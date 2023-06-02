Nửa đêm đi vệ sinh thấy phòng bố mẹ chồng còn sáng, tôi sang xem có chuyện gì thì thấy chồng ở đó nói chuyện, đến khi kết thúc tôi rơi nước mắt vì phát hiện bí mật của gia đình anh

Khi họ kết hôn, họ không có gì cả, chỉ có một chiếc xe đạp để đi lại và thuê một căn hộ giá rẻ ở một ngôi làng trong thành phố.

Khi Li Li kết hôn với người yêu của mình, họ không có gì trong nhà cả. Chồng cô là một sinh viên đến từ vùng quê và đã vất vả để ra thành phố học đại học.

Sau khi kết hôn, Li Li và chồng cô ít khi trở về nhà của mẹ chồng ở vùng quê vì đường xa. Họ chỉ về nhà vào những dịp Tết.

Nhưng qua nỗ lực, họ cuối cùng đã có thể mua được một căn nhà và định cư tại thành phố này. Hiện tại, chồng của Li Li đang làm phó giám đốc tại một công ty với mức thu nhập cao, vì vậy cô đã nghỉ việc và trở thành một bà nội trợ để chăm sóc con cái.

Chồng của Li Li còn có một em trai nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng em trai của anh từ nhỏ đã không được học hành.

Tuy nhiên, mẹ của anh rất mến con út và luôn ưu ái em trai của chồng, dù bà chưa bao giờ cho xem mặt của người con trai này. Li Li có một số ý kiến về điều này, nhưng cô không muốn gây phiền phức cho chồng mình nên không nói gì.

Năm ngoái em trai chồng ở quê nhà đính hôn, bên gái yêu yêu cầu phải có tiền cưới và mua một căn nhà ở thành phố.

Mẹ chồng cô rất yêu quý đứa con này, vì vậy họ đã cố gắng để có đủ tiền và mua cho em trai một căn nhà ở thành phố.

Khi Li Li nghe về việc này, cô rất không vui vì khi cô và chồng kết hôn, họ đã không nhận được bất kỳ khoản tiền hỗ trợ nào.

Vài năm sau, mẹ chồng cô đã đem ra toàn bộ tiền tiết kiệm để tặng cho em trai, điều này khiến cô rất tức giận và quyết định không tiếp tục duy trì mối quan hệ với gia đình chồng.

Gần đây, mẹ chồng gọi điện cho anh, muốn đến thành phố chơi vài ngày. Li Li ngay lập tức từ chối vì cô vẫn còn ám ảnh về sự việc trước đó.

Tuy nhiên, chồng đã năn nỉ cô đồng ý. Trong cuộc gọi, Li Li nhận ra rằng họ đến thành phố là vì em trai chồng và vợ cậu ấy đã cãi nhau nên muốn tránh xung đột, chứ không phải thực sự muốn đến thăm vợ chồng Li Li. Cô cảm thấy rất tức giận về điều này.

Khi họ đến thăm, Li Li tỏ ra vui vẻ và đón tiếp họ rất tốt, mua cho họ nhiều đồ. Tuy nhiên, họ đã ở lại và không có ý định rời đi.

Li Li đã nói với chồng của mình nhiều lần và anh nói rằng anh sẽ giúp đỡ. Nhưng sau hai tháng, bố mẹ chồng vẫn chưa đi.

Li Li đã trực tiếp nói với bố mẹ chồng khi anh đi làm. Cô nói với họ về sự tức giận và không hài lòng của mình, vì sao họ đã bỏ tiền mua nhà cho em trai chồng nhưng lại không quan tâm đến cô.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cô không muốn chăm sóc bố mẹ chồng khi họ già đi. Mẹ chồng chỉ trả lời rằng họ sẽ rời đi vào ngày mai.

Khi chồng cô biết được sự thật, anh không muốn nói chuyện với cô và cảm thấy cô đã làm quá, vì đó là bố mẹ ruột của anh.

Tuy nhiên, Li Li cũng rất buồn và cảm thấy mình không có sai. Vào nửa đêm cô đi vệ sinh và phát hiện đèn trong phòng của bố mẹ chồng vẫn còn sáng. Cô tự hỏi chồng cô đang nói chuyện gì với bố mẹ và lén nghe.

Nghe xong, cô hiểu ra rằng em trai chồng và vợ cậu ấy luôn cãi nhau sau khi kết hôn, điều đó khiến bố mẹ chồng cũng phải chịu đựng.

Mẹ chồng biết rằng việc không mua nhà cho họ là lỗi của mình. Bà nghĩ rằng con trai lớn có năng lực và có thể tự nuôi sống mình, vì anh đã học hành. Nhưng con trai nhỏ khác, anh lang thang cả ngày và không có nghề nghiệp gì, nên lúc nào cũng phải nhờ con trai cả chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ chồng quyết định quay trở lại làng và xây một ngôi nhà cho mình, nhưng chồng cô không cho phép và nói sẽ tìm cách làm việc với cô.

Cô nghe xong bên ngoài cửa phòng ngủ liền rơi nước mắt và quyết định sẽ tiếp tục chăm sóc bố mẹ chồng.

Sau khi trở về phòng, Li Li không thể ngủ được và chờ đợi cho chồng cô trở về. Cô ôm chặt lấy anh và nói rằng cô sẽ hiểu và tha thứ cho anh, không có nhiều tranh cãi như trước đây nữa.