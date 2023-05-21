Vì thế những thành phần hoặc đặc điểm của bốn loại kem đánh răng sau đây, chúng ta cần đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn và sức khỏe răng miệng .

Khi mua kem đánh răng , chúng ta thường chỉ chú ý đến tác dụng làm trắng, diệt sâu, chống dị ứng mà bỏ qua một số nguy cơ tiềm ẩn có thể tồn tại.

Florua trong kem đánh răng là một thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa sâu răng, nhưng hàm lượng florua quá mức có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe răng miệng.

Kem đánh răng có quá nhiều fluoride

Sử dụng kem đánh răng có hàm lượng florua cao trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm florua răng, là những đốm không đều màu trên bề mặt răng.

Ngoài ra, hấp thụ quá nhiều florua cũng có thể gây nhiễm độc florua, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như loãng xương.

Vì vậy, khi mua kem đánh răng, bạn nên chọn sản phẩm có hàm lượng florua phù hợp, đồng thời thực hiện đúng cách đánh răng để kiểm soát lượng florua đưa vào cơ thể.

Kem đánh răng tẩy trắng có hạt

Kem đánh răng tẩy trắng thường chứa các hạt nhỏ có thể loại bỏ vết ố trên bề mặt răng và đạt được hiệu quả làm trắng.

Tuy nhiên, những hạt này có thể gây mòn men răng, khiến răng trở nên nhạy cảm và dễ bị hư tổn.

Đặc biệt, nếu chải răng không đúng kỹ thuật, sử dụng quá nhiều kem đánh răng có tính tẩy trắng có thể gây mòn men răng.

Do đó, khi mua kem đánh răng, bạn nên chọn loại kem đánh răng tẩy trắng không chứa hoặc ít hạt hơn, kiểm soát tần suất sử dụng hợp lý

Kem đánh răng chống ê buốt chứa triclosan

Triclosan là một chất kháng khuẩn phổ biến được sử dụng rộng rãi trong kem đánh răng chống ê buốt.

Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài kem đánh răng có chứa triclosan có thể dẫn đến tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, do đó làm suy yếu tác dụng kháng khuẩn của nó.

Người dùng nên tránh 4 loại kem đánh răng này khi đi mua. Ảnh: Aboluowang

Ngoài ra, triclosan có thể gây ra các phản ứng dị ứng, bao gồm lở miệng và sưng lưỡi.

Do đó, nếu bạn không đặc biệt cần kem đánh răng chống ê buốt, hãy cố gắng tránh chọn những sản phẩm có chứa triclosan hoặc chú ý đến cảm giác khó chịu của cơ thể khi sử dụng.

Kem đánh răng có chứa baking soda

Baking soda được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm làm sạch và loại bỏ vết ố vì tính chất kiềm của nó giúp trung hòa độ axit trong miệng.

Tuy nhiên, cần thận trọng khi sử dụng kem đánh răng có chứa baking soda. Mặc dù baking soda có thể mang lại hiệu quả làm sạch và loại bỏ vết bẩn tạm thời, nhưng tính kiềm cao của nó có thể gây kích ứng cho răng và mô nướu.

Sử dụng kem đánh răng có tính kiềm cao trong thời gian dài có thể dẫn đến mòn men răng và kích ứng nướu, làm tăng nguy cơ khó chịu ở miệng và ê buốt răng.

Theo Aboluowang