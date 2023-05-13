Mẹ chồng không tự chủ được nên đã làm ướt ga giường, con dâu chán ghét không chịu thay sau đó cháu gái nói một câu khiến tôi không kìm được nước mắt

Tôi năm nay 68 tuổi, chồng qua đời sớm. Sau khi cháu gái được sinh ra, tôi đã cùng con trai sống chung. Con trai và con dâu đi làm, tôi chăm sóc cháu và lo việc nhà.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ bài viết về lời tâm sự của một người mẹ khi được con dâu và con trai đối xử như một người xa lạ khiến cháu gái lên tiếng vì bức xúc.

Gần đây, ở nhà xảy ra một chuyện khiến tôi vô cùng đau lòng nhưng may mắn là tôi có cháu gái 8 tuổi chăm sóc.

Mỗi ngày khi con trai trở về, cả gia đình đều có thể thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong thời gian này tôi không được khỏe và ho ngày càng nặng. Thức dậy sau giờ nghỉ trưa và thấy mình không tự chủ được và làm bẩn ga trải giường

Ảnh minh họa: Internet

Con dâu tôi đi làm về, thấy trong bếp không có ai nấu ăn, đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra, ngửi thấy mùi lạ liền hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ có biết đi vệ sinh không? Phòng của mẹ có mùi rất hôi”.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói sự thật rằng tôi cảm thấy không khỏe và mắc chứng tiểu không tự chủ. Nói xong tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng và cô con dâu vội vàng bịt mũi rời khỏi phòng.

Khi con trai tôi đi làm về, con dâu tôi vội vàng kể cho nó nghe chuyện tôi đái dầm. Tôi tưởng con trai sẽ đến dỗ dành và bảo vợ thay ga giường cho tôi, nào ngờ con trai tôi không những không nhắc nhở vợ mà còn nói mẹ mình trở thành gánh nặng cho gia đình, khiến cả nhà hôi hám.

Khi đứa cháu gái 8 tuổi của tôi đi học về, thấy bố mẹ mắng tôi, cháu đã nói với con trai và con dâu rằng: “Mẹ, mẹ không được ăn nói với bà nội như vậy. Bà nội thường ngày đã vất vả lắm rồi. Nếu không khỏe thì làm việc cũng mệt thêm mà thôi”.

Nói xong, cháu gái đem chăn bông dưới người tôi ném xuống đất, sau đó lấy chăn bông trên giường của mình ra đặt dưới người tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, cháu gái đứng trên băng ghế, đem chăn bông của tôi ra phơi trên giàn phơi, rồi mang ga vào phòng giặt. Nhìn thân hình gầy guộc của đứa cháu gái 8 tuổi chăm sóc tận tình mà tôi bật khóc.

Lúc này, cô cháu gái bước vào phòng khách và nói rằng: “Bố, mẹ, những lúc bà nội khỏe mạnh, bà ấy thường chăm sóc chúng ta. Tình trạng sức khỏe của bà không còn tốt như trước, chúng ta cùng nhau chăm sóc bà thì mới đúng. Bố mẹ hy vọng con lớn lên sẽ hiếu thảo và tôn trọng hai người.Nhưng cứ nghĩ mà xem, bà cũng là mẹ của hai người, bà cũng mong hai người hiếu thả. Không có cha mẹ thì không có gia đình hạnh phúc này, không có ông bà thì không có hai người như bây giờ. Ba ơi, con hy vọng chúng con sẽ cùng yêu thương và chăm sóc bà trong tương lai”.

Nghe cháu gái nói xong, nước mắt tôi không cầm được nữa, con trai và con dâu thì cúi đầu do xấu hổ, Con dâu tôi lấy tấm chăn trong tay của cháu gái và đưa vào phòng tắm để giặt sạch. Con trai tôi lại dọn lại giường của cháu gái, còn cháu gái của tôi thì ngồi bên giường cùng tôi nói chuyện.

Theo Sohu