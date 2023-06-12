Theo báo cáo, hoạt động này bắt đầu vào cuối những năm 1700 khi các nhân viên tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe Quaker ở Anh kêu gọi các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tâm thần tương tác với động vật tại chỗ.

Động vật trong trị liệu không phải là một điều mới. Chó, ngựa, thậm chí cả lợn đã được sử dụng để điều trị hoặc quản lý một số tình trạng sức khỏe trong nhiều thế kỷ.

Sau đó, nhà tâm lý học trẻ em người Mỹ, ông Vladimir Levinson, đã mô tả tác động tích cực của chú chó Jingles đối với những đứa trẻ mà ông điều trị.

Mãi về sau, các nhà tâm lý học bao gồm nhà thần kinh học người Áo Sigmund Freud đã đưa những chú chó của họ đến gặp bệnh nhân.

Kể từ đó, động vật - thường là chó - đã tìm được chỗ đứng trong việc điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) , tâm thần phân liệt , rối loạn lưỡng cực, tự kỷ, chứng sợ khoảng trống, chứng mất trí và rối loạn lo âu.

Kết nối với động vật có thể có tác dụng mạnh mẽ trong việc giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Ảnh: Shutterstock

Các nghiên cứu cho thấy rằng sự kết nối với một con vật có thể làm tăng hoặc giảm lượng hormone, bao gồm cả cortisol, hormone gây căng thẳng của chúng ta.

Chẳng hạn thời gian dành cho chó có thể giúp chúng ta điều trị các bệnh liên quan đến tâm lý.

Một nghiên cứu từ Habri, Viện Nghiên cứu Mối quan hệ giữa Con người với Động vật có trụ sở tại Washington, gợi ý rằng việc dành thời gian với động vật sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất oxytocin, loại hormone củng cố tình yêu thương giữa các loài động vật có vú.

Điều này phần nào giải thích tại sao việc kết nối với động vật lại có thể có tác động mạnh mẽ như vậy trong việc giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn.

Habri nhấn mạnh rằng mối quan hệ tích cực với động vật khiến con người cảm thấy thư thái hơn, đồng thời tác động lên tuyến thượng thận và các hormone corticosteroid khác, dẫn đến giảm huyết áp động mạch và nhịp tim - tức là thở đều hơn và nhịp tim ổn định hơn.

Nhiều bằng chứng gần đây cho thấy việc sở hữu thú cưng có thể giúp bảo vệ bộ não của chúng ta. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 cho thấy việc sở hữu thú cưng trong thời gian dài có liên quan đến sự suy giảm nhận thức chậm hơn.

Nhiều bằng chứng gần đây cho thấy việc sở hữu thú cưng có thể giúp bảo vệ bộ não của chúng ta. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 cho thấy việc sở hữu thú cưng trong thời gian dài có liên quan đến sự suy giảm nhận thức chậm hơn.

Thời gian dành cho chó có thể làm giảm cortisol, hormone gây căng thẳng của chúng ta. Ảnh: Shutterstock

Tiffany Braley, phó giáo sư thần kinh học tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ và là tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng có một số “con đường hợp lý” có thể thúc đẩy nhận thức tốt hơn.

Tiffany Braley, phó giáo sư thần kinh học tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ và là tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng có một số “con đường hợp lý” có thể thúc đẩy nhận thức tốt hơn.

“Không hoạt động thể chất, bệnh tim mạch, huyết áp cao và căng thẳng mãn tính đều có liên quan đến sự suy giảm nhận thức”, bà nói

“Hoạt động thể chất, liên quan đến việc nuôi chó, có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe nhận thức cũng như thể chất thông qua cải thiện sức khỏe tim mạch và các cơ chế khác”, bà cho biết thêm.

Di chuyển cũng giúp bạn giảm cân, một điểm cộng khác giúp não khỏe mạnh.

Nghiên cứu trước đây đã xác định mối liên hệ giữa tương tác với động vật đồng hành và giảm căng thẳng, bao gồm giảm nồng độ cortisol và huyết áp, về lâu dài có thể tác động đến sức khỏe nhận thức.

Jennifer Applebaum, trợ lý giáo sư về môi trường và sức khỏe toàn cầu tại Đại học Florida ở Mỹ, nói rằng những người nuôi thú cưng trong thời gian dài hơn cho thấy chức năng nhận thức tốt hơn so với những người nuôi thú cưng trong thời gian ngắn hơn hoặc không nuôi.

Đi bộ thường xuyên có thể giúp chủ nhân duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, giúp thúc đẩy một bộ não khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Một cuộc khảo sát của Đức-Úc được thực hiện vào năm 2006 đã kết luận rằng những người liên tục nuôi thú cưng là nhóm khỏe mạnh nhất và những người ngừng nuôi thú cưng hoặc chưa bao giờ nuôi thú cưng thì kém khỏe mạnh hơn.

Nghiên cứu cho thấy những người nuôi thú cưng đã đến gặp bác sĩ ít hơn khoảng 15% mỗi năm.

Chó phát triển theo thói quen. Hãy xem xét những con chó của nhà sinh lý học người Nga Ivan Pavlov và phản ứng của chúng đối với thời gian cho ăn và những người cho chúng ăn: ông nhận thấy những con chó bắt đầu tiết nước bọt ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần của những người thường cho chúng ăn.

Nếu bạn là chủ sở hữu chó, bạn phải duy trì thói quen cho ăn. Con chó của bạn sẽ không để bạn quên khi đến lúc.

Các thói quen cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta tập trung và có tổ chức.

Duy trì một thói quen giúp chúng ta giữ đầu óc tỉnh táo và làm như vậy, giảm bớt căng thẳng - điều gây khó khăn cho bộ não của chúng ta.

Điều đó đưa chúng ta trở lại với việc đi bộ. Sau khi con chó nhắc bạn đã đến giờ ăn, chúng có thể sẽ nhắc bạn đã đến giờ đi dạo.

Bạn sẽ mang giày, cầm dây chó và bắt đầu đi bộ, dù mưa hay nắng, và có thể quan sát chúng đuổi bắt con chim hoặc chạy nhảy trên một công viên. Chúng có thể khiến bạn cười.

Chắc chắn chúng sẽ làm tim bạn đập nhanh. Và nếu bạn rời khỏi nhà với tâm trạng tồi tệ, khả năng là bạn sẽ trở về cảm thấy tốt hơn.