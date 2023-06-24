Khi hôn nếu đàn ông làm được 3 điều này, phụ nữ không những không chán ghét mà còn “yêu đến quên lối về”  

Tâm sự 24/06/2023 07:02

Nụ hôn là cách thể hiện tình cảm rõ rệt nhất giữa hai người đang yêu nhau. Vì thế để phụ nữ yêu mình nhiều hơn, đàn ông nên làm 3 điều này.

Đối với nhiều người đàn ông, nụ hôn là một cách thể hiện tình yêu đối với phụ nữ. Tuy nhiên, một số đàn ông có thể làm điều khiến phụ nữ cảm thấy phản cảm khi hôn, chẳng hạn như hôn lưỡi quá mức, cắn môi, cắn lưỡi,…

Những hành vi này có thể khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu, khó xử và xấu hổ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy, dưới đây là n một số điều nên và không nên mà đàn ông nên biết khi hôn.

Trước hết, nam giới cần chú ý nắm vững lực khi hôn. Hôn lưỡi, cắn môi, cắn lưỡi quá mức có thể khiến chị em cảm thấy khó chịu, đau đớn, thậm chí có thể gây ra vết thương. Vì vậy, nam giới cần chú ý đến độ mạnh của nụ hôn và tránh hôn quá mức.

Ngoài ra, nam giới cũng cần chú ý đến hơi thở thơm tho và giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt sẽ khiến phụ nữ cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Khi hôn nếu đàn ông làm được 3 điều này, phụ nữ không những không chán ghét mà còn “yêu đến quên lối về”   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, đàn ông nên chú ý đến cảm xúc của phụ nữ khi hôn. Hôn là sự tương tác giữa hai bên, đàn ông không nên chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà bỏ qua cảm xúc của phụ nữ.

Đàn ông cần chú ý đến phản ứng của phụ nữ, nếu phụ nữ không thích một cách hôn nào đó, đàn ông nên dừng lại kịp thời và thử cách khác.

Đàn ông cũng cần chú ý đến nhu cầu tình cảm của phụ nữ và dành cho họ đủ sự quan tâm, hỗ trợ để khiến họ cảm thấy được yêu thương và quan tâm.

Cuối cùng, đàn ông thể hiện cảm xúc sau nụ hôn. Hôn là một cách thể hiện tình yêu và cảm xúc, đàn ông nên thể hiện cảm xúc sau khi hôn, để phụ nữ cảm thấy được yêu thương và quan tâm.

Đàn ông có thể thể hiện cảm xúc của mình thông qua những lời chào, cái ôm, nụ hôn… khiến phụ nữ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng.

Khi hôn nếu đàn ông làm được 3 điều này, phụ nữ không những không chán ghét mà còn “yêu đến quên lối về”   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp ba điểm trên, chúng ta có thể tóm tắt những vấn đề mà đàn ông nên chú ý khi hôn: nắm vững sức mạnh, chú ý đến cảm xúc của phụ nữ và thể hiện cảm xúc của mình.

Nếu đàn ông làm được điều này, phụ nữ không những không chán ghét mà còn “yêu đến tận xương tủy”.

Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời

Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời

Anh biết vợ mình đã nói dối nên đã đến con phố nơi vợ làm việc tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng thấy vợ trong một nhà hàng, lúc đó Quan Lý đang vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với một chàng trai trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva nụ hôn

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 27 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu