Khi đến nhà bố mẹ vợ tương lai, tôi uống nhiều rượu đến mức vào nhầm phòng, đến khi sáng mở mắt dậy tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Tôi tên là Trần Lệ Huy, năm nay 30 tuổi, tính cách bình thường, không biết nói chuyện ngọt ngào trước mặt các cô gái nên đã độc thân từ lâu.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về ra mắt gia đình nhà người yêu không mấy suôn sẻ của người đàn ông 30 tuổi.

Tại một buổi tụ họp bạn bè, tôi đã quen được người yêu hiện tại của mình, Lý Vũ Đình. Cô ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi. Cô ấy rất công bằng và tinh tế. Cô ấy chưa từng trải qua những khó khăn và nỗi đau. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ coi thường tôi. Bạn bè đã nói với tôi rằng nếu mình không chủ động thì không có câu chuyện gì xảy ra.

Tôi làm việc bán thời gian sau khi tốt nghiệp và không có nhiều cô gái xung quanh tôi. Cha mẹ luôn khuyến khích tôi kiếm một người bạn gái. Tôi tất nhiên muốn tìm, nhưng luôn cảm thấy người khác coi thường mình.

Sau đó, tôi cố gắng xem video để học được cách mọi người theo đuổi các cô gái và và học cách gửi những câu chuyện cười hài hước cho Lý Vũ Đình.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi theo đuổi cô ấy được ba tháng, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Cả hai chúng tôi đều làm việc trong cùng một thành phố, nhưng khoảng cách hơi xa nên cuối tuần tôi đều phải đến chỗ cô ấy để rước đi chơi.

Bố mẹ nghe nói rằng tôi có bạn gái và họ nóng lòng muốn đưa cô ấy về cho tôi xem. Ban đầu, nếu tôi không thể tìm được bạn gái khác, họ sẽ giúp tôi trong một buổi hẹn hò giấu mặt.

Bây giờ tôi đang trong một mối quan hệ, mọi người đều muốn gặp tôi và cô ấy, vì vậy tôi sẽ đưa cô gái của mình về nhà.

Do áp lực của gia đình, tôi phải nói với cô ấy rằng anh muốn đưa em về nhà. Nhưng bạn gái tôi nói: “Chúng ta mới gặp nhau, còn quá sớm để gặp cha mẹ. Ít nhất chúng ta cũng nên thân thiết một thời gian”.

Tôi biết rằng cô sẽ tiếp tục kiểm tra tôi trong tương lai để xem liệu chúng tôi có phải là một cặp xứng đôi hay không. “Đàn ông sợ vào nhầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm người”. Tôi hiểu mối quan tâm của cô ấy, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với người yêu mình.

Khi cô ấy tức giận, tôi sẽ động viên cô ấy, khi cô ấy không có tiền, tôi sẽ mua đồ cho cô ấy, tôi sẽ dành thời gian bên cạnh cô ấy, nấu ăn cho cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Khi thấy lòng tốt của tôi, cô ấy bắt đầu quan tâm đến tôi.

Vũ Đình luôn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, xoa bóp cho tôi khi tôi mệt và thỉnh thoảng giúp tôi mua quần áo khi tôi được trả lương. Khi tôi đề nghị về nhà bố mẹ tôi để ra mắt, cô ấy đã đồng ý.

Tôi gọi cho bố mẹ và yêu cầu họ dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài. Cha mẹ tôi chuẩn bị sớm và nấu ăn rất nhiều.

Cô ấy đã mua quà cho bố mẹ và người thân của tôi, vì vậy gia đình chúng tôi rất hài lòng với Vũ Đình.

Khi cô ấy không còn có bất kỳ phản đối nào về gia đình của chúng tôi, tôi cũng nói rằng mình muốn đến nhà của cha mẹ vợ. Cô ấy đồng ý và trước đó đã cho tôi biết sở thích của cha mẹ vợ. Tôi đã chuẩn bị thuốc lá, rượu, trà và hoa quả.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình vợ tôi thích uống rượu trắng. Tôi thường uống bia. Họ nói rằng lần đầu tiên tôi đến nhà, không thể từ chối uống rượu. Tôi đã dự đoán trước rằng tôi sẽ ngất trong nhà của cha mẹ vợ tôi.

