Sử dụng bếp gas rất có hại cho sức khỏe và đây là cách thức để được an toàn

Sức khỏe 30/05/2023 13:30

Sử dụng bếp gas có những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường của chúng ta vì nó tạo ra nhiều chất gây ô nhiễm đặc biệt là nitơ dioxit.

Đầu tuần này, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã thông báo rằng họ đang tìm hiểu về các quy định tiềm năng về bếp ga, mà theo nhiều người không biết, là tác động có hại đến sức khỏe và môi trường.

Trong khi có tin đồn về một lệnh cấm có thể xảy ra cách đây vài ngày, Chủ tịch CPSC Alexander Hoehn-Saric đã dập tắt những tin đồn đó trong một tuyên bố ngày 11 tháng 1 nói rằng ông “không muốn cấm bếp gas và CPSC không có quyền làm như vậy.”

Thay vào đó, cơ quan này sẽ ưu tiên nghiên cứu về rủi ro sức khỏe của bếp ga và nhằm tạo ra các giải pháp giải quyết những rủi ro này.

Vì vậy, sẽ không có ai đến lấy bếp gas của bạn nhưng bạn nên biết rằng có những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe khi nấu bằng gas tự nhiên.

Chất ô nhiễm chính khi nói đến bếp ga là nitơ dioxit (NO2), theo Shelly Miller, giáo sư kỹ thuật y tế tại Đại học Colorado Boulder.

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Chất gây ô nhiễm chính khi con người sử dụng bếp gas là nito dioxit (NO2). Ảnh minh họa: Internet

Đây là “một chất gây ô nhiễm mà chúng tôi cũng quy định về chất lượng không khí ngoài trời. Đó là một chất gây ô nhiễm do EPA quản lý”, bà nói với HuffPost.

Để tham khảo, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), quy định các chất gây ô nhiễm không khí dựa trên các tiêu chuẩn sức khỏe được xem xét vài năm một lần, bà Miller nói thêm.

Dưới đây, các chuyên gia chia sẻ những rủi ro sức khỏe của bếp gas và những việc cần làm nếu bạn mắc phải:

Bếp gas có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả trẻ em và người lớn.

Chuyên gia Miller cho biết: “Nitơ dioxit là một chất gây kích ứng đường hô hấp, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ lên ​​cơn hen suyễn, tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh đường hô hấp”.

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Sử dụng bếp gas có thể gây ra bệnh hen suyễn ở trẻ em. Ảnh: Getty

Ngoài ra, tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng thường thấy nhất ở những nhóm dân số nhạy cảm như người lớn tuổi và trẻ em.

Bryan Cummings, một nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Drexel, đã chỉ ra một nghiên cứu gần đây cho thấy 12,7% bệnh hen suyễn ở trẻ em ở Mỹ có thể là do sử dụng bếp gas trong nhà.

Nhưng các chất gây ô nhiễm từ bếp gas không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em. Ông Cummings cho biết thêm nitơ dioxit có thể làm trầm trọng thêm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thường được gọi là COPD, ở người lớn và một số bằng chứng cho thấy nó có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất nhận thức của mọi người đối với nhiều lứa tuổi.

Chuyên gia Miller giải thích, nitơ dioxit là một chất oxy hóa có thể ảnh hưởng đến phổi và hệ thống tim mạch của bạn. Trên thực tế, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiếp xúc với nitơ dioxit khiến bạn có nguy cơ bị đau tim cao hơn.

Nếu bạn có bếp gas, bạn có thể làm một số việc để giảm tiếp xúc với nitơ dioxit

Trước tiên, hãy tìm hiểu xem lỗ thông hơi trên bếp ga của bạn có đẩy không khí ra bên ngoài hay chỉ lưu thông xung quanh nhà bếp của bạn.

Ông Cummings cho biết nếu bếp gas của bạn ở dưới lò vi sóng và không có máy hút mùi, nó có thể đẩy các chất ô nhiễm ra xung quanh nhà bạn.

Nếu bạn có máy hút mùi phía trên bếp, có khả năng các chất gây ô nhiễm đã được thải ra ngoài trời.

Nhưng đây chỉ là một quy tắc chung và không nhất thiết phải đúng trên diện rộng; bạn nên kiểm tra với chủ nhà hoặc công ty đã lắp đặt các thiết bị của bạn để xác định không khí đã đi đâu.

Nếu bạn thấy rằng máy hút mùi di chuyển không khí ra ngoài trời, chỉ cần đảm bảo rằng bạn bật lỗ thông hơi mỗi khi nấu ăn.

Nếu lỗ thông hơi của bạn không đẩy không khí ra ngoài trời, cả ông Cummings và bà Miller đều nói rằng bạn nên mở một cửa sổ thậm chí chỉ vài inch  trong khi bạn sử dụng bếp ga.

Và nếu bạn không có cửa sổ trong bếp, hãy mở một cửa sổ ở nơi khác trong nhà để giảm lượng ô nhiễm hòa vào không khí trong nhà.

Khi đến lúc cần một chiếc bếp mới, bạn nên mua một chiếc bếp không sử dụng gas.

Mua một chiếc bếp mới rất tốn kém đối với những người có nhà và phần lớn là không thể đối với những người thuê nhà.

Tuy nhiên, nếu bây giờ hoặc trong vài năm nữa bạn có thể mua một chiếc bếp mới, hãy cân nhắc dùng bếp điện hoặc bếp từ thay vì bếp ga, cả hai chuyên gia đều cho biết.

Chuyên gia Cummings cho biết: “Bếp điện hoàn toàn không tạo ra khí thải từ quá trình đốt nóng. Nấu ăn có thể tạo ra một số khí thải nhưng đó là một loại ô nhiễm hoàn toàn khác so với những gì bạn nhận được từ bếp ga”.

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Thay vì sử dụng bếp gas chúng ta nên sử dụng bếp chạy bằng điện. Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác, bạn sẽ không hít phải những chất gây ô nhiễm có hại đến từ khí tự nhiên.

Bên cạnh những mối quan tâm về sức khỏe, những bếp chạy bằng điện này cũng tốt hơn cho môi trường.

Khi đề cập đến việc bổ sung các quy định xung quanh bếp gas, bà Miler cho biết quyết định thực hiện một số hạn chế sẽ là điều tuyệt vời vì lợi ích của biến đổi khí hậu.

Bà lưu ý: “Chúng ta cần bắt đầu tránh xa việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong nhà của mình - đó sẽ là một bước tiến vượt bậc so với vấn đề này. Bếp gas sử dụng nhiên liệu hóa thạch, có hại cho hành tinh”.

Nhìn chung, việc chuyển sang bếp không dùng gas là điều lý tưởng, mặc dù không thể đối với nhiều người.

Nếu bạn tạm thời không thể sử dụng bếp ga, hãy làm theo lời khuyên ở trên để giảm rủi ro sức khỏe khi nấu ăn.

 

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Từ khóa:   bếp gas an toàn ô nhiễm

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