Tuy nhiên, gần đây, Tiểu Mỹ phát hiện vùng kín của mình bị chảy máu mỗi khi quan hệ . Sau khi Tiểu Mỹ phát hiện vùng kín của mình bị chảy máu, cô không đến bệnh viện ngay mà quan sát trong một khoảng thời gian.

Theo thông tin từ Sohu, Tiểu Mỹ, 22 tuổi, là sinh viên năm 2 và bạn trai của cô cũng là người yêu thưở nhỏ. Kể từ khi cả hai lên đại học, hầu như cuối tuần nào họ cũng ở bên nhau và vui vẻ.

Tiểu Mỹ đã cố gắng nói về vấn đề này với bạn trai, hy vọng rằng anh ấy có thể cùng cô ấy đến bệnh viện. Tuy nhiên, người bạn trai lảng tránh, nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ và không cần phải đến bệnh viện.

Cô nghĩ đó chỉ là hiện tượng bình thường sau kỳ kinh nguyệt nên không mấy để ý. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và tình trạng chảy máu ngày càng nặng hơn, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tiểu Mỹ rất thất vọng nhưng cô không bỏ cuộc, cô quyết định tự mình đến bệnh viện để tìm hiểu tình trạng cơ thể của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bác sĩ nói với Tiểu Mỹ rằng cô mắc bệnh phụ khoa và cần được điều trị. Sau khi Tiểu Mỹ biết tin, cô đã rất sốc và buồn.

Những cảm xúc này khiến Tiểu Mỹ rất thất vọng và cô không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào.

Đối với nhiều người, giao hợp là chuyện riêng tư và thú vị, những năm gần đây tỷ lệ mắc các bệnh phụ khoa có xu hướng gia tăng là điều đáng lo ngại.

Không chỉ do lối sống của con người thay đổi mà quan niệm về quan hệ tình dục của con người cũng thay đổi, đặc biệt là đối với một số cặp vợ chồng trẻ.

Họ chưa hiểu biết nhiều về các kiến ​​thức sức khỏe liên quan đến quan hệ tình dục và thường tìm kiếm những cảm giác mới lạ và kích thích hơn để tăng thêm sự hưng phấn và cảm nhận.

Tuy nhiên, những hành vi đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa nếu không được thực hiện đúng cách hoặc không chú ý đến vấn đề sức khỏe.

Vì vậy, sau khi quan hệ, phụ nữ có thể gặp một số triệu chứng khó chịu, chị em nên cẩn thận.

Ra máu sau khi quan hệ

Chảy máu vùng kín sau khi quan hệ thường khiến chị em cảm thấy rất lo lắng và bất an. Chảy máu sau khi quan hệ là hiện tượng phổ biến ở phụ nữ, thường là tạm thời và không có gì đáng lo ngại.

Tuy nhiên, nếu âm đạo chảy máu kéo dài hoặc số lượng nhiều thì có thể do giao hợp trong thời kỳ kinh nguyệt, viêm âm đạo, xói mòn cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung,… hoặc có thể do mô âm đạo quá mỏng manh và quan hệ quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nữ khi bị chảy máu sau khi quan hệ nên đi khám và điều trị kịp thời, đồng thời chú ý duy trì thói quen vệ sinh tốt, thực hiện các biện pháp bảo vệ khi quan hệ để tránh xảy ra tình trạng như vậy.

Đau khi quan hệ

Đau âm đạo hoặc khó chịu sau khi quan hệ có thể là do âm đạo bị kích ứng hoặc tổn thương. Nếu là thỉnh thoảng thì không cần quá chú ý nhưng nếu đau nhiều lần thì nên cảnh giác.

Đau vùng kín sau khi quan hệ có thể do viêm âm đạo, xói mòn cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung và các bệnh phụ khoa khác.

Đồng thời, nếu chị em không bôi trơn vùng kín tốt trong quá trình quan hệ sẽ dễ dẫn đến tình trạng đau rát.

Nếu bạn nữ có những triệu chứng này thì nên đi khám và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Đau hoặc rát ở lỗ niệu đạo sau khi quan hệ

Đau rát ở lỗ niệu đạo là một trong những triệu chứng khó chịu thường gặp ở phụ nữ sau khi quan hệ, có thể do nhiễm khuẩn, vùng kín bị khô, kích thích quá mức.

Khi thấy đau, rát ở lỗ niệu đạo sau khi quan hệ, chị em nên đi khám và điều trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nữ cũng nên chú ý duy trì thói quen vệ sinh tốt để tránh lây nhiễm bệnh cho bạn tình để không xảy ra triệu chứng này.

Tiết dịch âm đạo bất thường sau khi quan hệ

Sau khi quan hệ, nếu âm đạo có dịch tiết bất thường thì đó có thể là biểu hiện của bệnh viêm âm đạo hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Viêm âm đạo là tình trạng nhiễm trùng âm đạo do vi khuẩn, nấm, trichomonas,…

Triệu chứng thường gặp là tăng tiết dịch âm đạo và có mùi hôi. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra các triệu chứng như tăng tiết dịch âm đạo và có mùi.

Do đó, nếu điều này xảy ra, nên đi khám và điều trị kịp thời để loại trừ khả năng mắc bệnh