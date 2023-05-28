Con gái lớn lên trông giống em trai hơn, chồng nghi ngờ vợ, sau khi xét nghiệm quan hệ cha con thì ngã lăn ra đất

Dù lời nói của trẻ con không nói trước được điều gì, nhưng khi người lớn nghe thấy, họ chỉ cười và nói rằng “người lớn còn trẻ con”.

Li Lâm năm nay 30 tuổi, lớn lên cùng người vợ từ thời thơ ấu Tiểu Hiểu. Vợ anh rất xinh đẹp, trong thời thơ ấu, hai gia đình là hàng xóm, bố mẹ quen biết tốt, cũng để cho Li Lâm chăm sóc nhiều cho Tiểu Hiểu. Vì vậy khi hai người chơi cùng nhau, Li Lâm luôn bảo vệ Tiểu Hiểu. Khi thời gian trôi qua, bạn bè đùa cợt rằng họ sẽ kết hôn khi lớn lên.

Hai người không gặp nhau trong một thời gian dài, vào thời điểm đó, công nghệ thông tin chưa phát triển, trẻ em cũng chưa có điện thoại di động, vì vậy họ đã mất liên lạc với nhau.

Sau đó, gia đình của Tiểu Hiểu bắt đầu kinh doanh và chuyển từ nông thôn đến thành phố, cô cũng đi theo và học tại một trường ở thành phố.

Khi Li Lâm học trung học, anh học rất giỏi và đỗ vào một trường trung học nổi tiếng ở tỉnh.

Tại đây, anh gặp lại Tiểu Hiểu, hai người vẫn là bạn cùng lớp. Có lẽ đó là duyên số, Li Lâm đã nghĩ vậy.

Khi gặp lại Tiểu Hiểu, anh ta có cảm xúc khác biệt, nhìn ngắm người bạn thân thuở nhỏ của mình, bây giờ đã trưởng thành và rất đẹp, trong lòng anh nảy sinh cảm tình.

Ảnh minh họa: Internet

Hai người thường cùng thảo luận và học tập chung. Sau đó, Li Lâm đã thổ lộ tình cảm với Tiểu Hiểu, nhưng cô ấy lại do dự vì cả hai đang còn đi học và không muốn gây ảnh hưởng đến học tập của hai người.

Vì vậy, họ đã hẹn nhau rằng nếu cả hai đỗ vào một trường đại học thì sẽ bắt đầu ở bên nhau.

Cùng chung một mục tiêu, hai người càng có động lực học tập. Cuối cùng, nỗ lực của hai người không bị phí hoài và họ nhận được thông báo nhập học vào cùng một trường đại học và đương nhiên, hai người đã bắt đầu mối quan hệ của mình.

Trong suốt thời gian học tập, tình cảm giữa hai người luôn thuận lợi và sau khi tốt nghiệp, họ đã kết hôn và mua một căn nhà để ở lại thành phố.

Không lâu sau khi kết hôn, họ có một cô con gái xinh đẹp. Vì lý do công việc, Li Lâm thường phải đi công tác xa và không thể luôn ở bên con gái. Trong khi đó, Tiểu Hiểu ở nhà chăm sóc gia đình và người già.

Li Lâm còn có một em trai, người học tập cũng rất tốt và theo học đại học tại thành phố mà hai vợ chồng sống. Em trai của họ thường đến nhà ăn cơm và ở đó trong kỳ nghỉ hè và đông, bởi vì ở đây ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Sau khi mua được căn nhà, Li Lâm và Tiểu Hiểu đã đón ba mẹ của họ đến sống và đảm nhận trách nhiệm chi trả học phí cho em trai của Li Lâm.

Hiện tại, khi có khả năng, họ muốn báo đáo cho ba mẹ của mình nhiều hơn, may mắn thay, Tiểu Hiểu là một người thông cảm và quan tâm đến gia đình của anh, cô ấy không chỉ quan tâm đến Li Lâm, mà còn quan tâm đến tất cả các thành viên khác trong gia đình.

Li Lâm làm việc ở xa và mỗi ngày anh đều gặp gia đình qua video call. Một phần là để xem con gái và lo sợ cô bé quên mất cha mình, nhưng cũng để quan tâm đến vợ và gia đình.

Trong những cuộc gọi video, anh thường thấy vợ và em trai cười đùa vui vẻ, anh cảm thấy vui mừng vì mối quan hệ gia đình tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau một thời gian, anh bắt đầu có nghi ngờ, đặc biệt là khi thấy con gái của mình càng lớn càng giống em trai của mình.

Sau hơn một năm không về nhà, Li Lâm quyết định trở về mà không báo trước cho gia đình. Khi đến nhà, anh thấy vợ và em trai đang đón con gái từ trường về nhà.

Con gái của anh nắm tay vợ và em trai, nhìn như một gia đình hạnh phúc. Li Lâm không nói gì và chỉ đi sau họ cho đến khi họ phát hiện ra anh đang đứng đó. Một cảnh tượng hạnh phúc khiến cả nhà đều rất vui, đặc biệt là vợ của anh. Cô ngay lập tức đi mua thực phẩm để nấu một bữa ăn ngon chào đón chồng và em trai của anh cũng cùng giúp đỡ. Tuy nhiên, Li Lâm mang một tâm trạng buồn bã và chỉ ôm con gái vào nhà mà không nói gì.

Khi Li Lâm trở về nhà lần này, tâm trạng của anh rất không tốt và gia đình cảm thấy điều đó, nhưng không ai dám hỏi. Mẹ của anh nói rằng có lẽ anh đang gặp khó khăn trong công việc và cần thời gian để thư giãn.

Tiểu Hiểu quan tâm đến anh, nhưng Li Lâm lại phản ứng lạnh nhạt. Sau một đêm ngủ, Li Lâm đã không thể kiềm chế được nữa và nói rằng anh muốn làm xét nghiệm ADN.

Gia đình đã bất ngờ với yêu cầu này của anh. Tiểu Hiểu lúng túng không hiểu chồng cô làm vậy là có ý gì. Li Lâm đã không có lí do để nghi ngờ cô ấy như vậy, điều này khiến cô cảm thấy rất tổn thương. Cô đã đồng ý với yêu cầu xét nghiệm ADN của chồng mình.

Li Lâm rời khỏi bệnh viện với một bản báo cáo xét nghiệm ADN trong tay và mỉm cười hạnh phúc. Anh hiểu rằng vợ mình không bao giờ phản bội chồng. Nhìn vào tờ giấy trong tay, anh cảm thấy an tâm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh đã đi đến một trung tâm mua sắm và mua một món quà đắt tiền để xin lỗi vợ và cảm ơn cô đã quan tâm và chăm sóc gia đình trong những năm qua.

Khi trở về nhà, anh hốt hoảng khi thấy mẹ đang ôm con gái trên ghế sofa, cha đang hút thuốc trên ban công, và em trai không nói gì.

Anh hỏi vợ của mình đang ở đâu. Mẹ anh chỉ tay vào bàn và anh nhìn thấy một tờ giấy ly hôn. Anh ngã xuống sàn nhà vì không tin rằng sự nghi ngờ của mình đã dẫn đến hậu quả tồi tệ như vậy.

Sự không tin tưởng của anh đã khiến từ bỏ cuộc hôn nhân và giờ đây anh đã quá muộn để hối hận.