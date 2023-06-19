Sau khi làm “chuyện ấy”, đàn ông có 3 hành vi này phần lớn là muốn chơi “qua đường”, chị em phải hết sức cẩn thận

Một người đàn ông thực sự yêu bạn và khi anh ấy thiết lập mối quan hệ thân mật với bạn, anh ấy sẽ dựa dẫm vào bạn nhiều hơn. Nếu chỉ muốn chơi, thì người đàn ông sẽ có xu hướng ngày càng thờ ơ với bạn.

Mối quan hệ giữa nam và nữ thực sự rất tuyệt vời. Việc một người đàn ông có yêu bạn hay không thực ra rất rõ ràng sau khi có một mối quan hệ.

Khi một người yêu một người khác, một số điều không thể che giấu. Dù người đàn ông có cố che giấu thế nào cũng vô ích.

Mọi người một ngày hai mươi bốn tiếng, không trả lời tin nhắn, kỳ thực chính là minh chứng tốt nhất. Cho dù bạn bận rộn đến đâu, luôn có thời gian giữa ăn và ngủ. Sự bận rộn của anh chỉ là cái cớ. Khi ai đó thực sự yêu bạn, sẽ luôn có thời gian.

Một người phụ nữ đã đi xem mắt và gặp một người đàn ông trông rất lịch sự, nói năng và hành động theo cách cô ấy thích.

Sau cuộc gặp gỡ đó, trong lòng cô cảm thấy hạnh phú. Lúc nào cũng gửi tin nhắn cho đối phương, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hẹn gặp mặt. Đối phương sẽ trả lời một cách lịch sự và cả hai thỉnh thoảng sẽ đi ăn, đi dạo.

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi trong nửa tháng. Khi đối phương đi công tác ở một thành phố khác, cô cũng vui vẻ đến đó, không nghi ngờ gì nữa, họ rồi sẽ đến với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cô vốn tưởng rằng dùng cách này có thể thúc đẩy quan hệ giữa hai người, nhưng không ngờ sau lần đó, đối phương dần dần xa lánh cô.

Cô ấy rất khó hiểu: Tại sao sau khi ân ái với mình, người đàn ông trở nên lãnh đạm hơn?

Ngay từ đầu, đàn ông đã không có hứng thú với cô, căn bản là cô chủ động. Ngay cả khi có một mối quan hệ, nó vẫn không thể thay đổi một thực tế.

Bây giờ, khi cô gửi tin nhắn, người đàn ông luôn rất lâu mới trả lời và anh cũng không hẹn cô gặp mặt. Sự thờ ơ của một người đàn ông là sự từ chối tốt nhất và là tín hiệu để kết thúc mối quan hệ. Họ thường không nói trực tiếp mà dùng cách đối xử lạnh lùng khiến bạn tự động bỏ đi.

Tự ý biến mất, khiến bạn không biết đoán được

Một người đàn ông yêu bạn không thể không thông báo hành trình một ngày của anh ấy cho bạn. Người đàn ông không yêu bạn sẽ tìm đủ mọi cớ để biến mất.

Khi một người đàn ông luôn biến mất không lý do sau khi quan hệ với bạn, điều đó có nghĩa là trong tim anh ta không có bạn.

Một độc giả đã từng để lại lời nhắn trong bài viết. Cô yêu bạn trai được nửa năm, hai người thực sự có quan hệ tình cảm cách đây 2 tháng. Nhưng cô luôn cảm thấy bất an.

Bạn trai kém cô ấy sáu tuổi, anh ấy thích cuộc sống về đêm và không thể liên lạc được với anh ta vào buổi tối. Anh ta chỉ xuất hiện khi cần sự giúp đỡ và ít quan tâm đến cảm xúc, tình cảm của cô ấy.

Cuối tuần trước, hai người hẹn nhau đi xem phim, nhưng cô đợi ở rạp nửa tiếng mà đầu dây bên kia không hề xuất hiện, gọi điện thoại cũng không liên lạc được với anh. Lát sau đầu dây bên kia giải thích: Cùng anh em đi ăn đồ nướng nên quên cả thời gian.

Chuyện này không chỉ diễn ra một lần mà sau nhiều lần liên tiếp khiến trái tim cô lạnh dần.

Khi một người đàn ông biến mất không rõ lý do và hành động của anh ta thường không thể đoán trước, điều đó có nghĩa là bạn không quan trọng với anh ta, anh ta có thể phớt lờ cảm xúc và nhu cầu của bạn. Loại thái độ thờ ơ này thực sự cho thấy rằng tôi không muốn phát triển lâu dài với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn trò chuyện mập mờ với người khác giới

Nếu một anh chàng đã có quan hệ tình cảm với bạn và tiếp tục tán tỉnh những người phụ nữ khác, thì anh ta thực sự chỉ muốn đừa giỡn với bạn.

Trong tâm trí anh ấy, bạn không phải là duy nhất, mà là niềm an ủi khi anh ấy cô đơn và là thứ gia vị khi anh ấy buồn chán.

Tình yêu đích thực là độc nhất. Khi yêu một ai đó, bạn sẽ có ý thức giữ khoảng cách và ranh giới với người khác, thay vì vượt qua lằn ranh đỏ và vẫn đi con đường của riêng mình.

Trong lòng ai cũng có dục vọng, đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu anh ấy yêu một ai đó, anh ấy sẽ có ý thức ngăn chặn nhiều cám dỗ và dành năng lượng của mình cho bạn một cách nhất quán.

Những điều mơ hồ như thế này rất thú vị. Một người đàn ông quen tán tỉnh người khác có nghĩa là anh ta không coi trọng bạn chút nào.

Đàn ông có thật lòng yêu bạn hay chơi bời với bạn hay không, thông qua sự phán đoán của ba phương diện này, thực ra rất rõ ràng.

Khi chúng ta từ từ rút lui khỏi mối quan hệ này, chúng ta sẽ tìm ra. Dù muốn hay không, nó thực sự rõ ràng. Tình yêu là sự gắn bó lâu dài, không ngừng cho đi và không ngừng quan tâm đến bạn.