Tôi đã sắp xếp trước với Vũ Đình để cô giúp tôi đổ rượu và các công việc liên quan đến nó và cô ấy đồng ý giúp đỡ.

Khi tôi đến nhà bố vợ thì đã muộn. Trước khi vào cửa, tay tôi đã đổ mồ hôi, tôi hồi hộp đi theo cô ấy để gặp người thân. Bố mẹ chồng rất vui khi gặp tôi.

Trong số những người ngồi cùng bàn có hai dì, chú và hai anh em họ của Vũ Đình. Tôi lần lượt chào họ và ngược lại họ chào tôi. Họ đã uống hai chai rượu một cách nhanh chóng. Tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Vũ Đình thấy tôi không khỏe, khuyên uống ít hơn, nhưng cha mẹ vợ tôi lại mở thêm hai chai rượu và nói rằng: “Hôm nay tôi rất vui, chúng ta là gia đình, tôi uống xong là đi ngủ. Không sao đâu”.

Thấy bố chồng uống chưa hết, tôi cùng ông uống thêm một chai nữa. Kết thúc cuộc nhậu, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu. Tôi đau đầu và muốn ngủ, cuối cùng vào nhầm phòng và ngủ trong nhà vệ sinh cả đêm.

Khi cha mẹ vợ tôi thức dậy, họ nói rằng chúng tôi không uống quá nhiều rượu. Vũ Đình nói: “Anh đã làm cha mẹ tôi xấu hổ. Em thất vọng về anh. Hãy rời khỏi đây”.

Lúc đó, tôi mới biết được là mẹ vợ đang tắm và tôi đã vào phòng tắm mà không hề biết. Mẹ vợ tôi rất sợ hãi và nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Toàn bộ gia đình của Vũ Đình đều biết về lỗi lầm của tôi.

Tôi ngay lập tức xin lỗi mẹ vợ tôi: “Con thật sự uống quá nhiều rượu và không nhớ mình đã làm gì, con bị ngất đi”.

Mẹ vợ chán ghét nói: "Con say còn có thể làm chuyện này sao? Con thấy con say, mẹ làm sao chịu được? Mẹ đã già rồi, chuyện này sẽ khiến người ta chê cười”.

Thấy mẹ vợ không muốn nói chuyện nên tôi đã nói với bố vợ rằng: “Con xin lỗi bố, con chưa bao giờ say như vậy”.

Ngay sau đó bố vợ tức giận nói rằng: “Con là đàn ông, uống rượu phải có bản lĩnh, không ai ép con uống, ai biết con say lại dám làm chuyện như vậy?”

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, quan hệ giữa tôi và Vũ Đình rất tốt, chúng tôi muốn kết hôn. Nhưng vấn đề này quá nghiêm trọng, cha mẹ vợ tôi không chấp nhận lời xin lỗi.

Tôi đã khóc và cầu xin cô ấy: “Anh sai rồi, anh không nên uống nhiều, nhưng anh muốn ở bên bố của em, em biết đấy, anh không thường uống rượu. Em không thể trách anh vì điều nàt, em không thể chỉ vì điều đó mà không muốn kết hôn với tôi”.

Vũ Đình nhăn mặt nói: “Tôi bảo anh ít uống rượu, anh biết mình không thể uống rượu, tại sao anh không giả vờ say sớm hơn, giờ sao? Anh nói với tôi phải làm sao? Nếu anh không thuyết phục được cha mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ quen bạn”.

Gia đình cô ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi uống quá nhiều rượu và làm sai điều gì đó, không biết phải nói gì với người khác, tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Sau đó bố mẹ tôi gọi điện thoại hỏi tôi ở nhà Vũ Đình như thế nào.

Tôi nói với họ với nỗi thất vọng: “Con đã làm sai, Vũ Đình đã chia tay với con”. Cha mẹ tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra,nhưng tôi hoàn toàn mơ hồ và không thể nói ra được.