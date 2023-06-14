Có phải tóc càng bạc thì càng già? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đằng sau khiến tóc ngày càng bạc đi

Sức khỏe 14/06/2023 16:40

Một số người có thể bị thiếu một số dưỡng chất quan trọng, gây ra tình trạng tóc bạc ngày càng xuất hiện nhiều trên đầu. Trong đó, thiếu 3 dưỡng chất này là nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm.

Muốn mái tóc luôn khỏe đẹp, bạn nên chú ý hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống, đặc biệt là giải tỏa căng thẳng, gội đầu đúng cách, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể,…

Tuy nhiên, một số người tóc bạc ngày càng nhiều và có vẻ già đi, không thể loại trừ là do thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, cần hiểu nguyên liệu thô nào cần thiết cho quá trình tổng hợp hắc tố và cố gắng đạt được càng nhiều càng tốt trong chế độ ăn uống bằng cách kiên trì thì tóc mới có thể được nuôi dưỡng.

Tyrosine

Một số người bị rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng hoặc ăn uống không đúng cách trong thời gian dài, có thể gây thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, cuối cùng dẫn đến tóc bạc ngày càng nhiều.

Trong đó, một phần do lượng tyrosine cung cấp không đủ, không thể tổng hợp melanin một cách bình thường, dẫn đến tóc từ đen chuyển sang trắng.

Có phải tóc càng bạc thì càng già? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đằng sau khiến tóc ngày càng bạc đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì bản thân tyrosine là nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất ra hắc tố melanin, chủ yếu có trong cà rốt, hạt vừng, thịt bò, cá… Nếu bạn không có chế độ ăn uống cân bằng và thường kén ăn hoặc ăn kiêng, lượng tyrosine được hấp thu có thể quá thấp và gây ra nhiều tác động tiêu cực.

Do đó, để nuôi dưỡng tóc và khôi phục lại tình trạng bình thường, chúng ta nên tìm hiểu những loại thực phẩm giàu tyrosine và ăn chúng thường xuyên trong cuộc sống.

Vitamin B

Cơ thể cần nhiều loại vitamin khác nhau, bao gồm vitamin A, B, C, D, E và với mỗi loại vitamin có tác dụng khác nhau.

Trong đó, vitamin B được chia thành nhiều loại khác nhau. Ăn nhiều nội tạng động vật, ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây trong chế độ ăn hàng ngày để có đủ vitamin B.

Có phải tóc càng bạc thì càng già? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đằng sau khiến tóc ngày càng bạc đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mỗi người có lối sống và chế độ ăn uống cũng khác nhau. Nếu những thực phẩm giàu vitamin B đó không được tiêu thụ trong một thời gian dài, chất dinh dưỡng này thường sẽ thiếu hụt.

Do đó, cần tập trung bổ sung vitamin B để thúc đẩy sự phát triển của cơ thể, chuyển hoá và giữ cho tóc được nuôi dưỡng và giữ màu đen. Trong đó, yến mạch, gạo lứt và ngô đều chứa nhiều vitamin B.

Chất đạm

Chất đạm là cơ sở vật chất của các hoạt động sống của con người , về cơ bản những người ăn uống đúng chế độ sẽ không bị thiếu chất này.

Ngoài ra gan còn tự tổng hợp được chất đạm nên không cần lo lắng về việc thiếu chất đạm, tuy nhiên một số người lại có chức năng hệ tiêu hóa suy giảm và cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Đôi khi, dù đã tiêu thụ nhiều chất đạm trong quá trình ăn uống, nhưng cơ thể không thể hấp thụ và sử dụng chúng đúng cách, dẫn đến thiếu hụt.

Có phải tóc càng bạc thì càng già? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đằng sau khiến tóc ngày càng bạc đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số bệnh tật có thể làm mất chất đạm, chẳng hạn như bệnh thận, do đó cần xem xét nhiều tình huống và tìm hiểu nguyên nhân căn bản của thiếu hụt chất đạm và điều trị theo đúng căn nguyên của bệnh.

Tất nhiên, không thể loại trừ trường hợp một số người ăn uống không đúng cách, dẫn đến việc lượng chất đạm cung cấp quá ít.

Chẳng hạn như ăn chay trong thời gian dài để kiểm soát cân nặng hoặc không ăn đúng giờ, dẫn đến sự thiếu hụt chất dinh dưỡng này, làm giảm sức đề kháng, giảm chức năng của các cơ quan và có nguy cơ rụng tóc và nhiều tóc bạc.

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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng tóc bạc

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