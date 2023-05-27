Các bí kíp để hòa hợp và thăng hoa chuyện giường chiếu

Hoặc có thể, cặp đôi yêu thích của bạn cuối cùng đã hẹn hò trong tập cuối phim của họ, khiến tất cả các vì sao đều sáng lên.

Khi bạn nghĩ đến “khả năng tương thích việc quan hệ ”, điều gì và ai sẽ xuất hiện trong đầu bạn? Có thể bạn tưởng tượng đến cặp đôi trong phim tình cảm hài hước đã có một đêm tình vô cùng tuyệt vời dù chưa thực sự hiểu nhau.

Trong khi bạn có thể mong đợi tất cả các cảm xúc và sự hấp dẫn khi bạn cuối cùng kết hợp với một bạn đời mới, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể quan hệ lần đầu tiên. Vanessa Marin, nhà trị liệu tâm lý, cho biết: “Nhiều người trong chúng ta đặt quá nhiều chú trọng vào lần đầu tiên chúng ta ở bên ai đó”,

Đôi khi, khả năng tương thích việc quan hệ cần được làm việc hoặc xây dựng theo thời gian.

Mỗi người tiếp cận chúng một cách khác nhau, vì vậy có thể mất vài lần để đồng ý về cách đáp ứng nhu cầu của nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chính xác thì khả năng tương thích quan hệ có nghĩa là gì? Nó có thể phát triển hoặc thay đổi theo thời gian không, và có lẽ quan trọng nhất là liệu việc thiếu khả năng tương thích quan hệ có phải là một yếu tố quyết định không? Đây là những gì các chuyên gia nói.

Khả năng tương thích quan hệ là gì?

Nghe có vẻ dễ hiểu, nhưngkhả năng tương thích quan hệ không chỉ có nghĩa là chia sẻ những trải nghiệm thỏa mãn lẫn nhau. Nó cũng liên quan đến khả năng tương thích về thể chất, tình cảm và trí tuệ, cùng với sự hiểu biết và tôn trọng nhu cầu và mong muốn của nhau”, Tom Murray, nhà trị liệu tâm lý cho biết.

“Điều đó có nghĩa là cảm thấy thoải mái với cơ thể, phong cách giao tiếp và mức độ thân mật của nhau. Điều đó cũng có nghĩa là có thể thảo luận và bày tỏ cởi mở cảm xúc, mong muốn và nhu cầu để đảm bảo cả hai bên đều hài lòng”, ông nói thêm.

Các dấu hiệu của khả năng tương thích trong việc quan hệ là gì?

Dưới đây là sáu dấu hiệu từ Marin có thể là một hướng dẫn cơ bản để xác định nơi bạn và đối phương có thể đồng điệu.

Bạn và đối phương thường đồng ý về tần suất của việc quan hệ.

Bạn cởi mở với những ý tưởng và sở thích của nhau.

Đối phương hiểu cảm giác của bạn khi quan hệ và ngược lại.

Bạn tôn trọng những giới hạn và bí mật của nhau.

Bạn có suy nghĩ giống nhau về cách xây dựng mối quan hệ của mình.

Cả hai bạn đều sẵn sàng cố gắng cho đời sống vợ chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để bạn xây dựng khả năng tương thích quan hệ?

Đặt kỳ vọng của bạn cho một trải nghiệm hoàn hảo lần đầu) với một đối tác mới rất có thể sẽ không đạt được bằng cách này hay cách khác.

Đối phương không biết cơ thể của bạn và bạn cũng không biết cơ thể của họ. Bạn cần thời gian để tìm hiểu những gì người kia thích và giúp họ tìm ra những gì bạn thích”, Gigi Engle, chuyên gia thân mật của ứng dụng 3Fun cho biết.

Tương thích quan hệ cũng là điều mà các cặp đôi đã có quan hệ lâu dài có thể phải đối mặt. May mắn thay, có cách để xây dựng tính tương thích với đối phương của bạn, bất kể tình huống như thế nào.

Phương pháp tốt nhất? Giao tiếp mở. Bạn có thể cảm thấy lo lắng hoặc cảm thấy sợ khi nói chuyện với đối phương, nhưng làm như vậy có thể thay đổi hướng đi của cuộc sống quan hệ của bạn.

Bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tốt để giao tiếp, nhưng đáng lưu ý rằng bạn càng nói càng sớm thì càng tốt.

Lý tưởng nhất, bạn nên cố gắng làm như vậy ngay từ đầu và trước khi quan hệ. Chuyên gia Marin khuyên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về những điều tích cực: Nói với họ điều gì họ làm tốt, khen ngợi họ hoặc yêu cầu thêm những điều đang hoạt động tốt.

Sau đó, bạn có thể dẫn dắt bằng tò mò và đặt một số câu hỏi, Engle nói. Chúng có thể đơn giản như: "Bạn có ướcmuốn gì không?", "Bạn thích gì trong quan hệ?", hoặc "Vị trí yêu thích của bạn là gì?"

Ngoài ra, bạn có thể tra cứu danh sách các ý tưởng và thảo luận cùng nhau để xem liệu ở đâu có bất kỳ sự trùng lặp nào không.

Ảnh minh họa: Internet

Khả năng tương thích có cần thiết không?

Cho dù bạn có thể thích đối tác của mình đến mức nào, thì việc thiếu khả năng tương thích có thể là một sự phá vỡ nghiêm trọng. "Đó chắc chắn là lý do chính đáng để kết thúc một mối quan hệ, nếu đó là điều bạn muốn”, chuyên gia Engle nói.

“Kết nối viêc quan hệ là rất quan trọng và nếu bạn thực sự cảm thấy không có cách nào để vượt qua nó, điều đó không sao cả. Người này có thể không dành cho bạn”, chuyên gia này nói thêm.

Nhiều người kết thúc các mối quan hệ do không tương thích, dù là về tình dục hay lý do khác: sự không tương thích chiếm 43% các vụ ly hôn, ngoại tình hoặc các vấn đề khác đứng thứ hai (28%), theo một cuộc khảo sát của chuyên gia phân tích tài chính liên quan đến các vấn đề ly hôn.

Vào cuối ngày, việc bạn sẵn sàng giao tiếp với nhau và cải thiện đời sống vợ chồng của mình có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhưng nếu bạn không thể vượt qua sự không tương thích thì sao? Nếu đối tác của bạn không muốn trò chuyện, ngăn cản nỗ lực của bạn để nói về nó hoặc từ chối điều chỉnh, có lẽ đã đến lúc bạn nên không nên giữ và hãy tìm một mối quan hệ khiến cả hai cùng cảm thấy thỏa mãn.