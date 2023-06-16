Chị dâu luôn đến phòng tôi trong một bộ đồ sexy, thấy thế tôi liền nhắc nhở anh trai nhưng không ngờ anh ấy đáp trả một câu khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 16/06/2023 07:22

Ngay sau khi mua máy tính, chị dâu tôi đã đến phòng của tôi mỗi ngày để xem tôi chơi game. Tôi nghĩ cô ấy thấy việc này rất mới lạ, nên tôi đã cho cô ấy chơi vài lần. Mỗi lần cô ấy đều chơi đến khuya, chỉ rời khỏi phòng khi anh tôi về.

Mới đây trang 163 đã chia sẻ câu chuyện về vấn đề nhạy cảm giữa em chồng và chị dâu khiến anh trai phải ra mặt.

Tôi tên là Lưu Khiêu, trong nhà có một anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi. Vào năm anh trai kết hôn, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi khắp nơi tìm việc làm.

Mỗi lần mẹ tôi gọi điện thoại đều khen anh trai tôi và chị dâu của tôi có hạnh phúc đến nhường nào và khuyên tôi nên sớm lập gia đình.

Tôi cũng muốn sớm có gia đình, nhưng trước hết cần có một công việc đàng hoàng để có ai đó muốn lấy tôi.

Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp và đang bước vào xã hội, công việc là điều quan trọng nhất, mọi thứ khác đều cần đứng sau.

Sau đó, anh trai tôi nhận được tin tức rằng một đơn vị đang tuyển lái xe, lương một tháng là 5000 nhân dân tệ (16 triệu) cùng với các phúc lợi khác.

Lúc đó, tôi nghĩ đó là một việc làm tốt, nên tôi đã vội vã về nhà để thi bằng lái xe và sẵn sàng tham gia làm việc.

Sau khi về đến nhà, tôi ngay lập tức đăng ký học bằng lái xe và đi đến trung tâm lái xe gần nhà mỗi ngày để học.

Vì quá nhàm chán, tôi đã mua một chiếc máy tính để chơi game sau khi học lái xe, cuộc sống rất thoải mái.

Chị dâu luôn đến phòng tôi trong một bộ đồ sexy, thấy thế tôi liền nhắc nhở anh trai nhưng không ngờ anh ấy đáp trả một câu khiến tôi 'cứng họng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi mua máy tính, chị dâu tôi đã đến phòng của tôi mỗi ngày để xem tôi chơi game. Tôi nghĩ cô ấy thấy việc này rất mới lạ, nên tôi đã cho cô ấy chơi vài lần. Mỗi lần cô ấy đều chơi đến khuya, chỉ rời khỏi phòng khi anh tôi về.

Điều này cũng chẳng có gì là sai, nhưng điều làm tôi không thể chịu nổi nhất là mỗi khi chị dâu tôi đến phòng của tôi, cô ấy luôn mặc quần áo rất gợi cảm và trang điểm tỉ mỉ.

Tôi rất lạ và không hiểu tại sao cô ấy lại mặc như vậy khi ở nhà suốt ngày và trong nhà chỉ có tôi và bố là hai người đàn ông.

Cô ấy trang điểm và mặc quần áo như vậy để cho ai nhìn thấy? Tôi sợ nếu cô ấy mặc như vậy bị người ngoài nhìn thấy thì không thể giải thích được, vì vậy tôi đã gặp trực tiếp chị dâu và thuyết phục cô ấy để ý đến việc này, nhưng cô ấy vẫn không hiểu và vẫn làm theo cách của mình.

Sau đó, tôi lo sợ anh tôi sẽ phát hiện ra điều này, vì vậy tôi đã tự động nói với anh tôi về vấn đề này và yêu cầu anh tôi nhắc nhở chị dâu.

Chị dâu luôn đến phòng tôi trong một bộ đồ sexy, thấy thế tôi liền nhắc nhở anh trai nhưng không ngờ anh ấy đáp trả một câu khiến tôi 'cứng họng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không ngờ anh tôi không nói một lời liền tung một cú đấm vào mặt tôi và nói: “Nhớ kỹ, cô ấy là vợ anh, là chị dâu của cậu, không phải người phụ nữ mà cậu có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cô ấy chỉ đến phòng của cậu để chơi game, cậu có cần phải nhìn chăm chú mỗi ngày xem cô ấy mặc gì không?”

Sau đó, anh ấy như muốn đánh tôi thêm một cú nữa, tôi nghĩ anh ấy vẫn đang giận dữ. Thật lòng tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy.

 

 

 

Để chữa bệnh cho bố, vợ tôi đã lên thành phố tìm việc làm nhưng kỳ lạ chỉ sau 5 ngày cô ấy đã kiếm được 2 tỷ, đến khi biết được sự thật tôi gần như chết lặng và không biết phải làm gì

Để chữa bệnh cho bố, vợ tôi đã lên thành phố tìm việc làm nhưng kỳ lạ chỉ sau 5 ngày cô ấy đã kiếm được 2 tỷ, đến khi biết được sự thật tôi gần như chết lặng và không biết phải làm gì

Ban đầu, tôi không đồng ý và nghĩ rằng một người phụ nữ như cô ấy không thể kiếm được nhiều tiền hơn tôi nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn đi và cuối cùng tôi đã đồng ý. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cô ấy nếu cô không thể làm được thì phải trở về.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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