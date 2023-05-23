Ăn gừng thế này còn độc hơn thạch tín, chỉ 3% người biết điều đó  

Sức khỏe 23/05/2023 10:30

Ăn gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng cần phải sử dụng một cách hợp lý và đúng cách để tránh gây hại cho sức khỏe.

Gừng là một thành phần bảo vệ sức khỏe thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta và nó có nhiều tác dụng bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, có rất nhiều điều kiêng kỵ trong việc ăn uống liên quan đến gừng.

Ăn gừng bị hư

Hàm lượng safrole trong gừng bị hư rất cao, rất độc có thể gây thoái hóa tế bào gan, thậm chí hoại tử.

Ngay cả khi tiêu thụ một lượng nhỏ safrole cũng cực kỳ có hại cho sức khỏe, trong cơ thể safrole có thể chuyển hóa thành rượu phenylethyl, sau đó được kích hoạt và chuyển hóa thành axetat hoặc sunfat, đây là những chất gây ung thư mạnh.

Ăn gừng quá nhiều

Ăn gừng thế này còn độc hơn thạch tín, chỉ 3% người biết điều đó   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhưng ăn quá nhiều gừng sẽ không tốt cho cơ thể, nghiêm trọng còn có khả năng gây ung thư.

Ăn quá nhiều gừng cũng có thể dẫn đến dạ dày tiết ra quá nhiều axit và đầy hơi, gây đau đầu, nôn mửa, khó thở và các triệu chứng khác, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Ngoài ra, theo quy định của nhiều quốc gia, việc bổ sung lưu huỳnh công nghiệp vào thực phẩm bị cấm, bởi vì nó chứa một lượng lớn kim loại nặng, ăn một lượng nhỏ sẽ gây ra tổn thương nhất định cho các cơ quan nội tạng của con người, ăn nhiều sẽ gây ra triệu chứng sa sút tinh thần và mất trí nhớ.

Hơn nữa, nó được kết hợp với gừng, sẽ gây hại cho hệ hô hấp, gan và thận sau khi ăn.

 

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