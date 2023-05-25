Tại đám cưới của người vợ cũ, người phụ nữ mà anh từng yêu nhất sắp trở thành vợ của người khác. Anh lang thang, không biết đi đến đâu... Anh nhớ lại những năm khi ở cùng với vợ.

Mới đây trên trang Sohu chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông đã quyết định ly hôn vợ chỉ vì nghe lời đàm tiếu bên ngoài và anh đã hối hận sau khi thấy con gái mình trong đám cưới của vợ cũ.

Cha mẹ anh phản đối mạnh mẽ, nhưng họ không thể phá vỡ quyết tâm của anh trai cưới chị dâu.

Năm đó, anh cũng có lễ cưới hoành tráng như thế với chị dâu của mình. Anh mặc bộ vest, cầm hoa, đợi đến lượt của mình, dù một cuộc hôn nhân đó không được thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu của anh đến từ một gia đình đơn thân, vì vậy cha mẹ anh hơi coi thường cô ấy. Lúc đó, họ còn ép anh trai đi hẹn hò với một cô gái khác. Nhưng chị dâu của anh rất bình tĩnh và quyết tâm với những quyết định của mình.

Vào thời điểm đó, họ cưới nhau bất chấp ánh mắt của mọi người và quyết định bước vào cuộc đời cùng nhau.

Sau khi kết hôn, hạnh phúc đó không kéo dài lâu, cha mẹ vẫn không chấp nhận chị làm con dâu của họ. Chị dâu lớn lên trong một gia đình đơn thân, tính cách cũng khá khó gần và cứng đầu.

Cô ấy không như những người vợ khác, khi bị tổn thương, cô ấy sẽ nói ra một cách trực tiếp. Tất nhiên, gia đình mới cưới của họ đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn lớn nhỏ.

Sau đó, một lần anh đi công tác về, tình cờ nghe hàng xóm nói rằng chị dâu của anh và một người đàn ông khác đã không trở về suốt đêm qua và có thể là chị ấy đã có người ở bên ngoài.

Cha mẹ anh cũng cứng rắn yêu cầu họ ly dị. Đúng vậy, quả nhiên vợ của anh không trở về suốt đêm qua, vì một người thân trong gia đình của cô ấy đã qua đời và người đàn ông đó đã đến đón cô ấy.

Cô ấy còn muốn gọi cho anh trai sau khi đến đó. Nhưng trước khi cô ấy kịp giải thích, anh đã bỏ đi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy rất yêu vợ và anh cũng đã từng nghi ngờ về những lời nói của người khác, đồng thời anh cũng nhìn thấy mẹ của chúng tôi và một người khác nói chuyện lén lút.

Tuy nhiên, cuối cùng, tình yêu của anh trai đối với chị dâu không đủ để chống lại những lời đồn đại của những người khác. Chị dâu cũng không giải thích nhiều hơn, cô ấy nói “nếu anh không tin tôi, thì thôi”.

Trong ba năm kể từ khi anh và chị dâu ly dị, anh chưa bao giờ tái hôn, mặc dù mẹ đã nhiều lần đã thúc giục anh lần hẹn hò nhưng anh vẫn cảm thấy không hài lòng và không có cảm giác gì với những người đó.

Tại lễ cưới, có một cô bé đã chạy ra và va vào anh trai điều này cũng kéo lý trí của anh ấy trở lại với thực tại. Đúng vậy, đây có thể là lần cuối gặp cô ấy.

Cô bé nói: “Chú không sao chứ? Cháu đang bận đi tham dự lễ cưới của mẹ, mẹ đang đợi cháu bên trong đấy. Xin lỗi chú, cháu phải đi trước”.

Cô gái nhỏ này nhìn qua có chút giống anh, đặc biệt là lông mày cùng ánh mắt, gần như cùng một khuôn đúc. Anh trai túm lấy cô bé, chỉ vào vợ cũ: “Mẹ em ở trong đó à? Em bao nhiêu tuổi?”

Cô bé nói đó là mẹ của mình, năm nay cô hai tuổi. Anh đếm từng ngày, anh ngẩn người, đây là con của anh!

Anh vội vàng chạy vào trong sảnh, không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, anh quỳ xuống trước chị dâu.

Dù trong khoảnh khắc đó anh rất liều lĩnh, nhưng đó là lần đầu tiên anh cố gắng vì tình yêu mà không quan tâm đến việc đánh đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Anh cầu xin sự tha thứ của cô, hy vọng rằng cô sẽ tái hôn với anh chứ không phải người đàn ông này.

Trước yêu cầu của anh, chị dâu điềm nhiên cười và nói: “Hôn nhân cần hai người tin tưởng nhau thì mới bền lâu. Anh biết tính tôi mà, tôi không bao giờ muốn giải thích với mọi người, tôi cứ tưởng anh biết tôi chứ. Đã lâu như vậy, anh cũng nên buông rồi! Chồng chưa cưới của em, anh ấy rất yêu em và em mong anh cũng tìm được hạnh phúc”.

Anh đi ra ngoài, lấy điện thoại ra và xóa tất cả các liên lạc liên quan đến chị dâu. Lần này, anh đã thực sự buông tay! Vì trong cuộc đời này, không có lý do nào để một cặp đôi ly dị lại tái hôn được nữa!