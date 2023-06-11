5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải

Sức khỏe 11/06/2023 06:34

Đầy hơi dạ dày không phải lúc nào cũng là điều xấu, nhưng nếu có quá nhiều có thể gây khó chịu và 5 lý do dau đây là nguyên nhân gây ra triệu chứng này.

Ở một số nền văn hóa, ợ hơi sau bữa ăn là hình thức khen ngợi. Ví dụ, ở Trung Quốc, một tiếng ợ cho đầu bếp biết rằng bạn rất thích món ăn của mình và cảm thấy no.

Mặc dù ợ hơi nhanh, không đau rất có thể là do dạ dày của bạn đang hoan nghênh bữa ăn, nhưng ợ hơi không phải trường hợp nào cũng là điều tốt.

5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một số lý do khác, chẳng hạn như không dung nạp thức ăn và lo lắng, có thể khiến không khí tích tụ trong dạ dày của bạn và lần lượt thoát ra khỏi khí quản và miệng.

Dù nguyên nhân là gì, ợ hơi chỉ đơn giản là cách cơ thể thoát khỏi không khí bị mắc kẹt trong dạ dày của bạn.

Bác sĩ Brooks Cash , trưởng khoa tiêu hóa của UTHealth Houston, nói với HuffPost: “Đó là cách cơ thể bạn loại bỏ không khí dư thừa khỏi đường tiêu hóa trên, bao gồm thực quản, dạ dày và phần đầu tiên của ruột non”.

Dưới đây là năm lý do khiến bạn có thể bị ợ liên tục và phải làm gì với nó:

Nuốt không khí

5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ợ hơi là nuốt quá nhiều không khí. Tình trạng này, được gọi là aerophagia, có thể xảy ra khi bạn nói quá nhanh, ăn hoặc uống quá nhanh, hút thuốc hoặc nhai và ngậm kẹo cứng.

Ngoài ra, một số người mắc chứng lo âu nuốt rất nhiều không khí như một thói quen hồi hộp để đối phó với sự lo lắng của họ.

Lisa Ganjhu , bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại NYU Langone Health, ví chứng nuốt khí giống như thổi một quả bóng bay. Khi dạ dày đầy không khí đến đỉnh điểm, sau đó ợ hơi ra ngoài hoặc tiếp tục đi vào ruột non, sau đó tạo ra cảm giác đầy hơi, sau đó vào đại tràng rồi ra ngoài trực tràng dưới dạng đầy hơi.

Cách tốt nhất để giảm thiểu điều này là ăn uống chậm và nhai kỹ thức ăn.

Ngoài ra bác sĩ Ganjhu cho biết , nếu bạn nghĩ rằng sự lo lắng đang khiến bạn hít vào những túi không khí lớn, hãy thử một bài tập thở đơn giản để giúp giảm đau trong lúc này.

Ăn uống một số loại thực phẩm

5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thức ăn và đồ uống được biết đến là gây ra hiện tượng đầy hơi trong cơ thể. Nói chung, thực phẩm giàu carbohydrate gây ra nhiều khí hơn, trong khi chất béo và protein ít có khả năng khiến bạn bị ợ hơi.

Theo Mayo Clinic ,đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng và bắp cải là những “thủ phạm gây ra khí” phổ biến. Các loại đậu chứa nhiều chất xơ và tinh bột mà cơ thể chúng ta khó phân hủy

Ganjhu cho biết, cách dễ nhất để giảm thiểu tình trạng ợ hơi: Giảm hoặc tránh các yếu tố kích hoạt nếu chúng gây đau hoặc gián đoạn.

Trào ngược dạ dày thực quản

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một tác nhân gây ợ hơi khác. Với GERD, axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, tạo ra chứng ợ nóng, khó nuốt và đau ngực.

Kết quả là, một số người bị GERD vô tình nuốt quá nhiều để làm sạch các chất trong thực quản của họ. Không khí đó có thể bị mắc kẹt và khiến bạn muốn ợ hơi.

Bác sĩ Cash cho biết: “Chính sự trào ngược của những chất chứa trong dạ dày này đã gây ra các triệu chứng điển hình của GERD, chứng ợ nóng và/hoặc cảm giác buồn nôn”.

Nếu bạn bị hoặc nghĩ rằng mình bị GERD, bạn sẽ phải đi gặp bác sĩ.

5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhu động ruột

Bác sĩ Cash cho biết, rối loạn nhu động ruột là một nguyên nhân khác gây ợ hơi quá mức, trong đó phổ biến nhất là tình trạng gọi là liệt dạ dày.

Liệt dạ dày làm suy yếu các cơ và dây thần kinh dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa trong đường tiêu hóa. Kết quả là, thức ăn nằm trong dạ dày của bạn trong một thời gian dài, khiến bạn cảm thấy no sau khi ăn một lượng nhỏ thức ăn và giống như bạn thực sự cần phải ợ hơi.

Để giảm tình trạng này, bạn có thể thay đổi một số cách sinh hoạt, như điều chỉnh chế độ ăn uống, tập thể dục và thậm chí là châm cứu, có thể giảm các triệu chứng nhưng một số người mắc các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể cần thuốc kê đơn hoặc phẫu thuật.

5 lý do khiến bạn luôn bị ợ hơi đặc biệt là số 2 vì đại đa số mọi người đều mắc phải - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng không dung nạp thức ăn

Ợ hơi là một triệu chứng phổ biến của tình trạng không dung nạp thực phẩm như không dung nạp đường sữa, gluten và kém hấp thu đường fructose.

Với chứng không dung nạp, ruột không thể phân hủy đúng cách một số loại thực phẩm nhất định và do đó thức ăn nằm trong dạ dày của bạn không được tiêu hóa.

Điều này có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng khó chịu, chẳng hạn như đau bụng và buồn nôn, và tất nhiên, nhiều khí và đầy hơi.

Nếu bạn nghĩ rằng mình đã phát triển chứng không dung nạp hoặc nhạy cảm với thực phẩm, hãy nói chuyện với bác sĩ để tìm ra cách chữa trị tốt nhất.

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Từ khóa:   sức khỏe ợ hơi dạ dày

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