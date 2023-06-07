Người phụ nữ 30 tuổi mắc bệnh giang mai sau khi làm “chuyện ấy” với người tình, bác sĩ khuyên nên làm 6 điều này để sớm chữa khỏi

Sức khỏe 07/06/2023 19:35

Bệnh giang mai là một căn bệnh nguy hiểm nếu không được chữa đúng cách có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta.

Theo thông tin từ Sohu, tôi là một người phụ nữ 30 tuổi, vì chồng thường xuyên đi công tác nên chúng tôi ít khi ở bên nhau. Nó khiến tôi cảm thấy rất cô đơn và buồn chán, khao khát có ai đó ở, cho tôi hơi ấm và sự quan tâm.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm một số ứng dụng tìm kiếm trên mạng, đồng thời cũng hy vọng gặp được một số người bạn mới.

Tình cờ tôi gặp một người đàn ông trông rất đẹp trai, anh ấy rất vui tính và hài hước, trò chuyện với anh ấy khiến tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên thân mật hơn và chúng tôi chia sẻ với nhau một số suy nghĩ và cảm xúc bên trong. Dần dần, tôi có ấn tượng tốt về anh và nảy sinh ý định muốn gặp anh.

Ngay cuối tuần đó, chúng tôi hẹn gặp nhau tại một khách sạn. Tôi vừa háo hức vừa lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lạ.

Sau khi gặp nhau ở sảnh khách sạn, chúng tôi chào nhau và cùng nhau đi đến phòng dành riêng. Tôi cảm thấy vừa mong đợi vừa lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi chúng tôi bước vào phòng, mối quan hệ của chúng tôi với nhau nhanh chóng nóng lên và tôi cảm thấy vô cùng phấn khích bởi sự thân mật giữa chúng tôi.

Vài ngày sau cuộc hẹn, tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe với một số triệu chứng bất thường. Tôi cảm thấy hơi lo lắng và hoảng sợ nên quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Người phụ nữ 30 tuổi mắc bệnh giang mai sau khi làm “chuyện ấy” với người tình, bác sĩ khuyên nên làm 6 điều này để sớm chữa khỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có kết quả xét nghiệm tại bệnh viện, tôi bàng hoàng biết mình mắc bệnh giang mai. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thế giới sụp đổ. Bệnh giang mai có chữa khỏi hoàn toàn được không?

Theo thông tin từ Sohu, các chuyên gia cho biết giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra.

Bệnh giang mai có thể không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể tiến triển thành các giai đoạn nghiêm trọng hơn có thể tàn phá cơ thể.

Vì vậy nếu đã mắc bệnh giang mai, các chuyên gia đề xuất thực hiện một số phương pháp chữa bệnh sau:

Người phụ nữ 30 tuổi mắc bệnh giang mai sau khi làm “chuyện ấy” với người tình, bác sĩ khuyên nên làm 6 điều này để sớm chữa khỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm theo hướng dẫn của bác sĩ: Tuân theo kế hoạch điều trị của bác sĩ là rất quan trọng. Uống thuốc theo toa đúng giờ và làm theo lời khuyên, chỉ định của bác sĩ. Không được tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều lượng để đảm bảo hiệu quả và an toàn của việc điều trị.

Duy trì thói quen vệ sinh tốt: Giữ cơ thể sạch sẽ và vệ sinh là chìa khóa để ngăn ngừa sự tái phát và lây lan của bệnh giang mai. Tắm rửa thường xuyên, đặc biệt chú ý rửa sạch vùng kín. Sử dụng các sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng và tránh các hóa chất mạnh.

Kiêng quan hệ tình dục: Trong quá trình điều trị, kiêng quan hệ tình dục là cần thiết để ngăn ngừa lây lan bệnh giang mai cho người khác hoặc bị tái nhiễm bởi người bị nhiễm bệnh khác.

Người phụ nữ 30 tuổi mắc bệnh giang mai sau khi làm “chuyện ấy” với người tình, bác sĩ khuyên nên làm 6 điều này để sớm chữa khỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng: Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng đối với sự phục hồi và chức năng miễn dịch của cơ thể bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhận đủ chất dinh dưỡng, bao gồm protein, vitamin và khoáng chất. Tránh uống rượu và hút thuốc quá mức, có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Giảm căng thẳng: Ổn định cảm xúc rất quan trọng đối với sự phục hồi của cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch. Tìm cách làm giảm căng thẳng phù hợp với bạn, chẳng hạn như tập thể dục, thiền, sáng tạo nghệ thuật, v.v. Duy trì mối quan hệ xã hội tốt với gia đình và bạn bè và tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý và hiểu biết.

Xem xét và theo dõi thường xuyên: Sau khi điều trị kết thúc, điều rất quan trọng là phải xem xét và theo dõi thường xuyên. Các xét nghiệm máu được thực hiện để xác nhận rằng bệnh giang mai đã được loại bỏ hoàn toàn để đảm bảo bệnh không quay trở lại.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   sức khỏe giang mai ăn uống

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