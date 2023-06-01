Tôi và chồng đến từ cùng một ngôi làng. 5 năm trước, chúng tôi đã kết hôn thông qua giới thiệu của một người khác.

Mới đây trên trang Sina đã chia sẻ câu chuyện về việc người chị dâu bị nghi ngờ là ăn cắp sợi dây chuyền của em dâu khi đến nhà chơi.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, đến mức thậm chí cả việc ăn uống cũng trở thành vấn đề.

Lúc đó, cả hai gia đình của chúng tôi đều rất khó khăn, vì vậy chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn.

Vì vậy, chúng tôi quyết định đi làm việc ở ngoài để kiếm sống. Gia đình chồng tôi và anh trai chị dâu của tôi vẫn sống ở quê.

Mấy năm đi làm bên ngoài, cuộc sống rất khó khăn, thời gian đầu vợ chồng tôi ăn bánh bao, dưa muối mỗi ngày để giải quyết chuyện cơm ăn áo mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hai năm chật vật, tôi cũng dành dụm được một số tiền. Anh và chị dâu ở quê muốn lên thành phố làm việc, thấy chúng tôi kiếm được ít tiền nên chồng tôi nhờ một người bạn giúp tìm việc cho anh chị dâu và đưa họ đến đây.

Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi đến đây, không ai ở quê sẽ chăm sóc cho bố mẹ chồng tôi, vì vậy tôi muốn mời họ đến đây sống cùng chúng tôi để được chia sẻ niềm vui. Nhưng bố mẹ nói rằng họ đã quen với cuộc sống ở làng nên không muốn chuyển đến nơi khác.

Vì vậy, chồng và tôi chỉ có thể dành thời gian mỗi tuần để quay lại quê nhà và thăm hai người lớn tuổi, mua những đồ dùng thiết yếu và những món ăn khoái khẩu mà họ thích.

Mỗi lần trở về, mẹ chồng tôi luôn chuẩn bị rất nhiều trứng gà và rau củ để chúng tôi mang về, nhưng thật sự, tôi không muốn nhận vì tôi không biết bao nhiêu công sức mà bố mẹ chồng tôi đã bỏ ra để tích trữ được những thứ này.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khác hẳn với tôi, chị dâu của tôi lại không như vậy. Mỗi khi quay trở lại quê nhà, cô ấy luôn muốn mang tất cả mọi thứ trong nhà của mẹ chồng tôi về.

Cô ấy không hiểu được những gì mà bố mẹ chồng tôi đã phải trải qua và không thể đồng cảm với những khó khăn mà họ đang phải đối mặt.

Chị dâu của tôi là một người rất thực tế, mỗi khi đến nhà tôi và thấy một thứ gì đó mà cô ấy thích hoặc món đồ mà cô ấy muốn mượn, cô ấy sẽ nói rằng mượn vài ngày nhưng không bao giờ trả lại cho tôi.

Vì cô ấy là chị dâu của tôi, nên đôi khi cũng không nói quá nhiều. Vào tuần trước, trong dịp Tết Trung Thu, anh trai chị dâu tôi đã mời chúng tôi đến nhà anh ăn cỗ. Chồng tôi và anh trai đang xem TV trong phòng khách, còn tôi và chị dâu đang bận rộn trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Lúc tôi đang cắt thịt, tôi vô tình cắt vào tay. Khi đó, chị dâu tôi đang chế biến đồ ăn đã nói với tôi rằng trong ngăn kéo trong nhà có băng cá nhân, tôi có thể lấy ra và dán vào vết thương của mình.

Ảnh: Sina

Tôi bước vào phòng ngủ và mở ngăn kéo để lấy băng cá nhân. Khi quay lại, tôi nhận ra rằng trên bàn đầu giường của chiếc giường khác còn có một chuỗi vàng trắng, tôi bỗng nhiên hoảng sợ và không biết phải làm gì.

Đây không phải là của tôi sao? Tôi đã mất nó rất lâu rồi và tôi đã bị chồng mắng vì mất nó. Liệu chị dâu của tôi đã lấy nó mà không để ý tôi sao? Tôi đang rất bối rối và không biết phải làm gì.