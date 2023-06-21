Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời

Tâm sự 21/06/2023 12:43

Anh biết vợ mình đã nói dối nên đã đến con phố nơi vợ làm việc tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng thấy vợ trong một nhà hàng, lúc đó Quan Lý đang vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với một chàng trai trẻ.

Theo thông tin từ Sohu, Triệu Lương và vợ Quan Lý, gặp nhau trong bữa tiệc của một người bạn và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

 Vì Triệu Lương mà Quan Lý, một đứa trẻ dễ bảo và ngoan ngoãn, đã bỏ học, điều này làm cho ba mẹ của cô không hài lòng.

Quê của Quan Lý ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cha của cô ấy đã vay tiền từ ngân hàng chỉ để cho con gái đi học, nhưng ai có thể ngờ rằng cô ấy sẽ vì một người đàn ông mà mất hết gia sản.

Vì công việc của Triệu Lương không ổn định và không giàu có, nên cha của Quan Lý không lạc quan về tình cảm của con gái mình.

Lần đầu tiên Quan Lý đưa bạn trai về nhà, cha cô ấy không mở cửa. Nhưng Quan Lý vẫn bất chấp và thậm chí cắt đứt với cha mình để sống chung với Triệu Lương. Vì thế trong một năm, cha của Quan Lý đã không nói chuyện với con gái mình.

Quan Lý bướng bỉnh hy vọng dùng hạnh phúc của bản thân để nhận được sự thông cảm và chấp thuận của cha, tuy nhiên, khi cuộc sống quay trở lại với những điều vụn vặt của nhu cầu thiết yếu hàng ngày, điều họ đang phải đối mặt là vấn đề sinh tồn.

Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì cả hai đều không có nhiều năng lực và không chịu được khó khăn nên đều ở nhà suốt ngày, nghĩ về việc này việc nọ nhưng họ không ra ngoài.

Nhìn thấy con gái mình và bạn trai đã ở với nhau, người cha không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý giúp đỡ đôi uyên ương này.

Triệu Lương cùng anh trai của anh đã vay vài vạn để mở một tiệm mỳ trên đường lớn, nhưng do chưa từng trải qua nhiều thứ nên kinh doanh không thành công và nợ 3.300 tệ (khoảng 10 triệu).

Có lẽ do tội lỗi trong lòng, cha của Quan Lý đã nói với đôi vợ chồng rằng chỉ cần không có chuyện gì, vào lúc đó ông sẽ mua cho họ một chiếc xe để lái.

Khi cha của Quan Lý đi làm giấy phép lái xe cho con gái và con rể, Triệu Lương lại bắt đầu thực hiện những hành vi vô đạo đức như lừa đảo, uống rượu, gây gổ, và cuối cùng bị đưa đến cảnh sát.

Cha của Quan Lý thấy thế không hài lòng và muốn ép cô con gái và Triệu Lương chia tay, nhưng Quan Lý quả quyết chọn sống cùng bạn trai.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người không dễ dàng. Vì tiền bạc, Quan Lý đã tìm được một công việc tại phòng tập thể dục, trong khi đó Triệu Lương chỉ làm việc trong vài ngày tại cùng nơi vợ đang làm.

Hai người đã được cha mẹ bao bọc từ khi còn bé, thực sự không thể chịu đựng được công việc khó khăn này, vì vậy Triệu Lương đã bắt đầu nghiện rượu và thường uống say. Mỗi khi say rượu, anh ta như một con người khác và thường sẽ đánh Quan Lý.

Một trong những người bạn của Triệu Lương làm việc trong một công ty thiết bị điện, mức lương không tệ muốn giới thiệu anh vào làm.

Đồng thời Quan Lý cũng muốn chồng mình làm việc chăm chỉ nhưng anh ấy lại tỏ thái độ không quan tâm đến số tiền ít ỏi đó chút nào.

Juanli đã tự mình trả hết khoản nợ ngoài hơn 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu). Sự tham vọng của Triệu Lương làm cho Quan Lý dần mất lòng tin vào anh ta và cô cũng ngày càng không thích cuộc sống của mình.

Vào tối đó, Quan Lý phải làm việc thêm, nhưng Triệu Lương đã gọi vợ đến cửa hàng của anh. Khi đến cửa hàng, đồng nghiệp nói với anh rằng: “Vợ anh nghỉ hôm nay, không đến làm việc!”

Triệu Lương có vẻ bối rối, anh gọi cho vợ mình và hỏi cô đang ở đâu, nhưng vợ anh trả lời: “Em đang tăng ca!”.

Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh biết vợ mình đã nói dối nên đã đến con phố nơi vợ làm việc tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng thấy vợ trong một nhà hàng, lúc đó Quan Lý đang vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với một chàng trai trẻ.

Triệu Lương không nói nhiều, bước tới và đánh vợ mình.

Juanli thẳng thắn cho biết, cô và người đàn ông này quen nhau hơn hai tháng, cả hai đã đi ăn cùng nhau nhiều lần nhưng chưa một lần nắm tay nhau.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của chàng trai này đã làm cho Quan Lý càng muốn ly dị với Triệu Lương hơn.

Cô đã nghĩ đến chuyện này và muốn sống riêng với anh ta nhưng Triệu Lương không chịu buông tay và đã không có bất kỳ dấu hiệu nào trong hơn một tháng.

Quan Lý không cam lòng, cô ấy biết rằng Triệu Lương sẽ không từ bỏ cho đến phút cuối cùng và một ý đồ độc ác đã nảy lên trong lòng cô ấy.

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2008, Juanli đã cho thuốc an thần vào cốc trà của chồng và đi làm. Cô ấy muốn lợi dụng thời gian chồng đang ngủ để ra khỏi nhà với bằng chứng bị giấu kín.

Vào khoảng 7 giờ tối, cô ấy quay trở về nhà và thấy chồng mình đang nhậu với vài người bạn giống như mọi khi. Cô ấy xem vào cốc trà và phát hiện ra nước trong cốc không phải của chồng mình.

Khi thấy có bạn bè ở đó, Quan Lý đã chào lại và cô ấy nghĩ rằng vì có bạn bè ở đó, chồng sẽ để lại một chút mặt mũi cho cô ấy và nói chuyện một cách tốt đẹp. Nhưng ai ngờ, Triệu Lương đã giật tóc cô ấy và nổi giận nói: “Dù sao cũng phải chờ tôi ở nhà”.

Triệu Lương còn đe dọa Quan Lý rằng: “Anh trai của cô không phải đang chuẩn bị cưới vợ sao? Bây giờ tôi đã kết hôn với cô, vì vậy tôi muốn xem anh ta làm thế nào để kết hôn lần nữa”.

Những lời đó của chồng đã đánh trúng vào nỗi đau của Quan Lý, cô ấy đã cảm thấy có lỗi với cha mình và nếu Triệu Lương vẫn gây rối trong đám cưới của anh trai mình, cô ấy sẽ không còn mặt mũi nào để quay trở về với gia đình.

Thấy vợ ngoại tình nhưng ông chồng nhất quyết không ly hôn, đợi đêm đến người phụ nữ làm ra một hành động “man rợ” khiến cô phải ân hận cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai người cãi nhau đến khoảng mười giờ đêm, khi Triệu Lương ngủ say, Quan Lý không thể ngủ được và cô ấy nhìn chằm chằm vào chồng mình, lấy dao ra và một cảnh kinh hoàng đã diễn ra.

Cuối cùng, Quan Lý bị kết án vì tội cố ý mưu sát và bị giam trong 5 năm.

 

 

 

 

 

 

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