Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy phòng của bố mẹ chồng phát ra tiếng giường rung lắc mạnh nên tò mò đến nghe nhưng chưa kịp mấy giây thì tôi đã chạy trối chết vì câu nói của bố chồng

Tâm sự 14/06/2023 07:05

Tiếng đó không to lắm và vì tôi cũng rụt rè nên tôi đứng im tại chỗ. Sau đó, tôi lắng nghe kỹ hơn và phát hiện ra âm thanh đó đến từ phòng của bố mẹ chồng.

Mới đây, trên trang 163 đã chia sẻ câu chuyện về nàng dâu bắt gặp lúc bố mẹ chồng đang làm "chuyện ấy"

Khi nào là thời điểm tốt nhất cho vợ chồng quan hệ? Nhiều người nói rằng vào giữa đêm, nhưng tôi không biết tại sao.

Tôi đã trải qua một trường hợp như thế này, một đêm tôi thức dậy để đi vệ sinh và ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh của bố mẹ chồng quan hệ .Vì tò mò, tôi đến cửa phòng họ để nghe lén và cuối cùng do cười to nên bị họ phát hiện...

Bố chồng và mẹ chồng tôi thực sự là những người rất hay nói và coi tôi như con gái ruột của mình. Họ biết rằng tôi bận rộn với công việc hàng ngày, nên các công việc nhà thì họ thường lo hết. Họ còn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Trong năm đầu tiên kết hôn, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy phòng của bố mẹ chồng phát ra tiếng giường rung lắc mạnh nên tò mò đến nghe nhưng chưa kịp mấy giây thì tôi đã chạy trối chết vì câu nói của bố chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một đêm hè, vì công việc chưa xong nên tôi mang về nhà làm, làm đến khuya. Có thể do uống nước quá nhiều, tôi dậy đi vệ sinh lúc một giờ sáng và nghe thấy tiếng va chạm.

Tiếng đó không to lắm và vì tôi cũng rụt rè nên tôi đứng im tại chỗ. Sau đó, tôi lắng nghe kỹ hơn và phát hiện ra âm thanh đó đến từ phòng của bố mẹ chồng.

Tò mò, tôi tiến đến cửa phòng và lắng nghe kỹ hơn, phát hiện ra bố mẹ chồng đang làm chuyện ấy.

Ban đầu tôi muốn bỏ đi, nhưng lúc đó mẹ chồng bỗng nói: “Mở đèn đi, tối tăm quá, không thấy gì cả”. Cha chồng của tôi không biết trả lời gì, đằng nào cũng không bật đèn.

Bố mẹ chồng tôi mới khoảng 45 tuổi, làm chuyện này là bình thường, tôi nghe vậy định quay người về phòng đi ngủ thì bố tôi hạ giọng nói, đừng quay lưng lại với anh.

Mẹ chồng tôi nói rất thẳng thắn, đây là ngực chứ không phải lưng đâu! Nghe đoạn đối thoại này, tôi không kiềm chế được mà bật cười. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng họ, tôi lập tức bịt miệng trốn vào phòng tắm.

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi nghe thấy phòng của bố mẹ chồng phát ra tiếng giường rung lắc mạnh nên tò mò đến nghe nhưng chưa kịp mấy giây thì tôi đã chạy trối chết vì câu nói của bố chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong phòng tắm, tôi không thể bình tĩnh, điều này thật tồi tệ, bố mẹ chồng tôi chắc chắn đã nghe thấy, bây giờ tôi đã như vậy, sau này tôi sẽ đối mặt với họ như thế nào.

Về phòng, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, muốn đánh thức chồng kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra nhưng anh ngủ rất say nên không đành lòng đánh thức anh.

Nghĩ đến việc dậy sớm vào buổi sáng và nói với anh ấy. Không ngờ đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, đến ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ sáng ngày hôm sau. Chưa kể đi làm về muộn, chồng tôi đã đến công ty rồi.

Trước đây bố mẹ chồng đánh thức tôi nhưng lần này thì không, tôi mặc quần áo ra mở cửa thì thấy họ không có ở nhà, tôi nghĩ chắc họ đi mua đồ rồi.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến công ty. Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy tôi tự trách mình, sau này tôi sẽ đối mặt với bố mẹ chồng thế nào đây?

 

 

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