Con gái 4 tuổi ngủ giường một mình nhưng ngày nào cũng kêu chật chội, người mẹ choáng váng sau khi kiểm tra camera giám sát

Tâm sự gia đình 09/06/2023 06:41

Bà nghĩ đó chỉ là lý do con gái không muốn tự mình đi ngủ, nhưng sau một vài ngày liên tiếp con gái vẫn nói như vậy. Bà Dương đã quan tâm đến vấn đề này và quyết định lắp đặt camera giám sát.

Theo thông tin từ Sohu, con gái bà Dương năm nay 4 tuổi, bà đang cố gắng để con gái ngủ một mình vì có thể rèn luyện tính tự lập cho con, chồng cô cũng đồng ý với điều này.

Vì vậy bà đã nói và làm công tác tư tưởng cho con gái rất nhiều trong giai đoạn đầu nhưng cô vẫn thường với bà.

Bà phải thay đổi cách tiếp cận và dỗ dành con gái. Cuối cùng, con gái đã được thuyết phục để tự mình ngủ. Bà Dương và chồng đã trang trí phòng ngủ của con gái thật đẹp và đặt nhiều búp bê để con gái cảm thấy có người ở bên cạnh.

Con gái 4 tuổi ngủ giường một mình nhưng ngày nào cũng kêu chật chội, người mẹ choáng váng sau khi kiểm tra camera giám sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tiên con gái ngủ một mình, bà Dương vẫn lo lắng, sợ con gái sợ ngủ trên giường một mình nên đặt hai con búp bê lên giường để con gái được an ủi.

Nhưng ngày hôm sau, cô con gái dậy sớm gõ cửa và họ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn nên mới chạy ra xem.

Hóa ra con gái chỉ khóc khi tỉnh dậy không thấy bố mẹ đâu, bà Dương ôm vỗ về để con không sợ nhưng con gái nói đêm ngủ chật chội. Điều này khiến bà Dương cảm thấy rất kỳ lạ.

Tuy nhiên bà nghĩ đó chỉ là lý do con gái không muốn tự mình đi ngủ, nhưng sau một vài ngày liên tiếp con gái vẫn nói như vậy. Bà Dương đã quan tâm đến vấn đề này và quyết định lắp đặt camera giám sát.

Sau khi xem qua hình ảnh từ camera, bà và chồng đã bị sốc. Ban đêm, bà nội thường xuyên đến phòng của cháu để ngủ cùng cháu.

Con gái 4 tuổi ngủ giường một mình nhưng ngày nào cũng kêu chật chội, người mẹ choáng váng sau khi kiểm tra camera giám sát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng bị bệnh mất trí nhớ, con gái thường không thích tiếp xúc với bà, nhưng bà lại rất yêu cháu gái.

Có lẽ vì ban ngày con gái không cho bà ôm cháu, nên vào ban đêm bà sẽ đi ôm cháu trong khi cháu đang ngủ.

Điều này khiến hai người đều rất ngạc nhiên. Sau đó, bà Dương đã nói với con gái rằng có một thiên sứ đang ở bên cạnh con, để con không sợ hãi.

Cô bé đã tin và sau đó không còn phàn nàn nữa. Bà Dương đã có phương pháp giáo dục con cái và rất kiên nhẫn.

Điều này cũng đáng để học hỏi, vì mỗi đứa trẻ đều cần có sự hiện diện của người lớn trong quá trình lớn lên, hy vọng các người lớn sẽ dành nhiều thời gian để giao tiếp với trẻ em.

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