Khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói rằng dục vọng của con người là thứ khó thỏa mãn nhất, sau khi có được thứ mình muốn, bạn sẽ luôn muốn có được thứ khác. Câu này trước đây tôi không hiểu, cho đến bây giờ, tôi cuối cùng đã hiểu!

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về chuyện chị dâu đã lừa dối và trộm tiền gia đình của em chồng để trả nợ cho em của mình.

Nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng, mặc dù 28 tuổi không già trong thời đại hiện nay, nhưng phụ nữ đến 30 tuổi thì khó có con, trong tương lai muốn sinh sẽ khó khăn.

Tôi vừa tròn 28 tuổi, độc thân và không có bạn trai. Thực ra, tôi nghĩ sống một mình cũng tốt, ít nhất là không bị ràng buộc, muốn làm gì thì làm.

Vì vậy, trong năm tôi tròn 28 tuổi, họ sắp xếp vô số cuộc hẹn hò mai mối cho tôi, có vẻ như không có điểm dừng và thậm chí họ còn đi cùng tôi mỗi lần, để tôi không có cơ hội trốn thoát.

Để thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ và những dằn vặt nhận được từ những buổi hẹn hò, tôi đã tự mình lấy số điện thoại của một chàng trai tại một trong những buổi hẹn hò đó.

Ảnh minh họa: Internet

Anh là một chàng trai lịch sự, đeo kính, cao và gầy, trông khá tôts. Sau đó, tôi bắt đầu một hành trình hẹn hò dài với anh ấy. Mặc dù sinh ra ở nông thôn, nhưng anh ấylà người tốt, cha mẹ của anh đều đồng ý với mối quan hệ của chúng tôi, anh đối xử tốt với tôi, hiếu thảo với bố mẹ tôi, sau 6 tháng hẹn hò, chúng tôi đã kết hôn.

Bố mẹ chồng tôi đều đã mất, trong nhà chỉ còn một người anh trai, anh này cũng đã cưới vợ cách đây vài năm nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có gì ràng buộc, vì thế cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc.

Chị dâu và anh trai cũng thường ghé thăm nhà tôi. Tôi rất thích chị dâu vì cô ấy đã đi qua nhiều thành phố và có thể kể cho tôi nhiều câu chuyện về cuộc đời của mình. Cô ấy thường đến nhà tôi và ở lại một ngày.

Nhưng gần đây tôi phát hiện điều gì đó không ổn. Mỗi lần chị dâu đến thăm nhà, khi tôi đi vào phòng tắm hoặc rời khỏi phòng khách, cô ấy luôn chạy vào phòng ngủ của tôi mà tôi đã phát hiện được điều này nhiều lần.

Phòng ngủ là nơi rất riêng tư, ngay cả khi bạn muốn vào, bạn cũng phải thông báo cho tôi, vậy tại sao lại lén lút vào đó? Tôi cảm thấy hơi chán nản, nhưng lại không muốn chỉ trích cô ấy.

Tôi đoán được ý định của chị dâu trong lòng nên tối hôm trước, tôi đánh dấu tất cả những thứ có giá trị trong phòng.

Ngày hôm sau, chị dâu tôi đến, trong lúc trò chuyện, tôi nói sẽ vào bếp nấu cơm và để chị ấy ở phòng khách nghỉ ngơi một mình.

Chắc chắn rồi, cô ấy chạy vào phòng ngủ ngay khi tôi rời đi và vội vã rời đi sau khi ăn xong. Hôm đó chị dâu đi chưa được bao lâu thì chồng tôi về, tôi tìm đồ trước mặt chồng cũng không được, đành phải đợi đến hôm sau.

Ngay khi chồng tôi rời đi vào ngày hôm sau, tôi quay lại phòng ngủ và kiểm tra kỹ lưỡng và tôi chết lặng.

Đã từng có nhiều tiền trong ngăn kéo của tủ quần áo trong phòng ngủ, mà vợ chồng tôi sẽ lấy khi cần tiền mặt, nhưng bây giờ, thiếu hẳn 1.000 nhân dân tệ!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn tùy tiện kết luận chị dâu nên đợi chồng tôi đi làm về hỏi lại thì được xác nhận là chị dâu đã lấy tiền.

Tôi kể cho chồng nghe về chị dâu, vì thế anh ấy rất bất ngờ, không ngờ chị dâu lại là người như vậy.

Sau khi tôi và chồng kiểm tra lại, anh ấy đã tin tôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện với chị dâu và hỏi chị ấy có bí mật gì không, nếu chị ấy cần tiền gấp thì chúng tôi có thể giúp.

Chị dâu vừa nói, em trai chị dạo này mê cờ bạc, mà gia đình để nó thua hết tiền nên chỉ có thể đến hỏi vay chị dâu và còn hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ đánh bạc nữa sau khi trả lại số tiền đó.

Lúc đó chúng tôi tin tưởng chị dâu và cho cô ấy mượn 5000 nhân dân tệ (khoảng 16,5 triệu).

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng trong vòng 10 ngày, chị dâu lại đến. Cô nói rằng em trai đã lừa dối mình mang hết số tiền đó đi đánh bạc và đã thua hết. Bây giờ người thu nợ đang đến cửa nhà cô ấy và cầu xin chúng tôi giúp đỡ.

Chồng tôi và tôi hiểu ra rằng con người thường không bao giờ được thỏa mãn, một khi bạn đã cho mượn tiền, sẽ có lần thứ hai. Nếu bạn từ chối cho vay tiền sau đó, người đó sẽ đổ lỗi cho bạn và cho rằng bạn không có lòng nhân ái.