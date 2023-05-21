Làm thế nào để có thể yên tâm thưởng thức món hải sản sống khoái khẩu mà vẫn an toàn?

“Đây là lý do tại sao nó chỉ còn 1 đô la. Đó là một con cua ký sinh!”, người dùng TikTok nói khi đang ăn hàu.

Trong một video TikTok lan truyền với 2,2 triệu lượt xem, người dùng @malamamaofficial mở một túi Whole Foods trị giá 1 đô la chứa hàu sống và phát hiện một con cua đậu xanh đang ở bên trong vỏ hàu.

Trong một video hiện đang gây sốt được thực hiện để đáp lại video đầu tiên, Morticia, một nhà vi trùng học ở Boise thuộc tiểu bang Idaho (Mỹ), chia sẻ những rủi ro liên quan đến việc ăn hàu hoặc bất kỳ loại hải sản nào khi các đại dương ấm lên do biến đổi khí hậu.

Mặc dù cua đậu xanh có thể được ăn với hàu, nhưng có thể có một mối lo ngại lớn hơn về hải sản yêu thích của bạn.

Ăn hàu sống có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibro. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những mối quan tâm ngày càng tăng mà Morticia (bút danh) đề cập đến là sự gia tăng Vibrio vulnificus, một loại vi khuẩn được tìm thấy trong môi trường biển.

Vibrio vulnificus có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua việc ăn hải sản sống và chưa nấu chín hoặc để vết thương tiếp xúc với nước biển.

Vi khuẩn không làm cho hàu có hình dạng, mùi hoặc vị khác đi, điều này khiến bạn khó có thể biết mình đã tiếp xúc với vi khuẩn Vibrio cho đến khi bắt đầu có các triệu chứng.

Mặc dù tỷ lệ nhiễm bệnh nhìn chung thấp nhưng hàu có số lượng tử vong liên quan đến hải sản cao nhất ở Mỹ.

Mặc dù bạn có thể không cần phải ngừng ăn hàu tươi hoàn toàn, nhưng vẫn có những yếu tố quan trọng cần xem xét.

Vì thế có nhiều các bác sĩ, nhà vi trùng học và nhà phân phối hải sản đã chia sẻ về những rủi ro khi ăn động vật có vỏ, các triệu chứng nhiễm Vibrio và các lựa chọn điều trị. Đây là những điều cần biết:

Các triệu chứng của Vibrio vulnificus bao gồm các vấn đề về đường tiêu hóa và thậm chí là nhiễm trùng huyết.

Hàu là loài ăn lọc, vì vậy khi vi khuẩn bám vào các hạt và các sinh vật khác trong nước sau đó đi qua hàu, động vật có vỏ có thể tích tụ nồng độ vi khuẩn cao gấp 100 lần so với vùng nước xung quanh.

Vì hàu thường được ăn sống nên nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với ăn hải sản nấu chín hoặc luộc.

Kết quả là, ước tính có khoảng 84.000 người ở Hoa Kỳ bị nhiễm vi khuẩn Vibrio mỗi năm.

Nếu nhiễm khuẩn Vibro, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng huyết. Ảnh minh họa: Internet

Timothy J. Sullivan, người đứng đầu chương trình quốc gia về Thú y và Nuôi trồng Thủy sản, một bộ phận của Viện Thực phẩm và Nông nghiệp Quốc gia USDA (Mỹ), đã giải thích sự khác biệt giữa các triệu chứng giữa những người khỏe mạnh và những người bị suy giảm miễn dịch.

Ông nói: “Nó thường dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa nhẹ với những người khỏe mạnh như bị sốt, ớn lạnh, chuột rút, tiêu chảy hoặc buồn nôn trong vòng 48 giờ sau khi ăn phải. Tử vong là cực kỳ hiếm ở những người khỏe mạnh, nhưng đối với những người mắc một số bệnh nhất định, nó có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng”.

Những người bị suy giảm hệ miễn dịch dễ bị nhiễm trùng hơn vì hệ thống miễn dịch đóng vai trò bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và vi rút, điều này khiến họ có nguy cơ cao bị biến chứng, một trong số đó là nhiễm trùng huyết.

Nếu là một người thích ăn hàu, có nhiều cách để giảm rủi ro cho bạn.

Hầu như tất cả các trường hợp nhiễm Vibrio đều bắt nguồn từ việc ăn hàu sống hoặc chưa nấu chín. Do đó, một số quy định đã được đưa ra để giảm rủi ro thông qua việc vệ sinh.

Chương trình Vệ sinh Động vật có vỏ Quốc gia, được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công nhận, đảm bảo rằng các quốc gia sản xuất động vật có vỏ đang tuân theo các hướng dẫn an toàn, bao gồm các quy trình chứng nhận, xử lý và quy trình.

Tuy nhiên, các quy định về thu hoạch không loại bỏ được nguy cơ nhiễm virus Vibrio. Do đó, các bang có động vật có vỏ đang đưa ra cảnh báo cho khách hàng về nguy cơ lây nhiễm. Bạn có thể tìm thấy những thứ này trên bao bì và thực đơn hải sản.

Christina Z. (người yêu cầu giữ kín tên đầy đủ), một chuyên gia trong ngành thủy sản và là nhà phân phối bán buôn hải sản, nói với HuffPost rằng việc ăn hàu, dù ở cửa hàng tạp hóa hay nhà hàng cao cấp, đều không “thay đổi cách chế biến hải sản”.

Dù đã được chế biến sạch sẽ nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn Vibro khi ăn hàu sống vẫn rất cao. Ảnh minh họa: Internet

“Miễn là con hàu được ăn sống, nguy cơ vẫn giống như nhau. Nhà hàng và cửa hàng tạp hóa đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao để mua hàng từ các nhà phân phối có uy tín và duy trì chuỗi cung ứng lạnh để ngăn ngừa bất kỳ sự hư hỏng nào. Tuy nhiên, phương pháp chuẩn bị để giảm rủi ro mới là điều then chốt. Hàu sống sẽ luôn có rủi ro cao nhất. Nếu phải ăn hàu, hãy chọn món hấp hoặc nướng”, Chiristina cho biết.

Nếu bạn định ăn hàu, điều quan trọng cần lưu ý là cách chế biến động vật có vỏ và nguồn gốc của nó.

“Một số phương pháp an toàn khi ăn mà tôi sẽ giới thiệu là nên mua hầu hết các loại hải sản ở dạng đông lạnh trên biển nếu có thể. Điều này giữ nguyên tính toàn vẹn và tươi tốt của hải sản, tiêu diệt bất kỳ ký sinh trùng nào và ngăn chặn điều kiện để vi khuẩn phát triển sau khi bắt được. Tuy nhiên, nếu bạn mua hải sản tươi, hãy đảm bảo mua từ một người bán hàng uy tín có thể cho bạn biết khi nào hải sản được bắt và tiêu thụ trong vòng một đến hai ngày sau khi mua”, Christina cho biết thêm.

Theo Huff Post