3 tác hại khôn lường nếu nam giới thường xuyên “xuất” ra ngoài khi làm “chuyện ấy”

Sức khỏe 13/06/2023 13:09

Nếu nam giới thường xuyên sử dụng phương pháp “nhả đạn” ra ngoài thì có thể dẫn những vấn đề về sức khỏe và tâm lý của hai vợ chồng, đặc biệt là trong việc quan hệ.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy một số cặp vợ chồng không muốn có con ngay lập tức, vì vậy khi quan hệ, họ thường sử dụng biện pháp tránh thai để không phải gặp những tình huống bất ngờ.

Hiện nay, có nhiều cách để tránh thai như sử dụng bao cao su, thắt vòng tránh thai, đặt vòng tránh thai, uống thuốc tránh thai….

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí và rắc rối, một số cặp đôi sẽ sử dụng biện pháp “nhả đạn” ra ngoài để tránh thai.

Nhưng nếu sử dụng phương pháp này trong thời gian dài thì tác hại về thể chất đối với nam giới thực sự rất lớn, đồng thời cũng sẽ khiến nữ giới gặp phải sự ngại ngùng nhất định.

Dễ dẫn đến rối loạn xuất tinh

Trong quan hệ vợ chồng, xuất tinh ngoài thường được dùng để tránh thai. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp này lâu dài có thể dễ dàng dẫn đến rối loạn chức năng sinh dục ở hệ thần kinh trung ương của nam giới và tại vùng thắt lưng.

Điều này có thể dẫn đến vấn đề về rối loạn xuất tinh ở nam giới, dẫn đến tác động tiêu cực lớn đến sức khỏe của họ, cũng như gây tổn thương đến lòng tự trọng của những người đàn ông.

3 tác hại khôn lường nếu nam giới thường xuyên “xuất” ra ngoài khi làm “chuyện ấy” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế nếu dùng biện pháp này lâu dài thì sẽ không có lợi cho sự hòa hợp giữa vợ và chồng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự thành bại của đời sống vợ chồng sau này.

Do đó, khi tận hưởng cuộc sống vợ chồng, cố gắng không sử dụng biện pháp xuất tinh ngoài để tránh thai và các bạn nam cũng không nên thường xuyên sử dụng biện pháp này vì sức khỏe của bản thân.

Dễ dẫn đến suy nhược thần kinh ở nam giới

Sử dụng phương pháp này thường xuyên, có thể dẫn đến sự không hài hòa trong cuộc sống vợ chồng.

Đặc biệt nếu phụ nữ đang ở giai đoạn rụng trứng, việc sử dụng phương pháp này cũng có thể dẫn đến nguy cơ mang thai không mong muốn, dẫn đến sự mâu thuẫn lớn hơn giữa vợ chồng.

Nếu lúc này chưa muốn có con mà chẳng may có thai thì cơ thể phụ nữ sẽ gặp khó khăn và điều quan trọng nhất là điều này cũng sẽ khiến nam giới bị suy nhược thần kinh, vì luôn sợ hãi “tinh binh” xâm nhập vào cơ thể phụ nữ.

3 tác hại khôn lường nếu nam giới thường xuyên “xuất” ra ngoài khi làm “chuyện ấy” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dễ dẫn đến lãnh cảm ở phụ nữ

Nếu hai vợ chồng vẫn quyết định xuất tinh ngoài trong cuộc sống hàng ngày, họ có thể dễ dàng gây ra một số vấn đề tâm lý ở phụ nữ. Vì vậy cố gắng không sử dụng phương pháp xuất tinh ngoài này để tránh thai trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu thường xuyên sử dụng phương pháp này để tránh thai, không chỉ không tốt cho sức khỏe của nam giới mà còn có thể gây tổn thương tâm lý cho phụ nữ.

Nếu nam giới chọn cách xuất tinh ngoài trong lúc phụ nữ đang ở trạng thái khoái cảm nhất, thì việc sử dụng phương pháp này trong thời gian dài có thể dẫn đến sự lãnh cảm tình dục ở phụ nữ, dần dần khiến phụ nữ mất hứng thú trong cuộc sống vợ chồng và trở nên khó chịu.

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe nam giới chuyện ấy tâm lý

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