiếm. Chuyên gia Twogood nói: “Trong năm đầu tiên sau khi đặt vòng tránh thai, tỷ lệ rơi là khoảng 5%. Nhưng quan hệ sẽ không làm tăng hoặc giảm nguy cơ này”.