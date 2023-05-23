Cãi nhau về chuyện con cái, tôi gọi điện cho bạn gái cũ của chồng để hỏi nguyên nhân nhưng chưa kịp nói chuyện thì anh đã thú nhận chuyện khiến tôi bàng hoàng

Tôi tên là Di Tử, năm nay 29 tuổi và sắp bước vào tuổi mang thai lớn hơn. Tôi và Tuấn Phong được quen nhau thông qua một người thân trong gia đình.

Câu chuyện về người chồng giấu vợ mình bị vô sinh đã được chia sẻ trên trang Sohu của Trung Quốc gần đây.

Lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng Tuấn Phong là một người rất chân thành và thực tế. Chúng tôi trở thành bạn bè, đôi khi đi ăn, xem phim cùng nhau.

Khi mới quen biết, anh đã thẳng thắn với tôi rằng anh từng hẹn hò với người yêu đầu tiên trong 7 năm, nhưng họ chia tay vì không đồng ý kết hôn. Một người muốn lập gia đình, còn người kia lại mong muốn tự do, do đó họ đã chia tay.

Đến nửa năm sau đó, anh ấy thổ lộ tình cảm với tôi. Khi biết chúng tôi bắt đầu hẹn hò, gia đình hai bên rất hạnh phúc và cho rằng chúng tôi hiểu rõ lẫn nhau và gần nhau về khoảng cách. Vì vậy dưới sự thúc đẩy của cả hai bên phụ huynh, chúng tôi đã đính hôn và kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học cơ sở trong huyện, còn Tuấn Phong làm việc tại văn phòng an sinh xã hội ở huyện. Mặc dù thu nhập của chúng tôi không cao, nhưng khá ổn định ở một huyện nhỏ.

Anh ấy kiếm được 5.300 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu) mỗi tháng, còn tôi kiếm được 4.800 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu).

Nhờ vào nhà và xe do cha mẹ cho, chúng tôi không có áp lực tài chính lớn. Vào dịp nghỉ lễ, chúng tôi rảnh rỗi đi du lịch xung quanh hoặc đi mua sắm và xem phim ở trung tâm thành phố.

Khi kết hôn, hai gia đình rất hòa hợp. Gia đình chồng đã tặng cho tôi một món quà tiền cưới trị giá 188.000 nhân dân tệ (khoảng 266 triệu), còn cha tôi đã tặng cho tôi một chiếc xe trị giá 280.000 nhân dân tệ (khoảng 933 triệu) làm quà cưới.

Thậm chí cả tiền lễ phí từ hai gia đình đều được cha mẹ hai bên đưa cho chúng tôi. Có thể nói, chúng tôi đã không tốn bất kỳ khoản tiền nào cho đám cưới của mình và còn có một chút tiết kiệm.

Từ khi kết hôn, mẹ chồng đã có dự tính nhưng Quân Phong lần nào cũng ngăn cản bà.

Anh nói: “Chuyện của chúng con, tụi con sẽ tự mình giải quyết. Chúng con mới kết hôn nên để lâu thêm một chút cũng không sao”.

Tôi rất cảm động, vì khi chúng tôi còn hẹn hò, tôi đã nói với chồng rằng: “Sau khi kết hôn, em muốn trải nghiệm cuộc sống của hai người trước khi có con. Sau khi có con, chúng ta sẽ không còn có cuộc sống riêng của mình nữa". Anh ấy đã cười và nói: “Được, anh cũng đang nghĩ như vậy”.

Năm đầu tiên kết hôn, chúng tôi sống khá thoải mái vì không sống chung với bố mẹ của hai bên, tự do và tự tại. Thực ra, tôi cũng muốn đợi vợ chồng trải qua một thời gian để cải thiện tình cảm trước khi có con, điều này sẽ có lợi cho bầu không khí của cả gia đình.

Sau hơn một năm kết hôn, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc có con, lo lắng rằng tuổi tác của mình sẽ làm cho sức khỏe không tốt, vì vậy tôi muốn sinh con sớm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuấn Phong có bụng lớn, hơi béo, tôi khuyên anh ấy cùng tôi tập thể dục để cải thiện sức khỏe và chuẩn bị cho việc có con.

Nhưng anh ấy không có nhiều kiên nhẫn, anh ấy rất thích uống nước ngọt có ga và không muốn từ bỏ nó.

Vì công việc, anh ấy thường phải đi gặp gỡ đối tác và đôi khi uống rượu. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất lo lắng và chúng tôi thường xuyên gặp mâu thuẫn vì điều này.

Sau nửa năm liên tiếp không có tin vui, tôi rất chán nản. Tôi đã thử nhiều phương pháp khám và điều trị, từ đông y đến tây y, đi qua nhiều bệnh viện, nhưng kết quả cho thấy tôi quá căng thẳng tinh thần.

