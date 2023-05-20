Tôi tên là Diễm, năm nay 28 tuổi. Lúc mới quen chồng, anh nói rằng thế hệ của chúng ta đều là con một và đang đối mặt với áp lực cuộc sống lớn từ việc chăm sóc cha mẹ già và con nhỏ. Anh ấy quyết định sau khi kết hôn sẽ không sinh con.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ một câu chuyện về người chồng đã lừa dối vợ và đem đứa con trai mình sinh ra với người khác để cho cô chăm sóc.

Khi tôi về nhà nói với ba mẹ rằng tôi sắp kết hôn, ba mẹ không đồng ý. Ba mẹ tôi đều là giáo viên đã nghỉ hưu, vừa cởi mở, hiện đại vừa giữ được nhiều giá trị truyền thống.

Tình cờ là tôi cũng không thích trẻ con, tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ và cần được chăm sóc. Hai chúng tôi trúng tiếng sét ái tình ngay và sau khi quen nhau được ba tháng, chúng tôi quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình cho nhau.

Họ ủng hộ tôi tự do yêu đương và không quan tâm đến gia đình chồng tôi ở nông thôn, không có việc làm cũng như bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, họ không đồng ý với kế hoạch không có con của chúng tôi.

Bố mẹ nghĩ rằng có con rồi mới hiểu trách nhiệm là gì, con cái cũng chính là sợi dây gắn kết vợ chồng, là sợi dây gắn kết gia đình lại gần nhau hơn. Tôi không nghĩ vậy, và nhất quyết cưới chồng.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống ở thành phố và mỗi cuối tuần đều trở về quê nhà để ở hai ngày tại nhà chồng.

Chồng tôi có một em trai sáu tuổi, mỗi lần gặp chúng tôi về thăm quê đều rất vui. Trước khi kết hôn, mẹ tôi cũng lo lắng rằng bố mẹ chồng đã già, bỏ lại trách nhiệm nuôi dưỡng em trai cho hai vợ chồng, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Bố mẹ chồng của tôi chưa đến 60 tuổi và rất chăm chỉ, việc nuôi dưỡng em trai đến khi trưởng thành không có vấn đề gì.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng cũng không bao giờ áp lực buộc chúng tôi sinh con, tôi rất vui vì mẹ chồng, người không có nhiều học vấn, lại còn cởi mở và thoải mái hơn cả cha mẹ tôi.

Tuy nhiên, đến một ngày, bố mẹ chồng cùng với em trai đến thành phố để thăm chúng tôi, nhưng trên đường thì xảy ra tai nạn xe hơi, bố mẹ chồng đã qua đời và chỉ có em trai may mắn thoát chết với một số vết thương nhẹ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tang lễ cho bố mẹ chồng, chồng tôi đã đón em trai của anh về nhà và trách nhiệm nuôi dưỡng em trau đã hoàn toàn rơi vào vai chúng tôi.

Sau khi em trai đến nhà, tôi nhận ra rằng mình không ghét trẻ con như tưởng tượng. Ngược lại, sau khi em trai đến, gia đình chúng tôi trở nên ấm áp hơn, chồng tôi cũng ít phải làm thêm giờ hơn và cuộc sống cả ba người cũng khá tốt đẹp.

Mẹ tôi lại đến thúc giục tôi sinh con, bảo rằng khi đã bắt đầu nuôi dưỡng một đứa trẻ rồi thì tốt hơn hết là sinh thêm một đứa và cùng nuôi.

Tôi cũng cảm thấy có lý và đã hỏi chồng tôi về việc có nên sinh con của riêng mình không. Nhưng chồng tôi lại nói rằng nuôi dưỡng em trai của anh đã gây áp lực rất lớn cho hai người rồi và không còn đủ sức lực để nuôi thêm một đứa trẻ nữa.

Tôi cảm thấy thất vọng vì mong muốn sinh con của mình không được đáp ứng, nhưng tôi nhớ lại rằng chính mình đã đồng ý với kế hoạch không sinh con từ trước.

Một ngày cuối tuần, tôi chuẩn bị mời bạn thân của tôi đến trung tâm mua sắm để giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, sáng sớm tôi đã ngủ quên và thức dậy thì thấy bạn thân của tôi gọi điện thoại cho tôi nhiều lần. Tôi gọi lại cho bạn thân và xin lỗi vì ngủ quên, sau đó sẵn sàng đến gặp bạn ấy.

Tuy nhiên, bạn thân ngắt lời khi tôi đang nói và nói rằng cô đã thấy chồng tôi và một người phụ nữ khác ở cửa hàng KFC.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ lại rằng ngày hôm qua chồng tôi đã hứa với em trai của anh rằng nếu đứng trong top 5 của lớp thì sẽ đưa em trai đi ăn KFC, tôi không thể hiểu được tại sao chồng tôi lại có thể đi cùng một người phụ nữ khác.

Liệu anh đã lợi dụng em trai để có thể tiếp cận với người phụ nữ kia và có ý định ngoại tình không?

Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi đến nơi mà bạn thân tôi nói, đến KFC tôi nhìn thấy chồ đang ngồi cùng một người phụ nữ và nói chuyện, còn em trai của anh thì đang vui vẻ ăn thịt gà chiên bên cạnh.

Tôi đi đến bàn của họ với cảm giác tức giận, tưởng rằng sẽ có một cuộc tranh cãi lớn nhưng không ngờ người phụ nữ kia khi thấy tôi chỉ đơn giản là bỏ đi mà không nói một lời nào.

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, tôi nhận ra rằng em trai của chồng tôi và con của người phụ nữ đó giống nhau đến nỗi như hai bản sao của nhau, vì cả hai đều giống chồng tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng điều này chỉ là bởi vì hai anh em trông giống nhau, nhưng khi tôi nhận ra sự thật, em trai của chồng tôi và con của người phụ nữ đó, tôi cảm thấy mình khá ngớ ngẩn. Tôi muốn hỏi chồng về điều này, nhưng anh ấy nói sẽ giải thích sau khi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về đến nhà, chồng tôi cho đứa em trai về phòng rồi mới nói sự thật với tôi. Người phụ nữ ở KFC hôm nay là bạn gái cũ của chồng tôi từ đại học, hai người có một đứa con với nhau.

Tuy nhiên, người mẹ của đứa trẻ không muốn kết hôn vì sự nghiệp của cô, sau khi sinh con, cô đã chia tay với chồng tôi.

Mẹ chồng sợ con trai mà không lấy vợ, sau này khó tìm được bạn đời nên đã cho cháu vào hộ khẩu, nói với bên ngoài rằng bà ấy đã có một cậu con trai nhỏ bên ngoài.

Sở dĩ, chồng tôi luôn kiên quyết với quyết định không sinh con vì anh sợ rằng nếu tôi sinh con của riêng mình, tôi sẽ không còn quan tâm đến con của anh nữa.

Hóa ra tất cả những gì tôi đã tin về quyết định không sinh con là một trò lừa dối. Chồng tôi chỉ đang tìm kiếm một người mẹ khác cho đứa con của anh ta, thay vì coi tôi là người vợ của anh ta.

Việc không muốn sinh con thật sự không phải do anh ta không muốn con, mà là do anh ta không muốn sinh con với tôi.

Tôi đã bị lừa dối và chỉ khi nghe lời khuyên của cha mẹ mới thấy rằng chỉ có cha mẹ mới thật sự quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ rằng đến lúc phải kết thúc cuộc hôn đầy gian dối này.