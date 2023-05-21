Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức

Sức khỏe 21/05/2023 23:33

Tập yoga có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tư thế và giải quyết các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đây là một năm đầy biến động và cực kỳ nhiều thách thức đối với hầu hết chúng ta.

Chúng ta căng thẳng, lo lắng và dành nhiều giờ liền trước màn hình, điều này dẫn đến nhiều vấn đề về tâm lý và thể chất như tư thế không đúng, đau lưng và căng thẳng.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định nghỉ ngơi và thở thật sâu trong một buổi tập yoga thư giãn. Tôi đã đăng ký vào lớp yoga trực tuyến của Pragati Tyagi và tận hưởng 60 phút thư giãn nhất từ trước đến nay!

Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức - Ảnh 1
Tác giả đang tập yoga. Ảnh: MensXP Experiences

 

Chanting Mantra (một phương pháp thiền tập trung vào việc đọc và thực hành các câu từ đơn giản hoặc các âm thanh như "Om" hoặc "Aum"

Sau một vòng giới thiệu nhanh, Pragati giúp tôi tập trung vào hơi thở của mình bằng cách bắt đầu buổi tập bằng việc đọc chú đại bi.

Khi tôi hít thở và thở ra với mỗi âm "Om", tôi tìm thấy sự yên bình và bình an bên trong mình. Chỉ sau 5 phút trong buổi tập này, tôi cảm thấy mình thư giãn.

Chống đau lưng và tư thế không đúng

Pragati đã giới thiệu cho chúng tôi các asana yoga đơn giản như “Tư thế con mèo và con bò” (tư thế kéo dài đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích) để xây dựng một lưng khỏe và đối phó với các tư thế không đúng. Asana “Chó úp mặt” giúp kéo căng cơ bắp chân và gân kheo của tôi rất tốt.

Cô ấy cũng giúp điều chỉnh tư thế của chúng tôi và chỉ ra một cách đúng đắn rằng hầu hết mọi người có xu hướng bỏ qua đốt sống ngực trong các bài tập thường ngày, dẫn đến đốt sống bị lão hóa sớm.

Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức - Ảnh 2
Tập yoga có thể giúp chồng đau lưng và điều chỉnh tư thế ngồi chưa đúng. Ảnh: MensXP Experiences 

 Chúng tôi đã thực hiện một số động tác đối kháng để giúp giảm căng thẳng cho cơ bắp.

Giải quyết căng thẳng, lo lắng và PCOS (Hội chứng buồng trứng đa năng)

Sau một vòng khởi động của Surya Namaskar, chúng tôi chuyển sang các asana thử thách hơn hoạt động trên mọi cơ trên cơ thể.

Với mỗi lần thư giãn, tôi cảm thấy sự lo lắng của mình giảm bớt. Mặc dù yoga tốt cho cơ thể của bạn nhưng nó thậm chí còn tốt hơn cho tâm trí của bạn!

Sau khi thực hành các asana chống căng thẳng khác, chúng tôi tiến hành các bài tập có lợi cho hệ thống sinh sản của chúng tôi, tăng cường sức khỏe kinh nguyệt và cả PCOS. 

Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức - Ảnh 3
Tác giả và những người khác đang tập yoga cùng với huấn luyện viên. Ảnh: MensXP Experiences 

Mặc dù đối với một số người, yoga có vẻ nhàm chán, nhưng một buổi tập yoga thư giãn trong một giờ đồng hồ là một lời nhắc nhở bình tĩnh để thoát khỏi cuộc sống đầy áp lực, lo lắng và quá tải thông tin.

Lớp học trực tuyến ủa Pragati được chứng minh là một kiểu nghỉ ngơi mà chúng ta cần để điều chỉnh về tinh thần và thể chất cho “bình thường mới” này.

Tiết lộ 4 loại kem đánh răng không nên sử dụng lâu dài, nếu không sẽ chỉ tự rước họa vào thân

Tiết lộ 4 loại kem đánh răng không nên sử dụng lâu dài, nếu không sẽ chỉ tự rước họa vào thân

Người dùng nên lưu ý không sử dụng 4 loại kem đánh răng này vì nó chứa một số nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe yoga lợi ích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm