Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy”

Sức khỏe 13/06/2023 22:30

Đàn ông không giỏi trong quan hệ có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng về cơ bản thì có 3 nguyên nhân chính này.

Từ lâu, chuyện chăn gối của nam giới thường được mọi người quan tâm và bàn tán. Một số đàn ông thì có khả năng quan hệ vượt trội, trong khi những người khác lại không giỏi trong việc đó khiến cả họ và đối phương mất tinh thần.

Vì vậy, tại sao một số đàn ông lại không giỏi chuyện đó? Câu hỏi này liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm sinh lý học, tâm lý học, khoa học thần kinh, xã hội học,…

Vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến hiệu suất

Tình dục không phải là chủ đề xa lạ trong xã hội hiện đại. Một số đàn ông có thể thấy mình gặp một số khó khăn trong việc đáp ứng mong đợi của chính họ hoặc đối phương trong lĩnh vực này. Một số điều này có thể là do vấn đề sức khỏe.

Sức khỏe là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trạng thái thể chất và tâm lý của một người. Đối với nam giới, sức khỏe kém có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh dục của họ. 

Các vấn đề sức khỏe phổ biến bao gồm bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, rối loạn chuyển hóa, v.v. 

Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tim mạch là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến. Các vấn đề về tim mạch như huyết áp cao và bệnh tim mạch vành có thể gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến dòng chảy của máu. Khi mắc bệnh này, dương vật bị ảnh hưởng, gây rối loạn cương dương

Rối loạn hệ thần kinh cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra các vấn đề về quan hệ. Các tình trạng như đột quỵ, chấn thương tủy sống và bệnh Parkinson có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Rối loạn chuyển hóa cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn gây ra các vấn đề về tình dục. Bệnh tiểu đường có thể gây ra bệnh thần kinh và mạch máu, ảnh hưởng đến chức năng cương cứng của dương vật.

Ngoài ra, tình trạng béo phì, mỡ máu cao,… cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh lý.

Khi phát hiện mình có vấn đề về tình dục, không nên hoang mang hay giấu diếm mà tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ và được điều trị kịp thời.

Các vấn đề tâm lý có thể dẫn đến mất ham muốn

Trong xã hội hiện đại, một số nam giới gặp nhiều vấn đề khác nhau trong đời sống tình dục, phổ biến hơn cả là mất ham muốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, trong đó phổ biến và dễ bị bỏ qua nhất là vấn đề tâm lý.

Thông thường các vấn đề tâm lý gây mất ham muốn vì các vấn đề tâm lý khác nhau có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân. Căng thẳng, lo lắng, kiệt quệ về thể chất và tinh thần, gia đình bất hòa, rối loạn tâm sinh lý đều có thể gây mất ham muốn.

Stress là một hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù là vì nhiều lý do khác nhau như công việc, cuộc sống và gia đình, mọi người sẽ phải đối mặt với các mức độ căng thẳng khác nhau. Khi gặp trường hợp này, bạn nam thường cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, thiếu năng lượng, suy giảm ham muốn tình dục.

Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì căng thẳng có thể tiết ra một lượng lớn hormone gọi là adrenaline, có thể ức chế ham muốn và gây rối loạn chức năng tình dục.

Một vấn đề tâm lý phổ biến là lo lắng. Dù là lo lắng về tương lai hay lo lắng về những điều cụ thể trong cuộc sống đều có thể dẫn đến suy giảm ham muốn ở các bạn nam.

Nguyên nhân là do lo lắng sẽ dẫn đến tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống nội tiết, lâu dần dẫn đến mất cân bằng giới tính.

Giữ một tâm trí cởi mở và tránh căng thẳng và lo lắng quá mức. Bạn có thể điều chỉnh tâm lý bằng cách chơi bóng bàn, nghe nhạc, xem phim,… và tránh xa căng thẳng, lo lắng.

Duy trì lối sống lành mạnh. Không hút thuốc có thể giảm tiết adrenaline một cách hiệu quả; đồng thời, ăn uống khoa học, hợp lý, tập thể dục thường xuyên, làm việc và nghỉ ngơi điều độ cũng có thể giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của nam giới.

Ngoài ra, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia.

Nếu rối loạn chức năng sinh lý nghiêm trọng xảy ra, đừng trốn tránh căn bệnh này, hãy đến bệnh viện kịp thời, tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia và loại bỏ rối loạn chức năng tình dục do các vấn đề tâm lý gây ra thông qua phương pháp điều trị thích hợp.

Tác dụng phụ của thuốc có thể gây rối loạn chức năng tình dục

Rối loạn chức năng tình dục ở nam có thể xảy ra vì nhiều lý do, một lý do rất phổ biến là tác dụng phụ của thuốc.

Mối liên hệ giữa tác dụng phụ của thuốc và rối loạn chức năng tình dục ở nam giới có thể rất mạnh mẽ. Tác dụng phụ của thuốc đề cập đến các phản ứng bất lợi cho cơ thể con người.

Tác dụng phụ của thuốc có thể bao gồm một số loại thuốc thường được kê đơn, không kê đơn hoặc không phổ biến khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục của nam giới.

Tại sao đàn ông dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không giỏi “chuyện ấy” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thuốc hạ huyết áp và hạ lipid máu, chẳng hạn như rifampicin và atorvastatin canxi, có thể có tác động tiêu cực đến chức năng tình dục của nam giới.

Những loại thuốc này có thể gây ra vấn đề với việc tiết một số hormone ở nam giới, ảnh hưởng đến lưu thông máu và gây rối loạn cương dương.

Thuốc hướng thần cũng có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục. Trong số đó, thuốc chống trầm cảm rất quan trọng đối với nhiều nam giới và một số loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến mức độ dẫn truyền thần kinh, dẫn đến giảm phản ứng với kích thích tình dục ở nam giới, dẫn đến không đạt được khoái cảm trong quan hệ tình dục.

Ngoài ra, một số nam giới sử dụng thuốc theo toa cho các vấn đề về đường ruột hoặc nước tiểu.

Để ngăn chặn tác động tiêu cực của tác dụng phụ của thuốc đối với chức năng tình dục, nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

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