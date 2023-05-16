Năn nỉ nửa tháng, con rể mới chở tôi về nhà sống cùng nhưng chưa kịp lên xe thì đã thấy người ngồi phía sau, tôi liền đóng cửa xe đi về

Trước đây, tôi và vợ sống ở nông thôn. Sau khi con gái kết hôn, chúng tôi dùng sính lễ của con rể mua một căn nhà ở thị trấn để về hưu và từ đó hai vợ chồng đã định cư tại đây.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông tên Lưu, 72 tuổi, muốn ở cùng con gái sau khi vợ mất. Tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không được suôn sẻ do sự khó khăn từ phía con rể và cuối cùng ông cũng chọn trở về căn nhà mà mình từng ở.

Trong những ngày cuối cùng này, điều duy nhất tôi lo lắng là con gái tôi. Đời con gái khổ, cưới con rể chưa được ngày lành, vừa đi làm vừa phải thu dọn nhà cửa.

Thời gian hơn mười năm đã trôi qua, tôi và vợ đều đã già, sức khỏe không còn như trước và cách đây không lâu, vợ tôi cũng đã qua đời. Hiện sức khỏe của tôi cũng rất yếu, tôi không thể sống được nhiều năm nữa.

Sau này, con rể mở một quán ăn nhỏ trong thành phố, con gái giúp việc trong cửa hàng, tiền công không có một xu, còn phải chịu cảnh con rể đối xử không tốt.

Tôi đã đến nhà con gái một vài lần, thấy con gái ở trong tình cảnh khổ sở, tôi rất lo lắng và có ý muốn can thiệp, nhưng con rể hoàn toàn không để ý đến tôi, chỉ là lịch sự bên ngoài thôi.

Tôi đã nhiều lần nói với con gái, nếu một ngày không thể sống nổi, hãy quay về nhà, nhà của cha mẹ luôn mở cửa đón chào con.

Con gái tôi lắc đầu cười, nói tôi suy nghĩ nhiều. Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Kể từ khi vợ tôi mất, tôi bồn chồn và thích suy nghĩ về mọi thứ. Đôi khi, một điều nhỏ nhặt sẽ kích thích dây thần kinh nhạy cảm và tôi nghĩ rằng mình có thể bị bệnh.

Cơ thể tôi vốn đã ốm yếu, đau lưng, ho và tâm lý cũng bị ảnh hưởng chẳng hạn như nhạy cảm, nghi ngờ và cảm xúc không ổn định.

Tôi đã đến bác sĩ nhiều lần, nhưng họ chỉ kê đơn thuốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không ổn, tôi không chắc mình có sống được qua 75 tuổi hay không.

Trong tình huống như vậy, tôi không có lựa chọn khác, muốn tìm một nơi để ở, muốn sống tại nhà con gái.

Không vì lý do gì khác, chỉ là muốn gặp con gái và cháu nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã gọi điện thoại cho con gái, giải thích suy nghĩ của mình và con gái tán thành 100%, nhưng cô ấy không dám nói với tôi rằng cần thương lượng với con rể.

Con gái cần thương lượng với con rể, đây là điều tôi đã dự đoán từ trước và rất lo lắng. Tôi và con rể không có quan hệ tốt, không chỉ vì chúng tôi không hợp ý với nhau, mà còn vì tôi đã sử dụng tiền sính lễ để mua nhà và về hưu với vợ tôi.

Trong mắt con rể, tiền cưới nên được đưa cho gia đình anh, vì vậy người con rể cũng oán hận tôi trong một thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết con rể có đồng ý hay không, nhưng dựa trên mối quan hệ giữa tôi và anh ta có lẽ sẽ không đồng ý.

Áp lực của con rể cũng rất lớn vì mẹ của anh cũng chưa qua đời, vậy tại sao phải đón tôi về trong khi mẹ ruột của mình không được chăm sóc. Cho dù bạn nghĩ về nó như thế nào, điều đó là không thể.

