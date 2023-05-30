Em trai chồng luôn lẻn vào phòng ngủ mỗi khi tôi đi vắng, sau khi biết được sự thật qua mẹ chồng, tôi lạnh cả sống lưng và muốn chuyển ra ngoài ở

Chồng tôi năm nay 30 tuổi, có một người em trai nhỏ hơn anh 16 tuổi. Bố mẹ chồng rất yêu thương đứa em trai này, đi đâu cũng đưa đi cùng. Do đó, khi được đề nghị sống chung với bố mẹ chồng và em trai, tôi cảm thấy hơi e ngại.

Mới đây trên trang Sina đã chia sẻ câu chuyện về một người con dâu trong nhà đã bị chính em chồng làm cho sợ hãi khi biết được hành động của cậu bé.

Từ khi kết hôn, chúng tôi đã sống chung với nhau, tôi và chồng tôi sống ở tầng trên, bố mẹ chồng với em trai sống ở tầng dưới, thường không có nhiều cơ hội giao lưu, vì vậy cũng không có xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Nhưng chồng tôi nói rằng em trai cậu ta giống như một đứa trẻ, tôi không nên quan tâm nhiều, có thể sẽ chơi với con tôi sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi tôi còn mua một ít đồ ăn vặt mà trẻ con thích cho em trai, cậu ta cũng cười tươi nói cảm ơn chị dâu. Cuộc sống của chúng tôi khá hòa hợp.

Tôi có một thói quen rất kì lạ, đó là thích mua và sưu tập quần lót, tất nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi của chính mình. Rất nhiều trong số đó chưa từng được sử dụng, chỉ vì tôi thấy chúng đẹp mà đã mua về.

Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện một hiện tượng, đó là một người nào đó đã động và một ngăn kéo lớn để tôi để quần lót.

Những chiếc quần lót của tôi được xếp gọn gàng, tôi không biết có bao nhiêu chiếc, nhưng tôi chắc chắn rằng đã có người động vào chúng.

Khi tôi nói với chồng, anh nói rằng không biết ai đã động vào chúng, có thể là mẹ chồng đã đến dọn dẹp đồ đạc.

Tôi không thích người khác động vào đồ của mình, nhưng để tốt đẹp hơn trong quan hệ gia đình, tôi vẫn kiềm chế và không hỏi mẹ chồng. Nhưng sau đó, khi tôi biết được sự thật, tôi thực sự cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lần tôi đang tán gẫu với mẹ chồng, bà ấy nói có thể là em chồng tôi đã phát triển gần đây, trong phòng của cậu ta, bà ấy tìm thấy rất nhiều quần lót nữ mới, và hỏi tôi có cần hướng dẫn cậu ta một cách đặc biệt không, để tránh phạm sai lầm.

Tôi hỏi bà ấy, kiểu dáng của quần lót như thế nào, và bà ấy nói chủ yếu là quần lót ren. Bà ấy còn dẫn tôi đến phòng của em chồng tôi để xem, và khi tôi nhìn thấy, đó không phải là những chiếc quần lót mà tôi đã mất sao? Làm sao chúng lại xuất hiện trong phòng của em chồng tôi?

Một vài ngày sau đó, khi tôi đi làm về nhà, tôi phát hiện một ai đó đã động vào quần áo lót của tôi và tất cả đều được tìm thấy trong phòng của em chồng tôi. Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa và nói cho chồng tôi biết.

Chồng tôi nói rằng em trai của anh ta chỉ là một đứa trẻ và không có hiểu biết sâu sắc về vấn đề này, hiện tại chỉ là tò mò, chỉ cần hướng dẫn một chút là sẽ không có vấn đề lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không muốn can thiệp vào việc giáo dục em chồng của mình, nhưng vấn đề việc mất quần áo lót vẫn tiếp tục xảy ra gần đây.

Vì vậy, tôi quyết định đề xuất cho chồng tôi về việc chúng tôi nên chuyển ra ngoài sống. Tôi còn nói với chồng tôi rằng nếu em chồng của anh ta có thể lấy được quần áo lót của tôi hôm nay, thì ngày mai có thể sẽ xem tôi tắm.

Tôi không dám nghĩ tiếp. Chồng tôi nghĩ rằng tôi đang làm vấn đề quá lên, nhưng liệu tôi có làm quá không khi tôi đề nghị chuyển ra ngoài sống?