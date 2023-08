Kinh nghiệm lần đầu làm “chuyện ấy”

Đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng về mặt cảm xúc.

Thứ hai, một khi bạn đã chắc chắn về việc quan hệ, hãy trò chuyện với đối phương.

Thứ ba, suy nghĩ và thảo luận về sức khỏe và an toàn tình dục.

Thứ tư, kiểm tra sức khỏe để hiểu rõ về tình trạng của nhau.

Có nên dùng bao cao su khi quan hệ lần đầu? Còn các hình thức ngừa thai khác thì sao?

“Nếu bạn đang quan hệ thì việc sử dụng bao cao su là một ý tưởng tuyệt vời.” Bao cao su có thể tránh thai sau khi quan hệ qua đường âm đạo và có thể ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục qua đường âm đạo và hậu môn”, ông Newman nói.

Ông Newman cho biết thêm: “Nếu bạn đang quan hệ tình dục bằng PIV (một hoạt động quan hệ bằng cách để dương vật vào trong âm đạo), thì việc tìm kiếm một phương pháp ngừa thai phù hợp với bạn cũng cực kỳ quan trọng.

“Vì vậy, hãy tìm một phòng khám hoặc chuyên gia y tế mà bạn có thể nói chuyện về kế hoạch ngừa thai của mình.”

Và bởi vì không có hình thức kiểm soát sinh sản nào hiệu quả 100%, bạn có thể tăng gấp đôi các biện pháp kiểm soát sinh đẻ, đặc biệt nếu bạn sẽ tiếp tục quan hệ.

Uống thuốc hoặc đặt vòng tránh thai có thể tạo thêm một lớp bảo vệ bổ sung rất cần thiết trong trường hợp bao cao su bị hỏng.

Đeo bao cao su như thế nào?

Ông Newman cho biết có một số bước để đeo bao cao su vào dương vật một cách chính xác. Theo Newman, nếu bạn cũng hoàn toàn ngây người khi được dạy cách đeo bao cao su vào quả chuối, thì đây là các bước thích hợp cần thực hiện để bọc nó lại.

Đầu tiên, kiểm tra ngày hết hạn.

Thứ hai, tìm đâu là cái đầu để đeo vào.

Thứ ba, đặt bao cao su lên dương vật và từ từ cuộn xuống.

Làm thế nào để cảm thấy bớt lo lắng hơn trong lần đầu tiên?

Nếu bạn có một số lo lắng trong lần đầu tiên, điều đó hoàn toàn bình thường. Trước mắt, nhà giáo dục và trị liệu tình dục Sar Surmick, chia sẻ một số mẹo về cách vượt qua những căng thẳng đó.

Tự luyện tập trước.

Tìm ra kiểu quan hệ mà bạn muốn có.

Xác nhận và đưa ra sự đồng ý rõ ràng.

Thảo luận về quan hệ trước khi bạn cởi quần áo.

Hãy chấp nhận về việc bạn sẽ lo lắng một chút về việc quan hệ.

Làm tình lần đầu như thế nào?

Nó khác nhau cho tất cả mọi người! Sẽ rất hữu ích nếu bạn buông bỏ các mục tiêu và kỳ vọng, thay vào đó đơn giản chỉ là có mặt trong thời điểm hiện tại để tận hưởng những gì đang diễn ra, thay vì nghĩ về những gì sẽ xảy ra.

Chuyên gia Gowen nói: Giảm thiểu kỳ vọng có thể giúp ích cho trải nghiệm. Bởi vì lần đầu quan hệ tình dục, giống như bất kỳ lần quan hệ nào khác, hoàn toàn do bạn quyết định.

Lần đầu quan hệ có đau không?