Dù vậy, tôi vẫn nuôi một tia hy vọng, chỉ cần có thể ở trong nhà con gái, chuyện gì cũng có thể nói chuyện.

Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ, tôi cũng có một khoản tiết kiệm và nếu cần thiết, tôi sẽ đưa tiền cho con rể như là tiền thuê nhà.

Nhưng nếu anh con rể yêu cầu lấy nhà của tôi, điều này là không thể chấp nhận được, căn nhà này thuộc về con gái tôi, tôi phải để lại cho cô ấy một con đường.

Trong khi tôi đang suy nghĩ lo toan, những chuyện vẫn chưa được giải quyết, tôi đã rơi vào trạng thái lo lắng, mọi lúc mọi nơi đều phải nhìn vào điện thoại, chỉ để xem con gái có tin tức gì gửi đến không.

Sau vài ngày chờ đợi, khi tôi thấy con gái không trả lời, tôi gọi và cô ấy nói rằng gia đình đang còn suy nghĩ.

Vì sự việc này, tôi lo lắng đến mức không ngủ được và không muốn ăn cơm, đầu óc chỉ toàn nghĩ về việc đến nhà con rể dưỡng lão.

Đôi khi tôi nghĩ rằng chắc chắn con rể đã sẵn sàng từ chối tôi, vì im lặng cũng là một loại phản hồi, nhưng tôi không cam lòng với việc cuối cùng phải sống một mình.

Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho con gái thường xuyên hơn, thậm chí là cố ý kể khổ chỉ để có thể sống tại nhà con rể.

Một ngày trưa, khi tôi đang ăn cơm tại nhà, tôi nhận được điện thoại từ con gái, cô ấy vui mừng nói rằng con rể đã đồng ý để tôi sống tại nhà, nhưng phải đợi một chút thời gian, vì anh đang bận rộn. Khi rảnh rỗi, con rể sẽ lái xe đến đón tôi và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Nghe con gái nói vậy tôi mừng lắm, không ngờ con rể cũng đồng ý. Vào lúc đó, mọi bất mãn của tôi với con rể đều biến mất, thậm chí tôi còn cảm thấy những việc mình làm trước đây quá không phù hợp và tôi nên xin lỗi. Nói tóm lại, tôi rất hào hứng và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Con rể tôi mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn chưa đến đón, theo lời con gái tôi thì phải đầu tháng sau mới có thời gian. Thời gian còn dài như vậy, nhưng tôi không nhàn rỗi, chẳng những thu dọn hành lý từ sớm mà còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Tôi tính toán, khi tôi đi, tôi có thể cho thuê được căn nhà cũ, mặc dù giá thuê rất rẻ ở thị trấn, nhưng vẫn là một khoản thu nhập và không nên bỏ qua.

Trong thời gian đó, tâm trạng của tôi rất phấn khích, không thể ngồi yên trong nhà, luôn muốn ra ngoài để nói chuyện với những người bạn cũ trên thị trấn.

Mỗi khi ai đó đề cập đến chủ đề dưỡng già, tôi luôn nói về việc con rể sẽ đón tôi đến sống với họ và sau đó là sự ngợi khen của mọi người. Tôi có thể nói chuyện về điều này suốt cả ngày.

Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng, quãng thời gian đó tôi đúng là sống trên đầu ngón tay.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này qua ngày khác chờ đợi khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi muốn gọi điện thoại cho con gái hỏi tình hình nhưng lại sợ quấy rầy con bé. Cảm giác chờ đợi này thật sự khó chịu.

Sau đó, tôi tìm thấy cơ hội thích hợp và gọi điện cho con gái. Nhưng con gái bảo tôi đừng lo lắng, vì cô ấy rất bận, phải đợi thêm một chút, có thể là giữa tháng hoặc cuối tháng.

Khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi thấy rất thất vọng, liệu họ có đang đùa giỡn với tôi không, tôi than phiền với con gái và tắt máy điện thoại.

