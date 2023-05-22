Phụ nữ khi tắm không nên chà xát mạnh ở 4 bộ phận “nhạy cảm” này để tránh gây hại cho cơ thể

Sức khỏe 22/05/2023 15:44

Phụ nữ sạch sẽ thường xuyên sẽ ưu tiên tắm rửa toàn thân một cách mạnh mẽ nhưng điều này có thể gây tổn thương đến 4 bộ phận sau nếu không được tiết chế.

Có rất nhiều phụ nữ yêu thích sự sạch sẽ vì thế mỗi lần tắm sẽ rất cẩn thận. Khi tắm những người phụ nữ này thường sẽ cọ xát toàn thân một cách mạnh mẽ, thậm chí có thể cọ da đến mức đỏ ửng.

Tuy nhiên, khi tắm, các bộ phận trên cơ thể này nên tránh cọ xát mạnh để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta.

Vùng ngực

Phụ nữ chắc chắn không thích khi vòng 1 của mình bị biến dạng hoặc chảy xệ. Nếu thường xuyên cọ xát mạnh vùng ngực thì điều này có thể xảy ra.

Nó không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể gây tổn thương cho các ống dẫn sữa và rất dễ mắc các bệnh về tuyến vú.

Phụ nữ khi tắm không nên chà xát mạnh ở 4 bộ phận “nhạy cảm” này để tránh gây hại cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Da vùng ngực rất mỏng manh, nếu dùng lực quá mạnh sẽ làm tổn thương lớp biểu bì trên bề mặt, có thể gây ngứa ngáy và các cảm giác khó chịu khác. Vì vậy khi tắm chúng ta phải kỳ cọ vùng này một cách nhẹ nhàng.

Khớp xương

Nhiều phụ nữ khi tắm sẽ cọ xát mạnh vùng khớp như khuỷu tay, khuỷu chân và gối nhiều lần, vì có nhiều người cảm thấy da ở những vị trí này đặc biệt bẩn.

Thực tế không phải là bẩn, mà là vì những vùng da này có nhiều nếp gấp, dễ gây nhầm lẫn cho mắt, khiến chúng ta nghĩ rằng nó bẩn.

Nếu chúng ta thường xuyên cọ xát mạnh vùng khớp như thế, rất dễ làm tổn thương da ở những vị trí này và làm cho chúng thâm đen.

Đùi trong

Da ở đùi trong rất mỏng. Nếu chà xát quá mạnh trong lúc tắm, da sẽ mất tính đàn hồi và độ săn chắc.

Phụ nữ khi tắm không nên chà xát mạnh ở 4 bộ phận “nhạy cảm” này để tránh gây hại cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu dùng khăn tắm chà xát vào đùi trong thì nó sẽ gây ra đau đớn, thậm chí có một số người còn bị trầy xước chỉ sau vài lần. Do đó, khi tắm, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp bên trong đùi bằng tay là đủ.

Khuôn mặt

Có nhiều chị em khi tắm dùng khăn tắm chà xát lên mặt, cảm thấy có thể tẩy đi lớp biểu bì trên mặt, giúp da mặt mịn màng hơn.

Nhưng cách làm này không đúng, bởi vì khi tắm, không khí xung quanh sẽ trở nên rất nóng, khi đó các lỗ chân lông trên mặt sẽ mở ra.

Nếu lúc này chúng ta chà xát mạnh vào vùng mặt này thì có thể sẽ dẫn đến việc xuất hiện những nếp nhăn nhỏ trên mặt, gây tổn thương cho da của mình.

 

Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức

Những lợi ích “không ngờ tới” của tập yoga trong một năm đầy thách thức

Tập yoga có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tư thế và giải quyết các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ tắm rửa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm