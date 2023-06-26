Chồng phát hiện vợ nghiện “chuyện ấy”, các bác sĩ chỉ ra nguyên nhân thật sự của chứng nghiện này

Tôi và vợ tôi gặp nhau và bắt đầu hẹn hò khi còn học đại học. Khi đó, cô ấy dáng người chuẩn, xinh xắn, học giỏi, là hoa khôi của trường. Trong khi đó, tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và chúng tôi kết hôn ngay sau khi ra trường. Lần đầu tiên của chúng tôi thực sự là vào đêm tân hôn của chúng tôi. Chúng tôi vừa bối rối vừa vui mừng, thức trắng đêm.

Tôi luôn nhớ vào cái đêm khó quên ấy, dưới ánh đèn đường trong khuôn viên trường, tôi lấy hết can đảm tỏ tình và cô ấy cũng đáp lại: Em cũng yêu anh.

Kể từ đó, đêm nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau, kể cả khi đến kỳ kinh nguyệt, cô ấy vẫn bám lấy tôi.

Mặc dù tôi rất lo lắng về sức khỏe của cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái trong vòng tay êm ái của vợ, ngay cả khi làm việc tôi cũng bị mất tập trung.

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Lúc đó tôi nghĩ cặp đôi yêu nhau nào cũng sống như vậy và tôi cũng nghĩ mình nam tính, giỏi giang, có thể khiến cô ấy hạnh phúc.

Thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, trong vòng hai năm, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy việc chăm sóc vợ.

Cô lúc này rất hạnh phúc và tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì bác sĩ nói với tôi rằng không nên quan hệ thường xuyên trong thời gian có thai.

Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại vì đứa trẻ mà nâng cao yêu cầu của bản thân, hơn nữa vì đôi khi tôi thực sự không thể làm được điều mình muốn nên luôn tìm lý do để trì hoãn việc ấy.

Nhưng vợ tôi vẫn không dừng lại và kết quả cô ấy phải nhập viện hết lần này đến lần khác để bảo vệ cái thai.

Những quan niệm truyền thống khiến tôi không dám nói với bất kỳ ai. Tôi vẫn yêu cô ấy sâu đậm. Tôi sợ người khác sẽ làm tổn thương danh dự của mình và sợ người khác nói tôi không đủ tốt.

Cuối cùng, để bảo vệ con cái, chúng tôi tách nhau ra theo lời khuyên của bác sĩ. Đối diện với ánh mắt xa lạ của cô ấy, tôi cảm thấy rất đau đớn. Lúc đó, đơn vị của tôi có một chuyến công tác, tôi đã vội vàng cố gắng để được đi.

Trong dòng ngày hối hả, đứa con đã trải qua bao gian khổ cuối cùng cũng chào đời một cách thuận lợi. Vài ngày sau khi em bé chào đời, tôi đã ở bên cạnh cô ấy.

Tôi cũng hối hận, cảm thấy mình thực sự không thua gì loài vật nhưng mỗi lần đối mặt với ánh mắt van nài của cô ấy, tôi không có cách nào từ chối.

Sức khỏe của chúng tôi ngày càng sa sút, dù đã bổ sung thực phẩm và thuốc men nhưng cũng không thể thay đổi được nước da xanh xao, thiếu năng lượng và sự tập trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chúng tôi.

Những căn bệnh phụ khoa của cô ấy ngày càng thường xuyên hơn, vợ cũng không còn tâm trí và sức lực để chăm con.

Lúc đầu tôi lảng tránh câu hỏi. Tôi luôn mặc cảm mình không đủ tốt để thỏa mãn người yêu.

Sau đó, tôi kiểm tra các thông tin liên quan và thấy điều đó không bình thường, vì vậy tôi bắt đầu liên lạc với vợ và nói với cô ấy rằng chúng ta không thể tiếp tục như vậy, điều đó không tốt cho cơ thể và gia đình.

Cô ấy cũng tự trách mình và đau khổ vì không thể kiểm soát được bản thân, cô ấy thực sự cần nó, nếu không thỏa mãn thì cô ấy sẽ cảm thấy cuộc sống còn tệ hơn cả việc bị tổn thương.

Sau đó, hai vợ chồng có đến bệnh viện để thăm khám và được chẩn đoán là mắc chứng nghiện tình dục

Nghiện quan hệ là gì?

Nghiện tình dục nói chung là hiện tượng ham muốn quá mức hoặc tham gia rất nhiều vào các hoạt động tình dục, dẫn đến những tác động tiêu cực đến nhiều mặt của cuộc sống, công việc và các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Các triệu chứng của chứng nghiện tình dục bao gồm: quan hệ thường xuyên, khó kiểm soát ham muốn, bỏ qua sức khỏe cá nhân và các nhu cầu xã hội, lòng tự trọng thấp.

Nghiện quan hệ có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như bệnh lây truyền qua đường tình dục, suy giảm hệ thống miễn dịch và các vấn đề tâm lý như lo lắng, trầm cảm, tự làm hại bản thân, …

Điều trị chứng nghiện tình dục phải tính đến hoàn cảnh cụ thể của bệnh nhân. Nói chung, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như liệu pháp tâm lý, liệu pháp hành vi và liệu pháp dùng thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Liệu pháp tâm lý và liệu pháp hành vi có thể giúp bệnh nhân hiểu vấn đề của chính họ và thiết lập các khái niệm và thói quen hành vi tình dục lành mạnh; điều trị bằng thuốc có thể điều chỉnh hệ thống thần kinh và hệ thống nội tiết của bệnh nhân và làm giảm ham muốn.

Hiệu quả điều trị chứng nghiện sex ở mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng cụ thể của người bệnh, phương pháp điều trị, mức độ hợp tác trong quá trình điều trị.

Nói chung, thực hiện một kế hoạch điều trị toàn diện và hợp tác chặt chẽ với bác sĩ là chìa khóa để cải thiện cơ hội thành công của bạn.

Cần lưu ý rằng quá trình điều trị chứng nghiện tình dục có thể kéo dài và cần sự kiên nhẫn, nỗ lực của người bệnh.

Trong quá trình điều trị, người bệnh phải tích cực tham gia điều trị, duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý, tránh các chất, môi trường kích ứng, đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ, thấu hiểu của người thân trong gia đình và xã hội.