Đàn ông sắp lập gia đình cần biết về sức khỏe sinh sản trước khi quá muộn

Sức khỏe 17/06/2023 16:02

Số lượng tinh trùng đang giảm trên toàn thế giới, vì vậy những người đàn ông có kế hoạch lập gia đình cần phải chăm sóc khả năng sinh sản của mình bằng cách thay đổi vài thói quen trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu bạn là một người đàn ông đang cố gắng để có con, bạn cần bảo vệ khả năng sản xuất tinh trùng của mình và giữ cho chúng khỏe mạnh.

Sức khỏe tinh trùng không phải là một chủ đề thoải mái để nói chuyện nhỏ, ngay cả với nam giới. Nhưng biết thêm về nó là điều quan trọng đối với sức khỏe của nam giới, đặc biệt là đối với những người dự định sinh con.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số lượng tinh trùng đang suy giảm trên toàn thế giới - một xu hướng đáng lo ngại.

Để bảo vệ “những viên ngọc quý của gia đình” và khả năng sinh con của bạn, hãy xem xét những cách sau đây mà bạn có thể thay đổi lối sống của mình.

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Các chuyên gia khuyên nên mặc quần đùi thay vì quần chíp. Ảnh: Shutterstock

Quần đùi hay quần chíp?

Các nghiên cứu cho thấy tốt nhất là bạn nên tạo khoảng trống cho vùng háng của mình để cử động và thở – quần đùi là lựa chọn tốt hơn so với quần chíp.

Mặc quần áo bó sát như quần chíp thường làm tăng nhiệt độ của khu vực chúng che phủ.

Nhà nghiên cứu nội tiết sinh sản Celia Dominguez thuộc Trung tâm Y học Sinh sản tại Trường Y Đại học Emory ở Atlanta, Georgia cho biết tinh hoàn của nam giới nên ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung tâm của cơ thể vì “chúng được tạo ra để thoáng khí”.

Mặc quần chíp chật có thể khiến tinh hoàn của nam giới bị quá nóng, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Cân nhắc đi xe đạp

Mặc dù đi xe đạp có thể là một bài tập tốt cho sức khỏe tổng thể của nam giới – và những người đàn ông tập thể dục thường có xu hướng sản xuất nhiều tinh trùng khỏe mạnh hơn – nhưng đi xe đạp có thể có những tác động tiêu cực nếu thực hiện quá mức.

Một nghiên cứu trên tạp chí Sinh sản cho thấy tập thể dục thường xuyên không ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng, nhưng những người đàn ông đạp xe nhiều có số lượng tinh trùng thấp hơn bình thường.

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Đàn ông nên tráng việc đi xe đạp quá nhiều vì nó ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Ảnh: Shutterstock

Một bài đánh giá về một số kết quả nghiên cứu trên Tạp chí Sức khỏe Nam giới của Mỹ cho thấy: “Đạp xe là một trong những hoạt động gây rắc rối nhất cho khả năng sinh sản do tác động cơ học của ngồi trên yên xe, đồng thời sự tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn bình thường của tinh hoàn, mặc quần áo chật và rối loạn chức năng nội tiết tố”.

Nghiên cứu Lão hóa Nam Massachusetts – một cuộc khảo sát quan sát những người đàn ông từ 40 đến 70 tuổi sống gần Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, được thực hiện từ năm 1987 đến 1989 – phát hiện ra rằng trong một số trường hợp nhất định, đi xe đạp có thể làm tổn thương dây thần kinh và chèn ép động mạch ở dương vật, có thể dẫn đến các vấn đề cương dương.

Nguy cơ cao nhất ở những người đàn ông đạp xe hơn ba giờ một tuần.

Lý do đạp xe có thể gây rối loạn cương dương là do chỗ ngồi gây áp lực liên tục lên đáy chậu – khu vực giữa bộ phận sinh dục và hậu môn.

Áp lực này có thể gây hại cho dây thần kinh và tạm thời làm chậm lưu lượng máu, gây ngứa ran hoặc tê ở dương vật và cuối cùng là rối loạn cương dương.

Bỏ thuốc lá

Tránh hút thuốc khi dự định bắt đầu hoặc có thêm thành viên trong gia đình. Hút thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và khói thuốc thụ động được biết là nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và trẻ em.

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Bỏ thuốc lá cũng nằm trong danh mục nên bỏ khi đàn ông muốn có con. Ảnh: Shutterstock

Một nghiên cứu từ BMC Public Health đã phát hiện ra rằng hút thuốc lá thường xuyên có thể làm giảm số lượng tinh trùng và thậm chí gây dị tật tinh trùng.

Uống ít rượu

Nếu bạn dự định sinh con, có lẽ đã đến lúc cai rượu. Các nghiên cứu cho thấy uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến số lượng tinh trùng của bạn.

Đàn ông sắp lập gia đình cần biết về sức khỏe sinh sản trước khi quá muộn - Ảnh 4
 Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến số lượng tinh trùng của bạn. Ảnh: Shutterstock

Điều này bao gồm mức testosterone thấp hơn và thay đổi hormone gonadotrophin, có thể làm giảm sản xuất tinh trùng. Nó cũng có thể dẫn đến liệt dương hoặc vô sinh do tinh hoàn co lại, xuất tinh sớm hoặc giảm xuất tinh.

Hạn chế sử dụng điện thoại

Các nghiên cứu đã gợi ý rằng bức xạ điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới.

Việc sử dụng điện thoại di động được cho là có tương quan với mức độ phân mảnh DNA và giảm khả năng vận động của tinh trùng.

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Bức xạ điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Ảnh: Shutterstock

Mặc dù dường như không thể sống trong thế hệ hiện tại mà không có điện thoại hoặc kết nối Wi-fi, đàn ông có thể muốn giảm thời gian sử dụng khi nghĩ đến việc lập gia đình.

Ăn gì để có tinh trùng khỏe mạnh

Một cơ thể khỏe mạnh đương nhiên có nghĩa là tinh trùng khỏe mạnh. Vì vậy, hãy thử thay đổi chế độ ăn uống của bạn với một số loại thực phẩm được cho là tăng cường tinh trùng.

Chúng bao gồm rau bina, quả óc chó, quả việt quất, hạt bí ngô, socola đen, bơ, cá hồi, bông cải xanh, cà chua và trứng.

Các chất bổ sung có thể cải thiện chất lượng tinh trùng bao gồm selen, kẽm, L-carnitine, L-arginine và coenzyme Q10. Bạn cũng có thể thử dùng vitamin A, C và E để sản xuất tinh trùng khỏe mạnh.

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Sô cô la đen nằm trong danh sách thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tinh trùng. Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn và đối phương đang cố gắng thụ thai, tốt nhất nên tránh các sản phẩm từ sữa nguyên kem và đồ uống nhiều đường, kể cả cà phê.

Vì vậy, một số yếu tố lối sống như đi xe đạp, mặc quần sịp và sử dụng điện thoại di động quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng của nam giới.

Tuy nhiên, điều cần thiết phải nhớ là duy trì lối sống lành mạnh nói chung đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì số lượng và chất lượng tinh trùng tối ưu.

Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng giàu chất dinh dưỡng, tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao và giảm thiểu sử dụng điện thoại di động gần vùng bẹn đều có thể góp phần giúp số lượng tinh trùng khỏe mạnh hơn.

 

 



 

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Từ khóa:   sức khỏe nam giới tinh trùng

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