Bác sĩ khuyên tôi nên thư giãn tinh thần. Vì công việc tăng cường, tôi chỉ có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Tuấn Phong rất thoải mái về việc có con. Anh ấy đã nhiều khuyên tôi rằng “nếu chưa có con thì đó chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp, chúng ta còn rất trẻ, không cần quá vội vàng”.

Tôi là người mâu thuẫn, thấy con của đồng nghiệp và bạn bè sinh ra liên tiếp, tôi cảm thấy mình như đang ở trong phòng thi, chậm chạp không nộp bài. Đôi khi tôi lại cảm thấy quá lo lắng và không thuận lợi cho việc có con.

Để có một gia đình khỏe mạnh, tôi luôn khuyên chồng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, nhưng anh không chú ý đến việc này.

Anh ấy cho rằng “kiểm tra sức khỏe của mình tại công ty đã rất toàn diện, chỉ duy nhất chỉ số lipid máu hơi cao, mọi thứ đều bình thường”.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hai năm chuẩn bị có con, chúng tôi vẫn chưa có tin vui nào. Tôi ngày càng chán nản và tình cảm giữa tôi và Tuấn Phong cũng đang dần gặp nguy hiểm.

Anh ấy luôn trách móc tôi là người hay nghi ngờ và tự biến mình thành một kẻ điên cuồng chỉ vì muốn sinh con.

Tôi cảm thấy anh ấy không quan tâm đến vấn đề này và không có sự quan tâm. Ngoài ra, gia đình của Tuấn Phong cũng thường xuyên thúc giục tôi, khiến tôi rất phiền lòng

Tôi nghĩ rằng Tuấn Phong vẫn còn nhớ về người yêu cũ của mình, vì vậy anh không quan tâm nhiều đến việc sinh con với tôi.

Tôi đã nhờ một người bạn của anh để lấy được thông tin liên lạc về người yêu cũ của Tuấn Phong, tôi muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của cô ấy.

Khi tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, Tuấn Phong đã tự nguyện thú nhận với tôi: “Tử Di, đừng tìm kiếm cô ấy nữa, anh không có liên lạc với cô ấy, vấn đề là do anh, anh bị vô sinh, năm ngoái khi em yêu cầu anh kiểm tra, anh đã nghi ngờ về bản thân mình. Anh đã đi kiểm tra bí mật, kết quả cho thấy anh bị bệnh vô sinh bẩm sinh, không thể chữa trị được. Anh thấy em rất khao khát có một đứa trẻ, nhưng anh thực sự không biết nói gì với em”.

Khi biết kết quả này, tôi vừa mong đợi vừa không mong đợi. Tôi bình tĩnh suy nghĩ và nghĩ rằng nếu chúng tôi muốn có một đứa trẻ, tôi phải đến một trung tâm nhân tạo để thụ tinh và sử dụng tinh trùng trong kho lạnh, điều này có nghĩa là đứa trẻ này sẽ không có liên hệ máu mủ với anh.

Sau sự việc này, anh đã nói sự thật với mẹ chồng. Người mẹ chồng vốn luôn mạnh mẽ nay đã không còn khí thế như xưa, bà còn van xin tôi dùng tinh trùng trữ lạnh để sinh con.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói mình cần suy nghĩ thêm. Bà nói rằng nếu tôi đồng ý sinh con, mẹ chồng tôi sẽ chuyển nhượng một căn nhà của mình cho tôi, đảm bảo chi phí cho đứa trẻ, với điều kiện là tôi không được nói với bất kỳ ai về tình trạng vô sinh của Tuấn Phong.

Tôi rất đau đầu. Đối với bản thân, tôi muốn có một đứa con của riêng mình, nhưng nuôi dạy con không phải là điều dễ dàng. Nếu trong quá trình này họ không coi đứa trẻ này là con ruột mình, điều đó sẽ là một tổn thương lớn.

Hơn nữa, tôi cảm thấy anh đã có thể nói sự thật sớm hơn, nhưng Tuấn Phong đã để tôi lo lắng và bối rối trong thời gian dài, tôi đã mất niềm tin và sự tin tưởng vào anh ấy.

Con cái là một sợi dây liên kết gia đình, tôi không biết hai vợ chồng có thể chịu được thử thách này hay không. Tuấn Phong không có vấn đề gì khác, tôi không muốn chia tay vì lý do anh không thể sinh con.

Tôi cũng không thể nói với bố mẹ tôi vì ngoài việc làm cho họ lo lắng, họ chắc chắn sẽ yêu cầu tôi chia tay với anh, điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Từ khi tôi biết được sự thật, mẹ chồng tôi càng ngày càng đối xử với tôi tốt hơn, bà đã mấy lần nói sẽ chuyển nhà sang tên cho tôi, nhưng bà lại gạt nước mắt sau lưng, tôi thực sự không biết phải làm gì?