Mỗi ngày 1 ly rượu giúp giảm stress và nhồi máu cơ tim 

Sức khỏe 13/06/2023 17:05

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người uống 1-2 ly rượu mỗi ngày có mức độ căng thẳng thấp hơn và nguy cơ đau tim thấp hơn.

Phong trào không thích uống rượu có thể đang thịnh hành ngay bây giờ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy uống rượu có thể có một số lợi ích, ít nhất là ở mức độ vừa phải.

Trong một nghiên cứu , được công bố hôm nay, các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã chia sẻ bằng chứng cho thấy những người uống rượu từ nhẹ đến trung bình có thể có nguy cơ đau tim do căng thẳng thấp hơn so với những người không uống.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu về 50.000 người trong Mass General Brigham Biobank , bao gồm tiền sử bệnh và báo cáo thông tin về chế độ ăn uống của họ, đồng thời nhận thấy số ca đau tim ít nhất ở những người uống rượu điều độ.

Tiến sĩ Ahmed Tawakol, tác giả chính của bài nghiê cứu và đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hình ảnh Tim mạch của bệnh viện, cho biết điều này không có nghĩa là mọi người nên tích cực uống rượu để giảm nguy cơ đau tim – có "những tác động đáng lo ngại khác của rượu đối với sức khỏe”, chẳng hạn như bệnh ung thư.

Nhưng ông cho biết phát hiện này, được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, mở ra những hướng nghiên cứu mới để chúng ta hiểu được căng thẳng trong não và những cách chúng ta có thể giảm thiểu nó để ngăn ngừa các cơn đau tim.

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Theo các nhà nghiên cứu uống 1 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim đột ngột. Ảnh minh họa: Internet

 Ông Tawakol tin rằng việc công nhận tác động làm dịu của uống rượu nhẹ đối với một số người là đặc biệt quan trọng và liệu điều đó có thể được nhân rộng bằng các cách khác, có thể là cách lành mạnh hơn.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng rượu có thể làm chậm phản ứng căng thẳng ở hạch hạnh nhân, vùng não chịu trách nhiệm phản ứng với các mối đe dọa.

Mặc dù điều quan trọng là phải phản ứng nhanh với các mối đe dọa thực sự, nhưng đôi khi, bộ não của chúng ta ít phản ứng hơn, chẳng hạn như căng thẳng liên quan đến công việc hoặc lo lắng xã hội, sẽ hữu ích hơn.

Một số chuyên gia đã đặt vấn đề với những phát hiện của nghiên cứu.

Tiến sĩ Naveed Sattar, giáo sư về Y học Trao đổi chất tại Đại học Glasgow, một người tỉnh táo, cho biết nghiên cứu này đề cập đến những rủi ro rộng lớn hơn của rượu.

“Vấn đề là chúng tôi biết bất kỳ lượng rượu nào cũng có liên quan đến nhiều cơn đột quỵ và suy tim hơn, đồng thời làm gia tăng bệnh ung thư và tử vong do các nguyên nhân tim mạch. Vì vậy, chỉ tập trung vào một khía cạnh nhỏ, ngay cả khi đúng, sẽ gây ấn tượng sai lầm và tiêu đề sức khỏe tim mạch tốt hơn với rượu nhẹ đến vừa phải là sai lầm và duy trì những lầm tưởng cũ mà chúng ta thực sự cần phải tiếp tục”, ông Sattar cho biết.

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Từ khóa:   sức khỏe uống rượu đau tim

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