Bác sĩ phụ khoa, Sara Twogood, cho biết: “Tình dục không nên đau mà nó nên mang lại khoái cảm. Tuy nhiên, đôi khi, quan hệ bằng cách đưa dương vật vào âm đạo lần đầu tiên có thể gây ra cảm giác không thoải mái. Điều này có thể do sự căng ra của âm đạo, không tự tin hoặc thậm chí không biết rằng các tư thế khác nhau có thể mang lại cảm giác khác nhau, lo lắng, hoặc thiếu kiến thức về đối phương hoặc một số lý do khác”

Bác sĩ Gowen nói: “Nếu nó đau, bạn có thể dừng lại và làm việc khác. Lần đầu tiên của bạn nên là niềm vui và khoái cảm. Một số khó chịu có thể len ​​lỏi vào đó, nhưng nếu trải nghiệm tổng thể không phải là điều bạn muốn và nếu bạn cảm thấy đau dữ dội, thì tôi tin rằng bạn nên dừng lại”.

Ngoài ra, bạn luôn có thể thử lại vào một thời điểm khác.

Có thể xảy ra trường hợp dương vật không thể vừa vặn vào âm đạo không?

Cơ thể và các bộ phận cơ thể có đủ hình dạng và kích cỡ, do đó luôn có khả năng gặp phải sự không tương thích trong lĩnh vực này.

“Âm đạo có khả năng co giãn khá nhiều. Tuy nhiên, có thể do đau, khó chịu hoặc co thắt cơ mà dương vật không vừa vặn một cách thoải mái”, chuyên gia Twogood nói.

Trong lần đầu tiên thâm nhập và đặc biệt là nếu màng trinh còn nguyên vẹn, bạn có thể cảm thấy “cậu nhỏ” không vừa. Đây là một trong nhiều lý do tại sao bạn muốn giữ sẵn một số chất bôi trơn an toàn cho cơ thể.

Có bị chảy máu sau lần quan hệ đầu tiên không?

Việc ra máu sau khi quan hệ lần đầu không phải là điều chắc chắn xảy ra. “Không ra máu sau khi quan hệ lần đầu là điều bình thường. Việc ra máu sau khi quan hệ để chứng tỏ ai đó đã 'mất trinh' là điều vô nghĩa”, ông Twogood nói.

Thường thì, chảy máu sau khi quan hệ lần đầu liên quan đến việc màng trinh bị rách nếu nó vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi quan hệ, thường chỉ là hiện tượng chảy một chút máu trong ngày đó và có thể kéo dài đến ngày hôm sau. Nếu bạn thấy có máu chảy nhiều hoặc kéo dài hơn vài ngày, tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn quan hệ tình dục?

Năm 1966, các nhà nghiên cứu tình dục William Masters và Virginia Johnson đã vạch ra mô hình bốn giai đoạn của phản ứng tình dục, mô hình này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Các giai đoạn là: phấn khích, ổn định, cực khoái và giải quyết.

Trong giai đoạn phần thích, dương vật có thể trở nên cương cứng, âm đạo có thể sưng do lưu lượng máu tăng và âm đạo có thể tiết dịch nhờn. Sự kích thích không chỉ ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục. Nhiều người cũng bị tăng nhịp tim và huyết áp.

Trong giai đoạn ổn định, cacsc vùng nhạy cảm cũng có thể trở nên nhạy cảm hơn. Và để cho phép thâm nhập, một quá trình gọi là căng âm đạo xảy ra—âm đạo mở rộng và tử cung nâng lên.

Giai đoạn cực khoái, nó thường được đánh dấu bằng một loạt các cơn co thắt cơ bắp không chủ ý và giải phóng căng thẳng mà cơ thể đã giữ trong hai giai đoạn kia. Xuất tinh thường xảy ra trong giai đoạn này và không chỉ đối với những người có dương vật.

Cuối cùng, trong giai đoạn giải quyết , não và cơ thể sẽ trở lại trạng thái trước khi kích thích. Điều đó có nghĩa là nhịp tim và huyết áp của bạn sẽ trở lại bình thường. Các bộ phận sinh dục khác cũng thư giãn trong giai đoạn này.

Phải làm gì sau khi quan hệ tình dục lần đầu tiên?

