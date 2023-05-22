Phụ nữ nên vệ sinh thế nào sau khi làm “chuyện ấy”?

Nếu chỉ dùng giấy lau, trên bề mặt da và giữa các nếp gấp vẫn còn nhiều dịch nhờn thừa, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm trùng. Các bệnh thường gặp là viêm tuyến tiền liệt, viêm âm đạo, viêm vùng chậu, viêm niệu đạo,…

Những người đã trải qua quan hệ đều biết rằng trong quá trình đó, chất nhờn ở vùng kín sẽ tiết ra nhiều. Kết hợp với tinh dịch của đàn ông, vùng kín của hai người sẽ trở nên dính và nhờn hơn.

Vậy sau khi quan hệ, chúng ta cần làm gì?

Do đó, chỉ dùng giấy lau sau khi quan hệ là không đủ để làm sạch, rất dễ gây ra các bệnh nhiễm trùng. Thế nên chúng ta cần vệ sinh kỹ càng để tránh bị bệnh.

Nghỉ ngơi

Đôi bên có thể nghỉ ngơi hợp lý sau khi quan hệ bởi trong quá trình này, nhịp tim và tốc độ tuần hoàn máu của toàn cơ thể sẽ được đẩy nhanh, các mao mạch giãn nở nhiều hơn, mồ hôi ra nhiều

Hai vợ chồng cần một quãng thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi quan hệ kết thúc, một thời gian nghỉ ngơi hợp lý có thể khôi phục lại trạng thái bình thường của tất cả các cấp độ trong cơ thể, điều này có lợi cho sức khỏe thể chất.

Tắm hoặc vệ sinh vùng kín và các bộ phận xung quanh

Sau khi hai vợ chồng quan hệ và dành một thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, họ có thể đi tắm hoặc vệ sinh vùng kín và các bộ phận xung quanh.

Vì sao không được tắm ngay sau khi quan hệ?

Bởi vì, sau khi quan hệ xong, các mao mạch và lỗ chân lông trên da giãn nở to hơn bình thường. Nếu bạn đi tắm ngay thì các mao mạch sẽ co lại dữ dội, cơ thể bị kích thích khiến hơi ẩm và hơi lạnh đọng lại trong cơ thể rất dễ gây cảm lạnh, chóng mặt, nhức đầu.

Điều cần lưu ý là khi tắm hoặc vệ sinh vùng kín, nhiệt độ nước phải được kiểm soát tốt, không quá cao hoặc quá thấp.

Tắm rửa sau khi quan hệ là điều cần thiết. Ảnh minh họa: Internet

Vì da vùng kín rất mỏng manh và dễ bị tổn thương, nhiệt độ nước quá cao dễ khiến da bị bỏng, nhiệt độ nước quá thấp dễ khiến các mạch máu trên da co bóp dữ dội gây cảm lạnh.

Ngoài ra, khi tắm, cố gắng tránh tắm ngồi hoặc ngâm bồn, vì lúc này cơ quan nhạy cảm chưa được đóng lại hoàn toàn, vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào khu vực này và gây viêm nhiễm.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến trình tự vệ sinh vùng kín.

Vùng kín gần nhất với hậu môn, trong khi vi khuẩn ở hậu môn là nhiều nhất. Vì thế bạn nên rửa từ trong ra ngoài trước, để tránh vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào bộ phận này gây nhiễm trùng và bệnh tật.

Tránh quan hệ quá mức

Đời sống vợ chồng có thể thúc đẩy vợ chồng hòa thuận, có lợi cho hạnh phúc gia đình, nhưng cái gì cũng có hai mặt. Vì thế nên tránh quan hệ quá mức.

Đời sống vợ chồng quá mức và thường xuyên có khả năng gây xung huyết ở khu vực tuyến tiền liệt của nam giới và gây ra các bệnh về tuyến tiền liệt, đồng thời, gắng sức quá mức cũng có thể khiến cơ thể nam giới bị suy kiệt ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nữ giới cũng có thể bị viêm nhiễm do vùng kín quá căng thẳng, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm hoặc mắc các bệnh phụ khoa.