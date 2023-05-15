Con trai làm rể 3 năm không thầy về nhà, tôi bí mật lên thăm nhưng đợi mãi không thấy về nên liền giục con dâu gọi điện, đến khi biết được sự thật tôi bật khóc nức nở.

Tôi tên là Đỗ Hồng Quyền, năm nay 62 tuổi, sống ở nông thôn và lấy chồng ở quê. Tôi sinh được một trai và một gái, nhưng do chồng tôi qua đời sớm nên tôi phải một mình nuôi dạy hai đứa con.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ một câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sau khi con trai đi ở rể 3 năm không về nhà.

Sau đó, con trai tôi tìm được một cô gái ở thành phố, cô ấy xinh đẹp, tài năng và nghe nói gia đình cũng giàu có.

Cô con gái lớn sớm lấy chồng và chuyển đến sống ở thành phố, ít về thăm nhà. Đứa con trai nhỏ thì cũng đang làm việc ở thành phố và cả hai đứa con đều gửi tiền về phụ giúp tôi, nên cuộc sống vẫn khá ổn định nhưng chỉ có điều tôi sống một mình.

Nhưng điều không tốt là gia đình cô ấy chỉ có một cô con gái, nếu hai người muốn kết hôn, con trai tôi sẽ phải ở rể và tôi chắc chắn không đồng ý. Tuy nhiên, vì hai đứa nhỏ đã cầu xin nên tôi cũng không đành lòng mà đồng ý để hai đứa ở với nhau bên nhà ngoại.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, con trai tôi đã kết hôn với người yêu và trở thành con rể trong gia đình người khác. Sau đó, con trai chỉ gửi tiền và gọi điện thoại vào các dịp lễ tết và chưa bao giờ đến thăm người mẹ già này.

Tôi tưởng rằng họ đã có cuộc sống tốt, không cần đến mẹ nữa. Trước đây, con trai luôn hỏi thăm tôi mỗi khi gọi điện thoại, nhưng bây giờ chỉ có nàng dâu gọi và tôi không thể nghe thấy giọng của con trai mình. Thật là một đứa con bất hiếu.

Mặc dù tôi nói rằng ghét con trai mình, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được sự khát khao để gặp lại con trai. Hôm đó là sinh nhật của con trai nên tôi nhân cơ hội để đến thăm. Vì vậy, tôi đi một mình đến thành phố và hỏi đường để tìm đến nhà con trai và khi một nàng dâu mở cửa, cô rõ ràng đã ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi nói: “Lão già này không được hoan nghênh à?”, cô ấy vội vàng trả lời: “Không, không”, rồi đón tôi vào cửa.

Tôi ngồi trên ghế sofa, cô ấy đến rót cho tôi một cốc nước sôi, sau đó cùng tôi trò chuyện. Tôi hỏi con trai tôi đang ở đâu, cô ấy trả lời “Anh ấy đang đi làm và chưa về nhà”. Sau đó, cô ấy chuyển chủ đề.

Tôi nhìn thấy bụng nàng dâu không có dấu hiệu mang thai, tôi hỏi cô ấy tại sao không sinh con. Cô ấy cúi đầu và trả lời: “Sắp rồi, sắp rồi”.

Tôi đợi con tan làm đến tối vẫn chưa về, tôi hỏi lại con dâu nhưng cô ấy lảng tránh không trả lời. Sau đó, tôi bảo con dâu gọi điện yêu cầu nó về nhanh vì mẹ già đã đến thăm anh rồi. Tuy nhiên, nàng dâu vẫn chưa gọi điện.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tức giận và la to với cô ấy rằng: “Nhanh gọi điện cho tôi đi”. Con dâu bỗng òa khóc và nói rằng: “Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi”.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, tại sao cô ấy lại khóc, tại sao cô ấy lại xin lỗi. Phản ứng đầu tiên của tôi là hai người họ đã ly hôn? Không, con trai chắc chắn sẽ nói với tôi về một cuộc ly hôn lớn như vậy.

Tôi nắm lấy vai con dâu và hỏi đã xảy ra chuyện gì, cô ấy nói: “Con trai mẹ đã gặp tai nạn xe hơi và qua đời sau một năm kết hôn. Trước khi ra đi, anh ấy yêu cầu con giữ bí mật và không để mẹ biết rằng anh ấy đã qua đời. Anh ấy còn nhờ con chăm sóc mẹ và gửi tiền cho mẹ mỗi tháng”.

Nghe đến đây, mắt tôi bỗng tối sầm lại và không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc trước, tôi còn trách móc con tại sao lại không đến thăm mình, nhưng bây giờ anh không còn ở đây nữa, tôi biết phải làm sao.