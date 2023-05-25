Vì sao “chuyện ấy” có thể gây nghiện?

Tuy nhiên, đối với một số người, ham muốn trở thành một sự phụ thuộc tâm lý mạnh mẽ, dẫn đến việc họ không ngừng tìm kiếm thực hiện hành vi quan hệ, trở thành người nghiện quan hệ.

“Chuyện ấy” là một khía cạnh của cuộc sống riêng tư, giống như các nhu cầu khác của con người như đói, khát, giấc ngủ...đều là nhu cầu cơ bản bẩm sinh.

Họ cho rằng chỉ khi nhu cầu và hành vi này gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân và xung quanh thì mới có thể xem là nghiện quan hệ.

Đầu tiên, định nghĩa về nghiện “ chuyện ấy ” vẫn còn tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng nghiện quan hệ không nên được xem như một căn bệnh, vì điều này sẽ coi hành vi quan hệ bình thường là một hành vi không bình thường.

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Thứ hai, một số người tin rằng nghiện sex không thực sự là nghiện vì nó liên quan đến “chuyện ấy” chứ không phải các chất như ma túy hoặc rượu. Những người này cho rằng việc so sánh nghiện “cái đó” với nghiện chất kích thích là không phù hợp.

Tóm lại, nguyên nhân của chứng nghiện tình dục có thể rất đa dạng và thường là kết quả của sự kết hợp của các yếu tố sinh lý, tâm lý và văn hóa xã hội. Nghiện tình dục đề cập đến ham muốn lâu dài khiến một cá nhân gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi và tưởng tượng việc quan hệ của họ, ngay cả khi đối mặt với những hậu quả tiêu cực. Có thể có nhiều lý do cho việc này, sau đây là những lý do có thể:

Lý do sinh lý: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người có thể được sinh ra với mức độ ham muốn và hormone giới tính cao hơn, điều này có thể khiến họ dễ bị nghiện hơn.

Lý do tâm lý: Một số người nghiện “chuyện ấy” do sự phụ thuộc và nhu cầu cảm xúc liên quan đến chấn thương thời thơ ấu, lạm dụng tình dục hoặc các vấn đề tâm lý khác.

Ảnh minh họa: Internet

Lý do văn hóa xã hội: Ở một số nền văn hóa, “chuyện ấy” được coi là một bí mật đen tối, điều cấm kỵ hoặc không được thảo luận cởi mở, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng sở thích và sự tò mò của một cá nhân về “chuyện ấy”, có thể dẫn đến nghiện

Hoang tưởng hoặc mắc chứng OCD (hội chứng rối loạn lo âu): Một số người có thể trở thành người nghiện quan hệ do hoang tưởng hoặc OCD, nơi họ có thể liên tục tìm kiếm quan hệ vì lo lắng hoặc sợ hãi.