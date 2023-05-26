Gia đình chúng tôi có ba người, mẹ, anh trai và tôi, tất cả đều sống ở vùng nông thôn. Khi chúng tôi còn rất nhỏ, cha qua đời vì bệnh tật và mẹ đã vất vả nuôi nấng hai anh em khôn lớn.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện cảm động về người mẹ chồng và con dâu đã chăm sóc lẫn nhau trong 10 năm kể từ khi con trai qua đời.

Mặc dù mẹ tôi đã nghĩ đến việc tìm một người để chia sẻ gánh nặng tài chính, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được.

Theo lời kể của mẹ, khi cha qua đời, mẹ vẫn còn rất trẻ và nhiều người đã khuyên bà ấy nên tìm một người đàn ông khác.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì mẹ tôi vẫn còn hai người con và bà ấy lo sợ nếu chúng tôi có một người cha kế không tốt thì hai anh em sẽ chịu khổ. Vì vậy, trong những năm qua, chỉ có mẹ tôi một mình đã cố gắng chăm sóc và nuôi dạy chúng tôi lớn lên.

Tôi và anh trai đều biết mẹ rất cực khổ nên từ nhỏ chúng tôi đã rất hiểu chuyện và luôn giúp đỡ mẹ trong khả năng của mình.

Mẹ tôi rất hài lòng vì điều đó. Mỗi khi mẹ nói chuyện về chúng tôi với những người trong làng, bà ấy luôn tỏ ra rất tự hào.

Vài năm sau đó, tôi và anh trai đã lớn lên. Anh trai cũng đến tuổi kết hôn, vì vậy mẹ tôi đã bắt đầu tìm kiếm vợ cho anh ấy.

Mẹ tôi đã giới thiệu một cô gái từ làng bên cạnh cho anh trai, cô ấy rất xinh đẹp, làm việc rất chăm chỉ và hiếu thảo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô ấy cũng là một người đáng thương, đã mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ và được chú của cô ấy nuôi dưỡng lớn lên.

Hai người trẻ đã quen biết nhau trong một thời gian dài, cả hai đều cảm thấy ấn tượng với nhau.

Một năm sau đó, mẹ tôi đã dẫn anh trai đến nhà cô gái để cầu hôn và không lâu sau đó, cả hai đã kết hôn. Mẹ tôi rất vui mừng khi thấy anh trai đã lập gia đình.

Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu, anh trai của tôi đã qua đời do một vụ tai nạn xe hơi, khiến mẹ tôi rất sốc và ngất đi.

Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi cú sốc này nên mẹ tôi đã không thể đứng dậy nhưng may mắn thay, chị dâu đã chăm sóc mẹ rất chu đáo và đang dần phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ tôi không còn tốt như trước đây nữa.

Theo cách này, 10 năm đã trôi qua. Sau khi anh trai qua đời, nhiều người khuyên chị dâu nên lấy người khác, ngay cả mẹ tôi cũng khuyên thế này thế kia nhưng chị dâu không làm thế.

Chị dâu nói rằng cô ấy vẫn muốn ở lại ngôi nhà này, chăm sóc mẹ và không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Chị dâu góa bụa, phụng dưỡng mẹ đã mười năm.

Lúc này, sức khỏe của mẹ tôi ngày càng sa sút. Một ngày nọ, trước khi mẹ mất, mẹ nắm tay chị dâu và kể cho chị dâu nghe một bí mật đã chôn giấu trong lòng hơn ba mươi năm.

Mẹ tôi nói với cô ấy rằng, mẹ biết về quá khứ của chị dâu. Mẹ tôi nói rằng mẹ của chị dâu đã qua đời không lâu sau khi cô được sinh ra.

Cha của chị dâu và cha tôi là bạn tốt, họ luôn có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Cả hai đều làm việc trên công trường xây dựng và một lần, khi có sự cố xảy ra tại công trường, cha của chị dâu đã hy sinh để cứu cha tôi từ tầng cao của một công trình xây dựng và qua đời ngay lập tức.

Sau đó, chị dâu trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cha tôi cũng vì sự việc này mà cảm thấy rất có lỗi, thân thể đi xuống, rồi bệnh tật qua đời.

Khi đó, người mẹ muốn nhận chị dâu về nhà chăm sóc cho thật tốt nhưng khi mẹ đến nhà chị dâu tìm thì phát hiện chị đã bị chú của cô ấy đưa đi.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, mẹ vẫn luôn mặc cảm nên muốn mai mối cho hai người khi anh lớn lên, để bà và anh có thể chăm sóc chị dâu thật tốt.

Nhưng mẹ không ngờ rằng anh trai kết hôn được hai năm thì đột ngột qua đời, chị dâu trở thành góa phụ, mẹ mấy lần nói lời xin lỗi chị dâu

Sau khi nghe được bí mật, người chị dâu lúc đó như chết lặng và bật khóc. Nhưng chị dâu cũng có thể hiểu cho mẹ mình, chị ấy biết mẹ đã đối xử tốt với chị ấy suốt những năm qua, chị dâu lúc đó đã tha thứ cho mẹ và nói rằng chị ấy rất hạnh phúc khi được làm con gái của mẹ. Sau khi mẹ nghe chị dâu tha thứ, bà đã qua đời một cách thanh thản với một nụ cười.