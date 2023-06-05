Bố vợ đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy cả ngày lẫn đêm, đến khi về nhà để lấy đồ dùng cần thiết, tôi gần như gục xuống đất sau khi nghe được lời đề nghị này của con trai

Tâm sự 05/06/2023 07:51

Sau khi bố vợ của tôi ở bệnh viện một tháng, nhu yếu phẩm hàng ngày của chúng tôi cũng sắp hết, vì vậy tôi quyết định tận dụng thời gian bác sĩ và y tá đang trực, để có thể về nhà lấy đồ dùng và tiết kiệm chi phí.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ về một người đàn ông bị vợ cắm sừng ngay trong lúc đang chăm sóc bố vợ bị bệnh.

Tôi và vợ đã kết hôn được 10 năm, có một cậu con trai 8 tuổi. Mẹ vợ đã qua đời sớm và cô ấy được cha một mình nuôi dạy lớn lên. Vì vậy, sau khi kết hôn, vợ tôi đã đề nghị ông sống chung với chúng tôi và tôi đã đồng ý.

Bố vợ tôi đã làm rất nhiều công việc nặng khi còn trẻ để kiếm tiền, vì vậy bây giờ ông ấy đã già và có nhiều bệnh tật.  

Mỗi khi ông ấy bị ốm và phải nhập viện, tôi đều phải đến chăm só. Vì vợ tôi là  phụ nữ, nên không thể giúp đỡ ông nội tắm rửa hay làm những việc khó khăn khác, chỉ có tôi là con rể của ông mới có thể làm được.

Điều này cũng là việc tôi nên làm, vì vậy tôi không có gì để phàn nàn. Tôi chăm sóc ông ấy với tất cả tình cảm của mình, coi ông như cha của mình.

Bố vợ đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy cả ngày lẫn đêm, đến khi về nhà để lấy đồ dùng cần thiết, tôi gần như gục xuống đất sau khi nghe được lời đề nghị này của con trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, tôi đã làm việc ở thành phố và có thu nhập cao, nhưng sau khi kết hôn, vì bố vợ tôi thường xuyên bị bệnh phải chăm sóc, nên tôi đã từ bỏ công việc đó. Sau đó, tôi mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt gần nhà, chăm sóc ông nội và con trai mỗi ngày.

Con trai tôi đã học lớp hai và vợ tôi vẫn làm việc ở thành phố, chỉ có thể về nhà vào mỗi chủ nhật. Hiện tại, vợ tôi đã có một công việc ổn định với thu nhập khoảng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu) mỗi tháng, còn tôi thì có khoảng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu) mỗi tháng từ cửa hàng của mình.

Tôi và vợ cùng xây dựng gia đình, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất viên mãn và đồng thời hài lòng với những gì mình đang làm.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua rất nhanh, bố vợ tôi bây giờ đã 70 tuổi và phải nằm liệt giường cần người chăm sóc.

Một ngày nọ, bố vợ lại bị khó chịu và tôi phải đưa ông đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói rằng bố vợ tôi phải nhập viện và tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc ông.

Con trai tôi đã 8 tuổi và tôi có thể tin tưởng để cậu bé ở nhà một mình, vợ tôi thỉnh thoảng cũng ghé thăm khi tôi ở nhà 1 mình.

Bố vợ của tôi cũng biết tôi đối đãi với ông tốt và không muốn làm phiền tôi quá nhiều nên ông đã nói rằng nên thuê một người khác chăm sóc, nhưng tôi không đồng ý vì tôi không tin tưởng ai khác có thể chăm sóc ông tốt hơn gia đình của mình.

Tuy nhiên, gần đây tôi nhận ra rằng mỗi khi vợ tôi đến thăm ông nội, cô ấy luôn mang theo nhiều túi đồ và tôi nhận thấy rằng hầu hết đồ của cô ấy đều là hàng hiệu.

Tuy nhiên, tôi không hỏi cô ấy về điều đó và cho rằng cô ấy có thể đã kiếm được nhiều tiền và muốn mua quần áo đẹp.

Sau khi bố vợ của tôi ở bệnh viện một tháng, nhu yếu phẩm hàng ngày của chúng tôi cũng sắp hết, vì vậy tôi quyết định tận dụng thời gian bác sĩ và y tá đang trực, để có thể về nhà lấy đồ dùng và tiết kiệm chi phí.

Lúc đó đang là cuối tuần, con trai tôi không đi học nên ở nhà. Khi tôi vừa về đến nhà, con trai tôi đã ôm lấy tay tôi khóc và nói ra điều khiến tôi bàng hoàng - con trai yêu cầu tôi và vợ ly hôn.

Bố vợ đang nằm viện nên tôi phải chăm sóc ông ấy cả ngày lẫn đêm, đến khi về nhà để lấy đồ dùng cần thiết, tôi gần như gục xuống đất sau khi nghe được lời đề nghị này của con trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi không hiểu tại sao vợ lại mặc đồ hiệu, sau đó tôi biết được rằng cô ấy đã yêu một người đàn ông giàu có.

Vợ tôi đã đưa người đàn ông đó đến nhà chúng tôi và đúng lúc đó, con trai tôi đã chứng kiến ​​tất cả.

Con trai tôi đã cho biết rằng họ đã đi đến quán cà phê gần nhà. Tôi đã chạy đến quán cà phê đó và thấy vợ tôi đang nắm tay người đàn ông đó.

Tôi không gặp trực tiếp họ và chỉ đưa con trai đi về nhà. Tôi đã chăm sóc bố vợ cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện, nhưng vợ tôi lại làm điều đó với tôi.

Tôi cảm thấy mình quá ngốc nếu tiếp tục ở bên cô ấy. Tôi quyết định ly dị vì tôi không thể sống với một người phụ nữ như vậy được nữa.

 

 

Vợ đi công tác, tôi uống đến mức say mèm rồi vào nhầm phòng, đến sáng dậy tôi hoảng sợ khi em vợ nói: “Anh rể, hôm qua anh tốt như vậy, chẳng trách chị thích anh!”

Vợ đi công tác, tôi uống đến mức say mèm rồi vào nhầm phòng, đến sáng dậy tôi hoảng sợ khi em vợ nói: “Anh rể, hôm qua anh tốt như vậy, chẳng trách chị thích anh!”

Đến bữa tiệc của công ty, tôi đã uống rất nhiều rượu. Sau khi về nhà, cô em vợ đã phục vụ tôi và tôi chỉ nhớ rằng sau đó mình đi vào phòng và ngủ.

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