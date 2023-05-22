Phụ nữ khi tắm không nên chà xát mạnh ở 4 bộ phận “nhạy cảm” này để tránh gây hại cho cơ thể

Tuy nhiên, khi tắm, các bộ phận trên cơ thể này nên tránh cọ xát mạnh để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta.

Có rất nhiều phụ nữ yêu thích sự sạch sẽ vì thế mỗi lần tắm sẽ rất cẩn thận. Khi tắm những người phụ nữ này thường sẽ cọ xát toàn thân một cách mạnh mẽ, thậm chí có thể cọ da đến mức đỏ ửng.

Phụ nữ chắc chắn không thích khi vòng 1 của mình bị biến dạng hoặc chảy xệ. Nếu thường xuyên cọ xát mạnh vùng ngực thì điều này có thể xảy ra.

Nó không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể gây tổn thương cho các ống dẫn sữa và rất dễ mắc các bệnh về tuyến vú.

Ảnh minh họa: Internet

Da vùng ngực rất mỏng manh, nếu dùng lực quá mạnh sẽ làm tổn thương lớp biểu bì trên bề mặt, có thể gây ngứa ngáy và các cảm giác khó chịu khác. Vì vậy khi tắm chúng ta phải kỳ cọ vùng này một cách nhẹ nhàng.

Khớp xương

Nhiều phụ nữ khi tắm sẽ cọ xát mạnh vùng khớp như khuỷu tay, khuỷu chân và gối nhiều lần, vì có nhiều người cảm thấy da ở những vị trí này đặc biệt bẩn.

Thực tế không phải là bẩn, mà là vì những vùng da này có nhiều nếp gấp, dễ gây nhầm lẫn cho mắt, khiến chúng ta nghĩ rằng nó bẩn.

Nếu chúng ta thường xuyên cọ xát mạnh vùng khớp như thế, rất dễ làm tổn thương da ở những vị trí này và làm cho chúng thâm đen.

Đùi trong

Da ở đùi trong rất mỏng. Nếu chà xát quá mạnh trong lúc tắm, da sẽ mất tính đàn hồi và độ săn chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu dùng khăn tắm chà xát vào đùi trong thì nó sẽ gây ra đau đớn, thậm chí có một số người còn bị trầy xước chỉ sau vài lần. Do đó, khi tắm, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp bên trong đùi bằng tay là đủ.

Khuôn mặt

Có nhiều chị em khi tắm dùng khăn tắm chà xát lên mặt, cảm thấy có thể tẩy đi lớp biểu bì trên mặt, giúp da mặt mịn màng hơn.

Nhưng cách làm này không đúng, bởi vì khi tắm, không khí xung quanh sẽ trở nên rất nóng, khi đó các lỗ chân lông trên mặt sẽ mở ra.

Nếu lúc này chúng ta chà xát mạnh vào vùng mặt này thì có thể sẽ dẫn đến việc xuất hiện những nếp nhăn nhỏ trên mặt, gây tổn thương cho da của mình.