Tôi rất buồn, nhưng không lâu sau, tôi nhận được một gói hàng, khi mở ra thì thấy là một chiếc vòng tay bằng bạc.

Tôi cảm thấy rất lạ, gọi điện cho con gái thì thì con gái bảo là con rể chuộc lỗi với tôi vì anh ấy quá bận rộn, cho tôi một chiếc vòng tay để không lo lắng.

Tôi mừng quá, không ngờ con rể lại chu đáo như vậy, nhận được chiếc vòng này xong tôi không lo lắng gì cả, chỉ đợi con rể đến đón về nhà. Giờ thì không cần phải đợi đến giữa tháng hoặc cuối tháng nữa, tôi nghĩ vậy.

Vào ngày 20-30, con gái đã gọi cho tôi sớm hơn, cho tôi biết rằng con rể sẽ đến ngày mai. Tôi rất vui mừng và nhanh chóng lấy hành lý ra đặt trên ghế sofa.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã thức dậy và ngồi trên ghế sofa ôm hành lý đợi con rể. Tuy nhiên, hành lý rất nặng và tôi đã già nua, không thể cử động được.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng đi vì tôi thực sự hy vọng con rể có thể giúp tôi. Nhưng con rể thì sao? Anh ta chỉ ngồi trên xe và nhìn vào điện thoại, không ngoảnh mặt nhìn tôi một lần nào.

Cho đến khi tôi kéo hành lý đến phía sau xe, con rể mới từ từ xuống xe. Tôi nhanh chóng cười và giả vờ xin lỗi anh ta, nhưng anh ta không cười, đi đến phía sau xe, mở nắp cốp xe để tôi đặt vào, sau đó quay lại trong xe. Trong suốt quá trình, anh ta không nhìn tôi một lần nào, giống như một tài xế taxi vậy.

Lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến con rể đã mua cho tôi một chiếc vòng tay bạc, tôi không quan tâm nhiều đến điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, khi tôi đi đến ghế sau của xe, tôi phát hiện có một người trên ghế sau, chính là mẹ ruột của tôi, tôi thực sự ngạc nhiên, bà ấy làm gì ở đây.

Khi nắng chiếu vào xe, chiếc vòng trên tay mẹ vợ tôi sáng lấp lánh, ai không biết gì cũng có thể nhận ra là bà đeo chiếc vòng vàng.

Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành, hình như nhìn thấy gì đó, tôi sửng sốt ngay tại chỗ, tuy đã mở cửa xe nhưng cũng không lên, cũng không nói chuyện.

Con rể nổi giận, quay người vỗ vào ghế sau xe giận dữ mắng: "Lên xe đi, nhìn cái gì?" Tôi tức giận lườm anh ta một cái, đóng cửa xe lại, chậm rãi nói: “Mở cốp ra.” Anh ta không nói một lời mở cốp, tôi xách hành lý rời đi. Thấy tôi bỏ đi, con rể tôi đóng cốp xe lại, la mắng một câu rồi lái xe đi không nói lời nào.

Về đến nhà, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết phải làm sao. Con gái tôi gọi cho tôi và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi đã kể cho cô ấy toàn bộ câu chuyện, cô ấy rất tức giận và muốn giải quyết chuyện với con rể.

Tôi đã nhanh chóng ngăn cản cô ấy và hỏi về chiếc vòng tay con rể tặng, con gái tôi ngượng ngùng nói với tôi rằng chiếc vòng tay bạc là từ con rể, còn chiếc vòng tay vàng là anh ta mua cho mẹ của tôi.

Tôi chợt nhận ra, an ủi con gái rồi thu dọn hành lý lên đường trở về. Nói thế nào nhỉ, tâm trạng lúc đó rất phức tạp, có chút khó chịu nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm.

Theo tình hình lúc đó, cho dù ở nhà con rể, rất có thể tôi cũng sẽ phật ý, không bằng ở nhà mình, sau một vòng tròn tôi quay trở lại điểm xuất phát, tôi cảm thấy thật buồn cười.