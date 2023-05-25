Để râu không chỉ thời trang mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và tâm lý của đàn ông

Thế giới thời trang được phân chia dựa trên bộ râu, nhưng việc để râu có những lợi thế ngoài tính thẩm mỹ.

Trong một nghiên cứu của nhân viên bệnh viện, những người cạo râu sạch sẽ có nhiều vi khuẩn trên khuôn mặt hơn vì cạo râu liên tục để lại những vết trầy xước siêu nhỏ trên da, nơi vi khuẩn phát triển.

Đàn ông để râu có thể bảo vệ da khỏi tia UV có hại của mặt trời. Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, những người có râu thực sự sạch sẽ hơn và không bị nhiễm trùng. Một bộ râu tươi tốt có thể bảo vệ da tia UV có hại của mặt trời trên mặt và cổ.

Bộ râu có một lợi thế khác, nó giúp bạn giữ ấm trong mùa đông, nếu bạn chưa từng thử. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bộ râu khiến một người đàn ông trông trưởng thành và thông minh hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, hầu hết phụ nữ dường như thích những người đàn ông được chải chuốt kỹ càng. Nếu để râu mọc, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian cạo nó hàng ngày.

Vì sao “chuyện ấy” có thể gây nghiện? Nghiện tình dục là vấn đề khá phổ biến trong xã hội hiện đại và nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và mọi giới tính.

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