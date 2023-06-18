Khi thấy bạn cùng lớp có điện thoại, Tiểu Mai cũng muốn có chúng. Tuy nhiên, ông Trương đã nói với con gái rằng sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại nếu cô ấy đạt được hạng nhất trong lớp ở kỳ thi cuối kỳ này.

Tiểu Mai, con gái của ông Trương năm nay 16 tuổi. Tiểu Mai là một học sinh ngoan, có tính cách và học tập xuất sắc.

Sau đó, vào kỳ thi cuối kỳ, Tiểu Mai đạt được hạng nhất trong lớp và ông Trương đã mua cho con gái mình một chiếc điện thoại.

Sau khi biết điều đó, Tiểu Mai đã cố gắng gấp đôi nỗ lực, bởi vì cô ấy cũng rất muốn có một chiếc điện thoại để giống bạn bè.

Nhưng kể từ khi có điện thoại, Tiểu Mai lại dùng nó để nói chuyện với người khác mỗi ngày, thậm chí còn cười khúc khích trước màn hình điện thoại trong khi nhắn tin.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần ông Trương hỏi cô vì sao lại cười, Tiểu Mai sẽ nói là đang đọc truyện cười hoặc xem những đoạn clip hài hước trên mạng.

Vì sợ cha phát hiện nội dung nhắn tin của mình, Tiểu Mai đã đặt mật khẩu vân tay trên điện thoại để chỉ mình cô mới mở được nó.

Ông Trương lo sợ rằng con gái mình sẽ học thói xấu, vì vậy ông muốn xem nội dung trên điện thoại của cô, nhưng Tiểu Mai đã từ chối và nói rằng đó là quyền riêng tư của mình.

Ông Trương dần nhận ra rằng, hiện tại con gái mình hầu như không giao tiếp với ông nữa, mỗi ngày chỉ biết chạy vào phòng để chơi điện thoại.

Một ngày nọ, vợ ông Trương phát hiện rằng trong tủ đồ của Tiểu Mai có nhiều chiếc áo mới và tất cả đều không phải là bố mẹ mua cho cô ấy.

Giáo viên cho biết Tiểu Mai đã không đến trường mấy ngày qua. Ông Trương rất lo lắng về con gái mình, vì vậy ông đã theo dõi Tiểu Mai khi cô ấy ra khỏi nhà.

Khi ông Trương và vợ theo dõi, họ phát hiện ra rằng con gái đã vào khách sạn với một người đàn ông trên 30 tuổi.

Khi thấy điều này, ông Zhang thực sự tức giận và đập vỡ cửa khách sạn. Khi vào trong, ông thấy Tiểu Mai và người đàn ông đang chuẩn bị làm chuyện ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ông Zhang đã ngay lập tức báo cảnh sát và khi cảnh sát đến, họ đã đưa cả người đàn ông và Tiểu Mai về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Người đàn ông này cho biết anh đã bị lừa và không biết rằng Tiểu Mai chưa thành niên. Họ đã gặp nhau trên mạng và là Tiểu Mai đã tìm đến anh ta trước, đồng thời chính cô ấy đã đề nghị làm những việc đó và cung cấp dịch vụ cho anh để anh có thể trả tiền cho cô ấy.

Sau một số lần, người đàn ông này không muốn duy trì quan hệ này nữa, nhưng Tiểu Mai vẫn cứ theo đuổi.

Cảnh sát hỏi Tiểu Mai một lần nữa, tại sao cô ấy lại làm điều này? Tiểu Mai cho biết em thấy các học sinh khác mặc đồ hiệu nên cũng muốn có, vì biết bố mẹ sẽ không mua cho nên em mới nghĩ ra cách này.

Tiểu Mai cũng cho biết cô rất thích cảm giác này!