Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức

Chúng ta căng thẳng, lo lắng và dành nhiều giờ liền trước màn hình, điều này dẫn đến nhiều vấn đề về tâm lý và thể chất như tư thế không đúng, đau lưng và căng thẳng.

Đây là một năm đầy biến động và cực kỳ nhiều thách thức đối với hầu hết chúng ta.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định nghỉ ngơi và thở thật sâu trong một buổi tập yoga thư giãn. Tôi đã đăng ký vào lớp yoga trực tuyến của Pragati Tyagi và tận hưởng 60 phút thư giãn nhất từ trước đến nay!

Chanting Mantra (một phương pháp thiền tập trung vào việc đọc và thực hành các câu từ đơn giản hoặc các âm thanh như "Om" hoặc "Aum"

Sau một vòng giới thiệu nhanh, Pragati giúp tôi tập trung vào hơi thở của mình bằng cách bắt đầu buổi tập bằng việc đọc chú đại bi.

Khi tôi hít thở và thở ra với mỗi âm "Om", tôi tìm thấy sự yên bình và bình an bên trong mình. Chỉ sau 5 phút trong buổi tập này, tôi cảm thấy mình thư giãn.

Chống đau lưng và tư thế không đúng

Pragati đã giới thiệu cho chúng tôi các asana yoga đơn giản như “Tư thế con mèo và con bò” (tư thế kéo dài đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích) để xây dựng một lưng khỏe và đối phó với các tư thế không đúng. Asana “Chó úp mặt” giúp kéo căng cơ bắp chân và gân kheo của tôi rất tốt.

Cô ấy cũng giúp điều chỉnh tư thế của chúng tôi và chỉ ra một cách đúng đắn rằng hầu hết mọi người có xu hướng bỏ qua đốt sống ngực trong các bài tập thường ngày, dẫn đến đốt sống bị lão hóa sớm.

Tập yoga có thể giúp chồng đau lưng và điều chỉnh tư thế ngồi chưa đúng. Ảnh: MensXP Experiences

Chúng tôi đã thực hiện một số động tác đối kháng để giúp giảm căng thẳng cho cơ bắp.

Giải quyết căng thẳng, lo lắng và PCOS (Hội chứng buồng trứng đa năng)

Sau một vòng khởi động của Surya Namaskar, chúng tôi chuyển sang các asana thử thách hơn hoạt động trên mọi cơ trên cơ thể.

Với mỗi lần thư giãn, tôi cảm thấy sự lo lắng của mình giảm bớt. Mặc dù yoga tốt cho cơ thể của bạn nhưng nó thậm chí còn tốt hơn cho tâm trí của bạn!

Sau khi thực hành các asana chống căng thẳng khác, chúng tôi tiến hành các bài tập có lợi cho hệ thống sinh sản của chúng tôi, tăng cường sức khỏe kinh nguyệt và cả PCOS.

Tác giả và những người khác đang tập yoga cùng với huấn luyện viên. Ảnh: MensXP Experiences

Mặc dù đối với một số người, yoga có vẻ nhàm chán, nhưng một buổi tập yoga thư giãn trong một giờ đồng hồ là một lời nhắc nhở bình tĩnh để thoát khỏi cuộc sống đầy áp lực, lo lắng và quá tải thông tin.

Lớp học trực tuyến ủa Pragati được chứng minh là một kiểu nghỉ ngơi mà chúng ta cần để điều chỉnh về tinh thần và thể chất cho “bình thường mới” này.