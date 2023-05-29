Đàn ông duy trì “chuyện ấy” trong bao lâu sẽ được coi là bình thường?

Đối với các cặp vợ chồng, cuộc sống vừa phải sau khi kết hôn có thể tăng cường đáng kể mối quan hệ giữa hai bên và duy trì bầu không khí gia đình hòa thuận.

Đàn ông quan hệ tình dục kéo dài hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả yếu tố tâm lý và yếu tố vật lý.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, theo điều tra và nghiên cứu, có rất nhiều cặp đôi xảy ra vấn đề bất hòa khi ở chung phòng.

Đối với nhiều cặp vợ chồng mới cưới, quan hệ với bạn đời không chỉ để chuẩn bị cho việc mang thai và hình thành kết tinh của tình yêu, mà thường là để đáp ứng nhu cầu thể xác của đôi bên và vun đắp tình cảm vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, có khoảng 30% phụ nữ không hài lòng với thời gian quan hệ kéo dài được bao lâu của chồng, vậy đối với nam giới, họ có thể quan hệ được bao lâu thì được coi là bình thường?

Thực tế, thời gian mà nam giới có thể duy trì trong khi quan hệ liên quan đến thể lực cá nhân, thói quen sinh hoạt hàng ngày và tuổi tác.

Ví dụ, nam giới thường xuyên tập thể dục có thể có sức mạnh tốt hơn ở vùng eo và bụng, điều này có thể dẫn đến thời gian duy trì trong quan hệ lâu hơn.

Ngược lại, nam giới thiếu tập thể dục và có tích lũy mỡ trong cơ thể, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, thời gian duy trì trong quan hệ có thể ngắn hơn một chút.

Nói chung, nếu nam giới có thể duy trì quan hệ trong 15 phút trở lên, thì điều đó cho thấy thể lực của họ khá tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đối với nam giới trên 40 tuổi, do các chức năng cơ thể dần suy giảm, nếu thời gian duy trì trong quan hệ từ 10-15 phút thì cũng được coi là bình thường.

Đối với những người đàn ông trẻ tuổi, quan hệ khoảng 3 lần một tuần sẽ hợp lý hơn. Nếu tần suất sinh hoạt vợ chồng quá cao, thể lực của nam giới dễ dàng không theo kịp, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần trong ngày, không có lợi cho sức khỏe thể chất. Nếu để lâu ngày, cơ thể nam giới dễ nóng giận quá độ.

Do đó, các bạn nam có thể muốn tự kiểm tra vào thời gian bình thường, nếu thời gian quan hệ có thể duy trì ở mức khoảng 10-15 phút trong hầu hết các trường hợp thì chứng tỏ thể lực rất tốt.