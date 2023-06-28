Mang bầu 5 tháng, mẹ chồng bắt đi viện để phá bỏ nhưng tôi không đồng ý và quay sang van xin chồng, đến khi con ra đời hai người họ gần như chết lặng vì không ngờ điều này lại xảy ra

Tâm sự 28/06/2023 06:59

Bà ấy bắt đầu nghi ngờ xem tôi có bất kỳ khuyết điểm nào về sức khỏe không, liệu tôi có thể sinh con hay không. Cuối cùng, bà ấy đã phải đi kiểm tra ở bệnh viện nhiều lần mới yên tâm. Nếu bạn nghĩ rằng điều này đã thái quá, thì còn nhiều điều thái quá hơn ở phía trước!

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện vì mẹ chồng trọng nam khinh nữ mà bắt con dâu phải phá thai vì sinh con gái.

Tôi là dân thành phố, nhưng lại lấy chồng ở nông thôn. Trước khi trở thành chồng tôi, anh ấy thường xuyên bán rau củ ở chợ gần nhà tôi. Giá rau củ anh ấy bán thường rẻ hơn so với những cửa hàng khác và còn rất đầy đủ, không như những nơi khác có thể thiếu hoặc không đủ số lượng.

 Đôi khi anh ấy còn tặng thêm cho khách hàng một số thứ khác. Dần dần tôi trở nên thích đi mua đồ của anh ấy và anh ấy cũng là người đơn giản, chân thật, ngay cả những kẻ lừa đảo cũng không muốn lừa anh ấy.

Trông anh còn khá trẻ, không biết có phải 30 tuổi không, nhưng anh bán rau ở đây lâu lắm rồi, chắc do mưu sinh! Tôi có thể nói rằng anh ấy đã không học nhiều vì anh ấy mang theo một chiếc máy tính để tính giá cả.

Tôi cảm thấy anh ấy đối xử với tôi hơn mức bình thường, bởi vì bắp cải anh ấy cho tôi luôn là lớn nhất, hơn nữa anh ấy thường cho tôi thêm đồ ăn. Mỗi lần tôi từ xa đến, anh ấy đều cho tôi một cây cải lớn, tươi cười chào đón tôi.

Mang bầu 5 tháng, mẹ chồng bắt đi viện để phá bỏ nhưng tôi không đồng ý và quay sang van xin chồng, đến khi con ra đời hai người họ gần như chết lặng vì không ngờ điều này lại xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết mình bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, nhưng tôi đã quen với việc có một người như vậy trong đời và thói quen đó là thói quen sống cùng nhau.

Tất nhiên bố mẹ tôi cực lực phản đối việc tôi yêu nhưng họ cũng hiểu tính tôi, chỉ cần tôi muốn làm việc gì thì bất kể giá nào cũng sẽ làm.

Lúc đó mẹ chồng cũng có ý kiến ​​với tôi, bà cảm thấy con trai lấy con dâu thành phố sẽ được lợi ích lớn, hơi phi thực tế.

Vì vậy, bà ấy bắt đầu nghi ngờ xem tôi có bất kỳ khuyết điểm nào về sức khỏe không, liệu tôi có thể sinh con hay không.

Cuối cùng, bà ấy đã phải đi kiểm tra ở bệnh viện nhiều lần mới yên tâm. Nếu bạn nghĩ rằng điều này đã thái quá, thì còn nhiều điều thái quá hơn ở phía trước!

Lấy chồng chưa được bao lâu thì tôi có thai, khi tôi được 5 tháng, mẹ chồng phải đưa tôi vào bệnh viện để khám xem tôi mang thai trai hay gái. Kết quả là con gái, mẹ chồng tôi lúc đó không hài lòng, bà ép tôi phải bỏ con, bà là người cực kỳ gia trưởng.

Mang bầu 5 tháng, mẹ chồng bắt đi viện để phá bỏ nhưng tôi không đồng ý và quay sang van xin chồng, đến khi con ra đời hai người họ gần như chết lặng vì không ngờ điều này lại xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất bất lực chỉ còn cách cầu cứu chồng, không ngờ anh lại ở bên mẹ chồng tôi, anh còn nói có con gái cũng vô ích, anh cũng đồng ý phá thai.

Lúc đó tôi đã nghĩ họ thật sự không phải con người, khi tôi mang thai được 5 tháng, tôi đã cảm nhận được đứa bé đang cử động trong bụng, sao họ có thể chịu nổi một sinh linh nhỏ bé như vậy?

Con gái không phải con người sao? Mẹ chồng tôi vẫn là phụ nữ! Tôi cảm thấy không thể ở nhà chồng lâu hơn được nữa nên đã trốn về nhà ngoại và ở vậy nuôi con.

Năm tháng sau, tôi đã sinh ra một cậu bé. Bất ngờ, mẹ chồng và chồng tôi đều bị sốc. Sau đó, mẹ chồng tôi đã khẩn khoản xin tôi đưa cháu trai của bà ấy về để nuôi dưỡng.

Chồng tôi cũng cố gắng làm hài lòng tôi và xin lỗi tôi, hứa sẽ đối xử tốt với tôi và với đứa con của chúng tôi trong tương lai.

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