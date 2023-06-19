Tôi năm nay 48 tuổi, 10 năm trước chồng qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi. Từ đó đến nay tôi và con gái sống với nhau, nhiều người thấy tôi là người phụ nữ nuôi con vất vả nên khuyên nhủ để tìm một người khác để kết hôn khi còn trẻ để giảm bớt gánh nặng nhưng tôi đã từ chối tất cả.

Sự ra đi đột ngột của chồng đã làm cho mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng trở nên căng thẳng, vì lý do rất đơn giản, đó là bởi vì mẹ chồng tôi cho rằng tôi là người xui xẻo và đã giết chết người chồng của mình.

Vì tôi và chồng sống với nhau rất hạnh phúc trong nhiều năm nên rất ít khi cãi nhau, ngay cả khi cãi nhau, chồng tôi cũng là người xuống nước trước và thế là chúng tôi nhanh chóng lại hòa hợp như trước. Vì thế trong mắt mọi người chúng tôi là một cặp vợ chồng mẫu mực.

Vì vậy từ khi anh ấy qua đời, mẹ chồng đã đuổi tôi và con gái đuổi ra khỏi nhà.

Để nuôi con gái, tôi phải đi làm lụng khắp nơi, một ngày làm ba công việc, bốn giờ sáng phải dậy bắt đầu công việc trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Còn con gái tôi, vì lớn lên trong gia đình đơn thân nên rất hiểu chuyện, buổi trưa tan học về tự nấu cơm và cũng vì đó mà ​​tôi không bao giờ phải lo bữa trưa cho con.

Còn về phía tôi thì thường có những người đàn ông độc thân trong làng đến chơi với chúng tôi, họ muốn cùng tôi lập một gia đình mới, nhưng tôi không có ý định đó, vì lo lắng con gái sẽ bị tổn thương nếu tôi kết hôn lại. Vì vậy, tôi đã từ chối lời đề nghị của họ và chuyển chỗ ở để tránh bị quấy rầy.

Trong những năm tiếp theo, tôi đã gặp rất nhiều người theo đuổi, một số người chỉ muốn lợi dụng tôi, một số người lại muốn cùng tôi tạo một gia đình mới, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, chỉ muốn dành thời gian để chăm sóc con gái của mình và sau đó mới suy nghĩ đến vấn đề cá nhân. Và tôi đã sống như vậy suốt mười năm qua.

Lúc này con gái tôi đã lớn, ra trường tìm được một công việc khá tốt, còn tôi cũng không còn trẻ nữa, con gái từng khuyên tôi nên tìm bạn đời, thật lòng tôi cũng đã cân nhắc nhưng vì chưa bao giờ gặp được người khiến trái tim mình rung động nên tôi vẫn độc thân.

Vì lo lắng cho tôi nên sau khi kết hôn, con gái và con rể luôn mời tôi đến sống chung với hai vợ chồng, nhưng để không làm phiền cuộc sống của con gái và con rể mới cưới, tôi đã lịch sự từ chối yêu cầu đó.

Cho đến khi con gái tôi mang thai, tôi mới chuyển đến sống chung với họ, vì lúc đó anh chị xui vẫn chưa nghỉ hưu.

Từ khi dọn về ở với con gái và con rể, tôi chủ động quán xuyến mọi việc nhà, vì mình nhàn rỗi nên giúp được chút đỉnh.

Trong suốt thời gian mang thai, con gái cô sống một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào và vui vẻ chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ.

Vài tháng sau, con gái chúng tôi hạ sinh một bé trai an toàn, chúng tôi đều mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Anh chị xui gia không có thời gian chăm sóc con gái tôi trong thời gian ở cữ nên đã đưa cho tôi 20.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu) trong thời gian con gái ở cữ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh chị xui đặc biệt khuyên tôi phải cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích ăn uống của con gái.

Tôi rất vui cho con gái vì có những bố mẹ chồng tốt như vậy. Sau khi con gái tôi kết thúc thời gian nghỉ sinh và quay lại làm việc, tôi đã vui vẻ chăm sóc cháu trai của mình, mua đồ, nấu ăn và làm việc nhà mỗi ngày.

Mặc dù cuộc sống có đôi chút vất vả, nhưng nó rất đầy đủ và hạnh phúc, chúng tôi sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau.

Một tháng trước đây, vì công việc, con gái tôi phải đi công tác, chỉ còn lại tôi, con rể và cháu ngoại tại nhà. Tôi cảm thấy hơi bất tiện vì vậy tôi cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với con rể. Mỗi đêm, tôi và cháu ngoại sớm vào phòng.

Tuần trước, con rể tôi ra ngoài gặp bạn, chỉ có tôi và cháu ngoại dưới một tuổi ở nhà. Đêm khuya, khi cháu ngoại thức dậy và khóc yêu cầu uống sữa, tôi phải dậy và làm sữa cho cháu. Nhưng vô tình bị trượt chân và ngã, kết quả không chỉ đau lưng mà còn bị trẹo chân.

Tôi cố gắng đứng dậy và đi tới bếp để làm sữa cho cháu, sau khi cháu ngoại ngủ yên, tôi khập khiễng ra ngoài trị vết thương ở chân. Khi đó, con rể tôi vừa trở về từ buổi tiệc và do uống rượu nên đã nhầm tôi là con dâu. Sau đó con rể ôm rồi đẩy tôi ngã lăn xuống ghế sofa.

Tôi ngay lập tức ngăn chặn hành động của con rể và nghe thấy con rể xin lỗi và thú nhận rằng do uống rượu và nhớ vợ, hơn nữa, con rể nhầm tôi với con gái vì chiều cao của hai mẹ con rất giống nhau.

Sau khi nghe lời giải thích của con rể, tôi tin rằng đó là sự thật vì tình cảm giữa con rể và con gái tôi rất tốt. Khi con rể biết rằng tôi bị trẹo chân, con rể lập tức tìm thuốc và rượu để bôi thuốc vào vết thương và chân tôi cũng được giảm đau hẳn.

Trong vài ngày tiếp theo, con rể tôi luôn về sớm để giúp tôi chăm sóc cháu ngoại và làm việc nhà.

Không lâu sau, con gái trở về và khi nghe về những gì mà con rể đã làm cho gia đình, cũng như sự tốt bụng của con rể đối với tôi, con gái tôi cảm thấy rất an tâm và khen ngợi chồng rất tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào cặp vợ chồng, tôi biết rằng con gái đã chọn đúng người và gia đình. Sau khi cháu ngoại đến độ tuổi đi học, tôi nói với con gái rằng mình đã già và khó khăn trong việc chăm sóc cháu, tôi muốn trở về quê hương và nghỉ ngơi một thời gian.

Con gái của tôi rất tiếc nuối khi tôi rời khỏi, nhưng khi nghĩ đến tôi đã làm việc chăm chỉ suốt nửa đời và cần nghỉ ngơi nên họ không còn cách nào khác đành phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Và đó là lý do tại sao tôi quyết định trở về quê hương và bắt đầu cuộc sống mới.