Cho dù đó là lần đầu tiên hay lần thứ một trăm của bạn, chăm sóc sau là một phần quan trọng của tình dục. Đối với nhiều người, việc chăm sóc sau đó bao gồm uống một ít nước, có thể ăn nhẹ, sau đó cuộn tròn trong chăn để ôm ấp.

Có nên đi tiểu sau khi quan hệ không?

Nếu bạn có âm đạo, bạn nên đi tiểu sau khi quan hệ tình dục. Đó là bởi vì sự thâm nhập, và thậm chí tiếp xúc với bộ phận sinh dục bên ngoài, có thể đưa vi khuẩn vào niệu đạo, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu . Đi tiểu sau khi quan hệ giúp loại bỏ vi khuẩn đó.

Quan hệ lần đầu có dẫn đến chậm kinh không?

Chuyên gia Twogood nói: “Không, thời điểm quan hệ tình dục lần đầu tiên không thay đổi thời điểm bắt đầu hoặc tốc độ dậy thì, kể cả giai đoạn đầu tiên. Và quan hệ cũng không làm chậm kinh nếu bạn đã quan hệ được một thời gian, trừ khi bạn đang mang thai”.

Có thể quan hệ trong kỳ kinh nguyệt không?

“Được, nếu cảm thấy thoải mái! Nó không nguy hiểm”, chuyên gia Twogood nói. Tình dục trong kỳ kinh nguyệt là một chủ đề nóng, nhưng giống như hầu hết những thứ liên quan đến tình dục, nó tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân.

Có thể mang thai khi quan hệ lần đầu không?

Có lời đồn rằng bạn không thể mang thai lần đầu tiên là hoàn toàn sai lầm. “Có thể mang thai bất cứ khi nào có quan hệ”, chuyên gia Twogood nói.

“Không quan trọng nếu đó là lần đầu tiên hay lần thứ 10 hay thứ 50. Nếu bạn không muốn có thai, thì việc tìm kiếm phương pháp ngừa thai phù hợp với bạn là một ý kiến ​​hay”, chuyên gia Newman cho biết thêm.

Sẽ đạt cực khoái trong lần đầu tiên?

“Không chắc chắn”, chuyên gia Surmick nói. Nhưng để thành công trong quan hệ, đạt cực khoái không phải là chỉ tiêu.

Thay vào đó, Surmick đề xuất thay đổi mục tiêu để tập trung vào niềm vui. Bạn đã thưởng thức chưa? Bạn có cảm thấy tốt về quan hệ của mình không? Đó chỉ là một vài câu hỏi để hỏi chính mình sau đó.

“Việc học cách đạt cực khoái là điều đến với thời gian và kinh nghiệm. Nhiều người không đạt được cực khoái lần đầu tiên”, chuyên gia Surmick bổ sung.

Liệu trải nghiệm vẫn được tính nếu tôi không đạt cực khoái? Còn đối phương của tôi thì sao?

Chuyên gia Gowen nói: “Bạn không đạt cực khoái cũng không sao. Có thể có quá nhiều thứ xảy ra khiến cơ thể bạn không đủ thư giãn để đạt cực khoái, chẳng hạn như sự căng thẳng và không chắc chắn trong lần đầu tiên. “Cũng có kỳ vọng về những gì nên và không nên xảy ra cũng như làm quen với toàn bộ trải nghiệm. Cực khoái có thể xảy ra hoặc có thể không và bạn thậm chí có thể không muốn đạt cực khoái, điều đó cũng không sao”, chuyên gia Gowen nói thêm.

Sẽ đạt cực khoái trong lần đầu tiên?

Trong một bài viết trước đây của Women's Health, nhà thần kinh học và nhà nghiên cứu cực khoái Nicole Prause đã liệt kê một số dấu hiệu của cực khoái cần lưu ý:

Đầu tiên, hãy để ý các cơn co thắt cơ không tự chủ ở xương chậu của bạn. Prause nói: “Chúng tôi gọi là 'độ đặc hiệu cao', nghĩa là chúng không xảy ra vào thời điểm nào khác ngoài thời điểm cao trào. Bạn cũng có thể cảm thấy buồn ngủ và gắn kết tình cảm hơn với bạn tình sau khi đạt cực khoái, nhờ vào việc giải phóng vasopressin (một loại hormone gây buồn ngủ) và oxytocin (hormone “tin tưởng”)”.

