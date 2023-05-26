Vì sao đàn ông không thể “nhả đạn” vào những lúc quan trọng?

Sức khỏe 26/05/2023 07:39

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng không thể “nhả đạn” ở đàn ông, bao gồm các yếu tố tâm lý, yếu tố sinh lý, thuốc và các bệnh lý khác.

Đối với mỗi bạn nam, họ rất quan tâm đến phong độ của mình khi ở trên giường, nếu không giỏi trong việc hòa hợp với người khác giới không chỉ khiến nửa kia không hài lòng mà còn ảnh hưởng đến lòng tự trọng của một người đàn ông.

Nếu là đàn ông thực hiện không tốt chuyện giường chiếu và không thể “thả ga” thì phải giải quyết tình trạng này như thế nào và đâu là nguyên nhân?

Nguyên nhân là gì?

Lý do thứ nhất của tình trạng không thể "xả" được có thể là do các vấn đề về sức khỏe như bệnh lý về tuyến tiền liệt, bệnh lý về hệ thần kinh, bệnh lý về mạch máu và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. Trong trường hợp này, cần đến sự khám và điều trị từ các chuyên gia y tế chuyên môn.

Lý do thứ hai có thể vì yếu tố tâm lý hoặc cảm xúc và đó chính là rối loạn xuất tinh do tâm lý gây ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do rối loạn chức năng tình dục, trung khu ức chế xuất tinh được tăng cường dẫn đến không “nhả đạn” được.

Vì sao đàn ông không thể “nhả đạn” vào những lúc quan trọng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nguyên nhân chính của những căn bệnh này, thường là do phụ thuộc quá mức vào việc tự giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tay hoặc do giáo dục tư tưởng hàng ngày dẫn đến khó khăn trong việc “nhả đạn”.

Trong trường hợp này, nên tìm đến sự hướng dẫn của chuyên gia tâm lý và sau khi được tư vấn, bạn có thể thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lý do thứ ba có thể do các yếu tố liên quan đến thuốc hoặc phụ nữ. Nếu sử dụng một số loại thuốc, cũng có thể dẫn đến tình trạng không thể “nhả đạn”. Uống quá nhiều rượu cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Vậy làm thế nào để giảm bớt hoặc điều trị chứng không “nhả đạn”?

 Chủ yếu có một số phương pháp điều trị trong y học, cụ thể là tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, điều trị bằng thuốc và phẫu thuật. Phương pháp điều trị cụ thể cần căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh của người bệnh, nên đến bệnh viện để được tư vấn

Trong cuộc sống, vẫn có những phương pháp để ngăn ngừa tình trạng không thể “nhả đạn”

Đầu tiên duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng với chế độ ăn uống và thể dục thể thao đầy đủ.

Vì sao đàn ông không thể “nhả đạn” vào những lúc quan trọng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc duy trì một lối sống lành mạnh có thể giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và tình trạng tình dục của bạn, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc chứng không thể “nhả đạn”.

Thứ hai, không nên sử dụng thuốc một cách vô ý và trong thời gian sử dụng thuốc, nhất định phải tham khảo ý kiến của bác sĩ và tuân thủ các chỉ dẫn của họ.

Thứ ba, hãy học cách giải tỏa áp lực của bản thân, bao gồm giải tỏa áp lực tâm lý điều này cũng có ích để ngăn ngừa tình trạng không thể “nhả đạn”

Nếu bị mắc chứng không thể “nhả đạn”, không nên nản lòng hoặc buồn chán mà thay vào đó là tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ để có cách giải quyết.

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