Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ

Tâm sự 12/06/2023 07:25

Nhưng sau đó, con trai và con dâu đã kết hôn được 5 năm, ngủ cùng nhau mỗi ngày nhưng vẫn chưa có con. Làm mẹ chồng, tôi đã hỏi nhiều phương pháp từ con trai và con dâu, cũng như hỏi thầy bói, nhưng có vẻ không có hiệu quả gì.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người mẹ đã bất ngờ khi phát hiện con dâu và con trai nhiều năm đã không có ý định sinh con sau kết hôn. 

Con trai tôi năm nay 33 tuổi và là con một. Do cha mất sớm và tính cách hướng nội nên con trai tôi ít giao tiếp với người khác. Tôi sợ con sẽ không tìm được một người phụ nữ có tính cách tương tự.

5 năm trước, tôi đã sắp xếp cho con trai hẹn hò với một cô gái. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình không tốt lắm.

Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ đã ly thân sớm và cha của cô yêu cầu một khoản tiền cưới 300.000 nhân dân tệ (khoảng 988 triệu). Tôi cảm thấy hơi giống như bán con gái, nhưng với tôi, đứa trẻ vẫn ổn, vì thế tôi đã đồng ý.

Nhưng sau đó, con trai và con dâu đã kết hôn được 5 năm, ngủ cùng nhau mỗi ngày nhưng vẫn chưa có con. Làm mẹ chồng, tôi đã hỏi nhiều phương pháp từ con trai và con dâu, cũng như hỏi thầy bói, nhưng có vẻ không có hiệu quả gì.

Cuối cùng chị của tôi đã cho địa chỉ bệnh viện, nói bệnh viện có người thân của cô ấy, còn có các loại thuốc hỗ trợ sinh sản, nếu thật sự không có cách nào khiến cô ấy hài lòng thì thôi.  Cô ấy cũng đề xuất một bệnh viện đáng tin cậy để làm phẫu thuật đặt ống dẫn.

Sau khi nghe lời chị tôi, tôi liền kéo theo con dâu đi kiểm tra. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tại sao lại như vậy? Vì kết quả kiểm tra cho thấy con dâu vẫn còn trinh tiết.

Sau khi nghe lời chị tôi, tôi liền kéo theo con dâu đi kiểm tra. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tại sao lại như vậy? Vì kết quả kiểm tra cho thấy con dâu vẫn là trinh tiết.

Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời câu hỏi của tôi, con trai tôi nói thật: “Con không muốn kết hôn, con không yêu cô ấy. Con kết hôn chỉ vì mẹ. Mặc dù đã kết hôn được 5 năm rồi nhưng con vẫn ngủ trên ghế sofa”.

“Con không cố ý chọc giận mẹ chứ? Con đã có gia đình và vợ đã sống với con 5 năm rồi, tại sao con lại nói như vậy? Con muốn làm gì?”, người mẹ hỏi.

“Thật ra hai vợ chồng con đã kết hôn được 5 năm nhưng lại sống ly thân. Con không có kế hoạch kết hôn. Do ảnh hưởng của cha mẹ, cô ấy đã sống trong bóng tối khoảng một thời gian dài. Con đã bán nó đi, con không muốn kết hôn. Con không thích cô gái đó. Mẹ đã ép con kết hôn. Con không thể đụng chạm đến cô ấy, chưa nói đến việc sinh cháu nội cho mẹ”, con trai tôi trả lời.

Nghe đến đây, tôi thở hổn hển và ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường. Điều này không có gì lớn lao, nhưng tôi đã bị kích động và không đồng ý. Nhưng sau tất cả sự kiêu ngạo đó, tôi nhận ra, hãy để chúng tôi sống cùng con cái.

Sau đó, tôi gọi điện cho con trai và con dâu nói: “Mẹ biết hoàn cảnh của con nên mẹ quyết định bỏ qua cho con. Còn đối với con dâu, nếu con muốn đi, mẹ sẽ không cản. Con trai mẹ cảm thấy tiếc cho con. Mẹ không trách con đâu. Nếu con muốn ở lại, hãy làm vợ của con mẹ mãi mãi, mẹ sẽ giúp con làm thụ tinh ống nghiệm hoặc nhận nuôi, để mẹ được ở cùng với con đến già”.

Thấy mãi 5 năm vẫn chưa có con, tôi đưa con dâu đi kiểm tra thì nghe lời giải thích của con trai khiến tôi bàng hoàng và ngất xỉu tại chỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tôi nói xong, con dâu gạt nước mắt ôm chầm lấy tôi: “Mẹ ơi, con không về đâu. Con ở trong nhà mẹ nhiều năm như vậy, mẹ đối với con tốt như vậy, so với mẹ ruột còn tốt hơn. Con chỉ muốn có mẹ thôi. Còn đứa bé, con sẽ nghe theo lời mẹ, đi làm thụ tinh trong ống nghiệm để có một đứa con, con sẽ tự nuôi một mình”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe con dâu nói vậy. Con trai là của mẹ, con dâu cũng là của mẹ. Cũng may từ khi con dâu đến, tôi coi nó như con gái ruột, nếu không hôm nay, tôi sẽ bị đóng băng trong sự cô đơn.

Đi du lịch về không thấy mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng và bước đến mở cửa, rồi hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này

Đi du lịch về không thấy mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng và bước đến mở cửa, rồi hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này

Sau khi mở cửa nhà mẹ chồng ra thì không thấy bố mẹ ở nhà khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vì mẹ chồng thường không ra ngoài buổi tối nên bố chồng thỉnh thoảng ra ngoài uống rượu, đánh bài với bạn bè cũng là điều dễ hiểu.

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