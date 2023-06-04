Tôi tên là Chu Hải, năm nay 30 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty. Vợ tôi là Vương Phương, kém tôi hai tuổi, là trưởng phòng nhân sự của một công ty.

Mới đây trên trang 163 đã đăng tải câu chuyện về em gái của vợ sống chung với gia đình anh chị dẫn đến bi kịch của người chồng.

Tôi không ngờ rằng sự xuất hiện của em vợ Vương Mai đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của chúng tôi.

Bốn năm qua chúng tôi sống hòa thuận với nhau và tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu trong thế giới của hai người.

Vương Mai nhỏ hơn Vương Phương sáu tuổi, được nuông chiều từ nhỏ nhưng học hành không tốt và hiện tại cô ấy không tìm được công việc nên cứ sống ở nhà, trở thành một trong những người ăn bám gia đình.

Vào dịp Tết, cha vợ đã nói với chúng tôi để tìm cách giúp đỡ Vương Mai. Ông nói:

“Một cô gái lớn tuổi ở nhà không làm gì, không tìm được đối tượng để kết hôn”.

Tôi biết Vương Mai là ai, tôi sợ tránh xa em ấy, không dám nói gì với cha vợ. Nhưng vợ tôi, Vương Phương, là một người con hiếu thảo và còn thích chiều em gái nữa, mà không hỏi ý kiến của tôi, đã đồng ý cho Vương Mai đến ở chung với chúng tôi, khiến tôi rất tức giận.

Tối đó, khi về đến nhà, tôi nói với vợ tôi: “Vợ à, nếu em gái Vương Mai đến ở đây, chúng ta sẽ để em ấy ở đâu?”

Vương Phương nói: “Không phải có phòng dành cho trẻ em sẵn sao?”

Tôi nói: “Đó là phòng của con chúng ta. Nếu có con, chúng ta sẽ để em ấy ở đâu?”

Vương Phương trả lời: “Không phải chưa có con sao?”

Tôi nói: “Tôi không nói không cho em ấy ở. Nhưng đáng tiếc là thế giới riêng của chúng ta đã kết thúc từ đó”.

Vương Phương nói: “Em ấy sẽ ở trong phòng của mình, chúng ta sẽ ở trong phòng của mình. Làm sao ảnh hưởng đến thế giới riêng của chúng ta?”

Bị Vương Phương cướp mất một lúc không nói nên lời đành phải nuốt giận vào trong. Vương Phương thấy tôi không vui liền nói với tôi: “Chồng à, em gái em chỉ có một, ba em cũng đã nói rồi, em biết làm sao đây?”

Ảnh minh họa: Internet

Sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã cùng Vương Mai trở về nhà.

Trong ngày trở về, Vương Phương đã giúp Vương Mai nộp hồ sơ xin việc. Nhưng sau khi nộp, không nhận được bất kỳ lời mời phỏng vấn nào.

Chúng tôi đều lo lắng cho Vương Mai, nhưng cô ấy lại không lo lắng chút nào, sống nhàn nhã suốt cả ngày.

Vương Phương cơ thể khá yếu, công việc lại rất bận rộn, hầu như mỗi ngày cô ấy đều phải làm thêm giờ. Tôi là một người “chồng chiều vợ”, không để cho cô ấy phải làm công việc gia đình. Mặc dù đôi khi tôi rất mệt mỏi, nhưng vì vợ mình, tôi cảm thấy vui vẻ.

Vì Vương Mai không có công việc, cô ấy ở lại nhà tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp đỡ những công việc như giặt giũ, quét nhà...

Nhưng không ngờ cô ấy lại chỉ ngồi ôm điện thoại, không làm gì cả. Buổi sáng, cô ấy ăn sáng mà chúng tôi để lại, buổi trưa lại đặt đồ ăn ngoài.

Hộp đựng đồ ăn và đũa được bỏ trên bàn, đợi tôi về nhà dọn dẹp. Buổi tối cô ấy còn chờ tôi về nhà nấu cơm.

Ở nhà chỉ vài ngày, tôi nghĩ cô ấy không quen với môi trường mới, vì vậy tôi không nói gì. Nhưng sau mười ngày, cô ấy vẫn như vậy.

Điều gây phiền lòng nhất là cô ấy không đi đâu, nhưng lại thay đồ thường xuyên, khiến tôi phải làm nhiều việc hơn.

Đặc biệt là đồ lót trong thời kỳ kinh nguyệt, tôi phải giặt, điều này khiến tôi làm sao chịu được với tư cách một người đàn ông lớn tuổi.

Cho đến đêm đó, Vương Phương mới nói với tôi sau khi tan làm việc, cô ấy sẽ đi công tác ra ngoài một tuần.

Tôi nói: “Vợ, cô đi công tác, còn em gái em thì sao?”

Vợ nói: “Không phải chỉ là nấu ăn và giặt quần áo sao? Chồng à, anh là người lớn, đừng quan tâm đến một cô gái trẻ”. Nói xong, cô vợ còn hôn tôi một cái.

Vợ đã nói thế rồi, tôi còn nói gì được nữa?

Nhưng tôi không ngờ rằng, từ đêm đầu tiên sau khi Vương Phương đi công tác, Vương Mai đã bắt đầu có hành động khác thường với tôi.

Mỗi ngày cô ta gọi tôi là anh trai không ngừng và cô ta rất thích dính người vào tôi. Tuy nhiên, vì hạnh phúc hôn nhân của mình, tôi sẽ không cho phép mình sai lầm.

Đến bữa tiệc của công ty, tôi đã uống rất nhiều rượu. Sau khi về nhà, cô em vợ đã phục vụ tôi, tôi chỉ nhớ rằng sau đó tôi đi vào phòng và ngủ.

Vào nửa đêm, tôi thức dậy và khát nước, tôi đã đi vào phòng khách để uống nước.

Khi quay lại phòng ngủ, tôi phát hiện ra vợ tôi đã trở về. Vì ảnh hưởng của rượu, tôi bắt đầu ôm vợ lên và quan hệ với cô ấy.

Sau đó, mọi thứ diễn ra tự nhiên, đêm đó là một đêm tuyệt vời mà tôi chưa từng có.

Nhưng khi thức dậy vào ngày thứ hai, nhìn thấy cô em dâu đang nằm bên cạnh mình, tôi đã hoảng sợ.

Lúc này, cô em dâu cũng tỉnh dậy và xoay người lên trên tôi, nói: “Anh rể, hôm qua anh tốt như vậy, chẳng trách chị thích anh!”

Tôi bị cô em dâu làm cho sợ hãi và không dám nói chuyện. Kết quả, cô ta lại cười vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ta nói: “Anh rể, đừng lo lắng, em sẽ không nói cho chị biết, nhưng điều kiện là em muốn ở nhà anh bao lâu đều được!”

Tôi nhìn cô ta với nụ cười như một con cáo, đột nhiên tôi cảm thấy mình đã bị cô ta lừa... Từ bây giờ, tôi sẽ bị cô em dâu này điều khiển.