Tư thế quan hệ tốt nhất là gì?

Chuyên gia Gowen nói: “Không có tư thế nào là tốt nhất — các cơ thể khác nhau sẽ muốn khớp với nhau theo cách khác nhau và thử các tư thế khác nhau là cách duy nhất để tìm ra tư thế phù hợp nhất với bạn”.

Nó sẽ kéo dài bao lâu?

Một lần nữa, nó phụ thuộc. “Đừng dựa vào phim người lớn để đánh giá chính xác, những bộ phim đó làm cho tình dục có vẻ như kéo dài mãi mãi. Trong thực tế nói chung, sự thâm nhập kéo dài dưới 10 phút cho đến khi dương vật xuất tinh”, chuyên gia Gowen nói.

Có nên nói với đối phương rằng đây là lần đầu tiên không?

Quyết định nên tiết lộ gì về kinh nghiệm tình dục của mình, và khi nào, là một quyết định rất cá nhân. Có rất nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn giữ cho việc đó là lần đầu tiên của bạn.

Có thể bạn không muốn làm nó trở thành một vấn đề lớn, hoặc bạn cảm thấy ngượng ngùng vì chưa từng làm điều đó trước đây. Dù cho trường hợp của bạn là gì, bạn không cần phải cung cấp thông tin này cho bất kỳ ai.

Nếu tôi làm điều đó “tệ trên giường” thì sao?

Gowen nói: “Hiếm khi chúng ta là giỏi nhất lần đầu tiên làm bất cứ điều gì”. Hãy tưởng tượng nếu bạn được kỳ vọng phải giỏi ngay lần đầu chơi quần vợt hoặc vẽ tranh sơn dầu. Điều đó sẽ hơi ngớ ngẩn, phải không? Vậy tại sao quan hệ tình dục lại khác?

Nói cách khác, hãy chuẩn bị cho lần đầu tiên quan hệ tình dục của bạn sẽ hơi tệ, có chút ngớ ngẩn và cần cải thiện.

Nếu cảm thấy không ổn thì sao?

Thật không may cho nhiều người, chương trình giáo dục giới tính tại các trường học ở Hoa Kỳ hiếm khi nói về khoái cảm. Vì vậy, có thể hiểu rằng nhiều người mới quan hệ không những không mong đợi khoái cảm khi quan hệ lần đầu mà còn mong đợi sự khó chịu và thậm chí đau đớn.

Nếu muốn nó dừng lại thì sao?

Dừng lại. Ngay lập tức.

“Không có lý do tốt hoặc hợp lý để tiếp tục quan hệ khi bạn muốn dừng lại”, chuyên gia Surmick nói.

“Bạn có quyền rút lại việc quan hệ bất cứ lúc nào, và một khi bạn nói dừng lại, đó là tất cả. Một bạn đời tốt - một người quan tâm đến niềm vui của bạn - sẽ lắng nghe và chú ý đến bạn. Nhưng một bạn đời không dừng lại khi bạn nói 'dừng lại' không phải là người mà bạn muốn quan hệ cùng”, chuyên gia Surmick cho biết thêm.

Có nên cảm thấy “đặc biệt” trong lần đầu tiên không?

Không cần phải làm vậy

Ý tưởng rằng lần đầu quan hệ tình dục phải “đặc biệt” tạo ra rất nhiều áp lực—và loại áp lực đó là kẻ thù của hưng phấn và khoái cảm.

"Đôi khi, nó thật kỳ diệu; đôi khi, nó chỉ là sự bình thường. Truyền thông xây dựng lên lần đầu tiên như một vấn đề quan trọng và đôi khi thành thật mà nói, nó không như vậy”, chuyên gia Gowen nói.